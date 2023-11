Zamlklé těhotenství může postihnout jakoukoli gravidní ženu. Problém obvykle odhalí až lékař

Ne nadarmo lékaři doporučují počkat s oznámením těhotenství svému okolí až do 12. týdne. Do této doby totiž hrozí zvýšené riziko samovolného potratu, kterým podle statistik končí až třetina všech gravidit. Nejedná se přitom o nic výjimečného. Potrat lékaři zpravidla považují za přirozený jev, pomocí kterého se příroda zbavuje geneticky chybných zárodků a snižuje tak riziko narození jedinců s vývojovou vadou.

Ale zatímco v případě samovolného potratu, zárodek z těla spontánně odchází a nemá vliv na další případná těhotenství, trochu jiná situace nastává u takzvaného zamlklého těhotenství. O něm mluvíme v momentě, kdy embryo v raném stádiu odumře nebo se přestane vyvíjet, ale zároveň nedojte k jeho vyloučení ven z těla. Spolu s ním zůstává uvnitř dělohy také placenta a tělo jako takové stále pokračuje v produkci hormonů, díky čemuž si ženy mohou stále připadat těhotné. Informace o prodělaném potratu tedy bývá pro nastávající maminku zpravidla velký šok.

Zamlklý potrat, jak se problematice také říká, tak pravděpodobně zjistí až lékař při pravidelné kontrole. Neodhalená může tato situace zůstat až po dobu týdnů. Kromě ultrazvuku může odborníkovi napovědět také hladina těhotenského hormonu, která sice neklesá, ale zůstává stejná. Zejména v počátku těhotenství přitom rychle roste. Do kdy hrozí zamlklé těhotenství, se přesně určit nedá, obecně se za nejvíce rizikový označuje první trimestr, kdy je riziko samovolného ukončení těhotenství nejvyšší.

Jaké má zamlklé těhotenství příčiny?

I přes vyspělou technologii, kterou mají v dnešní době lékaři k dispozici, není zatím zcela jasné, co je příčinou zamlklého těhotenství. Nelze tedy určit ani pravděpodobnost zamlklého těhotenství. Podle odborníků mu navíc nelze ani zabránit. Výčitky ohledně toho, co žena mohla udělat jinak, tedy rozhodně nejsou na místě.





Řada odborníků se nicméně shoduje na tom, že zhruba k polovině samovolných potratů dochází kvůli tomu, že má embryo nesprávný počet chromozomů. Někdy může být zamlklý potrat způsobený problémy s dělohou. Ve správné implantaci pak může embryu zabránit také špatné srážení krve, anebo může být chyba na straně vajíčka, kdy se sice vytvořil gestační váček, ale žádné embryo se v něm dále nevyvíjelo, ačkoli těhotenský test ukazoval něco jiného.

V každém případě je důležité nepropadat panice a nesvalovat vinu na sebe ani partnera. Zamlklé těhotenství je problém, který může potkat zcela každého, nedá se předvídat a není možné mu předem zabránit. Nemá cenu se tím stresovat a přemýšlet nad tím, co člověk udělal špatně.

I přes nepříjemnou zkušenost, kterou tato situace do života postiženému páru přinese, obvykle neznamená, že některého z dvojice trápí nějaký zdravotní problém. Valné většině párů, které si touto zkušeností prošly, se následně podaří úspěšně otěhotnět a dítě donosit. Podezřelé to začíná být až v případě, kdy ženu potká opakované zamlklé těhotenství. Pak už je na místě možnou příčinu hledat. Podle některých zdrojů může mít vliv například:

chromozomová vada plodu,

vážná virová či bakteriální infekce,

neléčená cukrovka matky,

vážné problémy se štítnou žlázou,

některé léky,

porucha spermií partnera,

hormonální poruchy ,

, nedostatek živin a vitamínů,

poruchy imunitního systému,

ionizační záření.

Příznaky zamlklého těhotenství

Jak poznat zamlklé těhotenství? Na rozdíl od běžného spontánního potratu, který vždy doprovází krvácení a bolest břicha, zamlklý potrat probíhá zpravidla bez povšimnutí. Někdy se může objevit špinění, výtok anebo bolesti v podbřišku, obvykle však obtíže odhalí až lékař během ultrazvukového vyšetření.

Kromě toho, že lékař nezaznamená srdeční činnost plodu, si může všimnout také toho, že jeho velikost neodpovídá délce těhotenství nebo že se v děloze nachází pouze plodové obaly. A jak už zaznělo výše, vymykat se může i hladina hCG hormonu, která zejména v raném stádiu těhotenství nebude růst tak, jak je typické, ale bude stagnovat. Nejčastěji je zamlklé těhotenství diagnostikováno ultrazvukem do 20. týdne.

Revize dělohy po zamlklém těhotenství

Po prodělaném zamlklém potratu je zpravidla nutné podstoupit revizi dělohy, která se provádí formou kyretáže neboli výškrabu. Během tohoto zákroku, který se zpravidla provádí v celkové anestezii, je do dělohy zavedena kyreta, tedy speciální operativní nástroj ve tvaru lžíce, kterým lékař seškrabuje děložní sliznici, čímž odstraňuje i odumřelý plod.

Před kyretáží je vždy nutné podstoupit běžné předoperační vyšetření a v den operace přijít na lačno. Samotný zákrok pak trvá zhruba 15 minut. Ženě je nejprve provedena dezinfekce zevních rodidel a následně dochází k roztažení děložního hrdla a použití kyrety. Po výkonu, který je obvykle prováděn ambulantně, je pacientka poslána domů do několika hodin v závislosti na jejím aktuálním stavu. Ideálně by měla zdravotnické zařízení opouštět vždy v doprovodu.

Po kyretáži je zapotřebí dodržovat režim, který je velice podobný tomu po porodu. První dva až tři týdny je nutné klást důraz na zvýšenou hygienu. Pacientka by se po celou dobu rekonvalescence měla vyhýbat například:

koupání ve vaně,

návštěvě bazénů ,

, návštěvě saun,

zvýšené fyzické aktivitě,

sexuální aktivitě.

Komplikace spojené s kyretáží

Jak už to tak v případě operačních zákroků bývá, pojí se s určitými riziky, která souvisí jak se samotným zákrokem, tak s anestezií. Největší komplikací v případě kyretáže bývá poranění děložní stěny. To musí být řešeno dalším neodkladným laparoskopickým zákrokem, při kterém je prohlédnuta celá děložní dutina. Cílem tohoto vyšetření je vyloučení krvácení do břicha, které by ženu mohlo ohrozit na životě.

Mnohem vzácnější, ale zato nebezpečnější komplikací je Ashermanův syndrom, který způsobuje srůsty a jizvy v děloze. Bývá následkem poranění základní vrstvy děložní sliznice, jejímž úkolem je obnovování funkční vrstvy odlučující se během menstruace. Tyto srůsty bývají velmi častou příčinou neplodnosti.

Zamlklé těhotenství bez revize

V některých případech není revize dělohy nutná a pacientka může na základě doporučení lékaře užívat léky, které obsahují léčivou látku misoprostol. Ta navozuje kontrakce hladkých svalů dělohy a usnadňuje otevření děložního hrdla, díky čemuž dojde k vypuzení děložního obsahu formou krvácení. Následně je nutné dělohu zkontrolovat pomocí ultrazvuku. V případě, že tato metoda nebude stoprocentně účinná, tedy pokud nedojde k naprostému vyloučení veškerého obsahu, přistupuje lékař k revizi.

Otěhotnění po zamlklém těhotenství

V první řadě je nutné říct, že prodělání jednoho zamlklého těhotenství nezvyšuje do budoucna pravděpodobnost samovolného potratu. I když se jedná o velice těžkou životní situaci, zejména pak v případě párů, které potomka plánovali a na jeho příchod se těšili, je třeba se nevzdávat a pokusit se o otěhotnění znovu.

Do jiného stavu můžete teoreticky přijít již po první menstruaci, která se po revizi dostaví, lékaři ale většinou doporučují počkat alespoň tři měsíce. Vždy je samozřejmě nutné přihlédnout k aktuálnímu stavu ženy, a to nejen k tomu fyzickému. Mnohem častěji totiž představuje problém spíše psychická zátěž, proto je doba rekonvalescence velice individuální. Do dalšího těhotenství se proto příliš ukvapeně nehrňte a raději si dopřejte tolik času, kolik jen potřebujete.

Nezapomeňte své pocity sdílet se svým partnerem a blízkými, kteří vám od nepříjemností mohou alespoň částečně ulevit. V případě zhoršujících se psychických obtíží se nebojte vyhledat pomoc psychologa.

