Viagra pomáhá s erektilní dysfunkcí. Možná bude léčit i demenci

Sildenafil, prodávaný pod jménem viagra, je známý a bezpečný lék na erektilní dysfunkci. Vzhledem k tomu, jak působí na cévy různých orgánů (ledvin, jater, mozku), napadlo skupinu vědců, zda by se nedal používat také jako léčivo vaskulární demence.

Vaskulární demence je způsobena sníženým průtokem krve mozkovými cévami, případně vzniká v důsledku jejich poškození. Hlavním problémem je tedy nedostatečné zásobování mozku kyslíkem. Tyto potíže se pak často vyvíjí po prodělané mrtvici.

Proč vlastně sildenafil? „Viagra způsobuje to, že se krevní cévy otevírají, zvyšuje se průtok krve a schopnost krevních cév reagovat. Jako taková má správný typ účinku k zlepšení problémů s průtokem krve pozorovaných u našich pacientů, ale nebylo jasné, zda by to fungovalo v mozku stejným způsobem,” odpověděl na otázku Alastair Webb, MSc, neurolog z Imperial College v Londýně, který se výzkumu zúčastnil.





Do studie bylo zahrnuto 75 osob s neurologickými příznaky vaskulární demence. Každý z pacientů dostával postupně tři léčiva – sildenafil, placebo a cilostazol (původní lék na vaskulární demenci). Každé z těchto farmak užívali tři týdny, přičemž mezi jednotlivými preparáty byla týdenní pauza. Vědci pak zkoumali vliv těchto léku na čtyři hemodynamické parametry v mozku.

Bylo zjištěno, že sildenafil zlepšil průtok krve mozkem a cerebrovaskulární reaktivitu a odpor. Efekt byl podobný jako u cilostazolu, ale viagra způsobila méně nežádoucích účinků.

Závěrem autorů je, že: „Celkově zlepšená cerebrovaskulární dynamika způsobená sildenafilem poskytuje novou potenciální léčbu k prevenci progrese onemocnění malých cév mozku, která vyžaduje testování v klinických studiích.”

Zjištění vědců jsou v souladu s výsledky předchozího výzkumu. Dokonce z jedné studie vyšlo, že užívání sildenafilu bylo spojeno s redukcí rizika rozvoje Alzheimerovy choroby o 69 %.

Samotní autoři naznačují, že je potřeba pracovat dále. Jak komentuje Webb: „Je velmi důležité na tuto práci navázat. Potřebujeme provést další studie, abychom našli optimální dávku léku a nejlepší lék z této skupiny, který bychom mohli dále používat. Naším cílem je otestovat to v mnohem větším měřítku, abychom pochopili, zda nejen zlepšuje průtok krve do mozku, ale také, zda snižuje riziko mrtvice a demence.”

Zdroje: medicalnewstoday.com, alz-journals.com, ahajournals.org