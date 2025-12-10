Zdravé návyky u vánoční tabule: jak předejít těžkosti, pálení žáhy nebo nadýmání

Člověk nemusí být nutně ani žlučníkář, aby ho po konzumaci tučných pokrmů popadlo nadýmání, křeče v břiše nebo pálení žáhy. Nezdravé přejídání a divoké kombinace jídel představují pro naše tělo velkou zátěž. Abyste těmto potížím předešli, vsaďte na střídmost a několik triků – nejedná se o žádné složitosti. A nebojte, vánočních dobrot se nemusíte vzdát úplně.
Méně znamená více
Asi tím nejdůležitějším faktorem, na který mnoho z nás o Vánocích nedbá, je umírněnost v množství zkonzumovaného jídla. Před sváteční večeří určitě není potřeba se postit. Když nebudete přes den jíst, tak večer sníte mnohem větší porci a budete hltat, čímž si akorát přitížíte.
Tradiční vánoční pokrmy bývají těžší a vydatnější. Dopřávejte si je proto raději po menších porcích během dne. Občas máme velké oči a naložíme si na talíř mnohem víc, než dokážeme sníst. Chápeme, že sváteční pokrmy vypadají lákavě, ale zkuste si na talíř naložit opravdu jen tolik, kolik sníte.
Jezte pomalu a v klidu
Hltání, rychlé polykání a mluvení během jídla způsobuje nadýmání a pocity těžkého břicha. Tímto zlozvykem trpí nejen děti, ale také dospělí. Pokud při večeři polykáte jako o závod, nedostává se vám do trávicího traktu jen potrava, ale i vzduch. Většina lidí navíc jídlo dobře nerozžvýká a polyká velká sousta. Snažte se proto jíst pomalu, v klidu a každé sousto důkladně rozmělnit.
Pozor na zobání během dne
Sem tam perníček, tu řízeček, pak trochu vaječného likéru a plátek vánočky… Zobání a mlsání během dne určitě znáte. Na první pohled to vypadá, že jste celý den neměli jediné pořádné jídlo. Pokud byste ale vedle sebe vyskládali všechny ty svačinky, pak by vás možná překvapilo, kolik jste toho snědli.
Snažte se přemýšlet nad tím, co jíte, a vyvarovat se bezmyšlenkovitému automatickému jezení, ze kterého vás poté může velice rychle rozbolet břicho. Cukroví či chlebíček si dejte jen jednou za den a nandejte si je na talířek.
S alkoholem to nepřehánějte
Alkohol k oslavám a vánoční atmosféře rozhodně patří. Lidé si dopřávají vaječňák, připíjejí si domácími likéry a na zahřátí si dávají svařené víno. K alkoholickým nápojům se v tomto období dostanou kolikrát i lidé, kteří jinak prakticky nepijí.
Pokud trpíte na pálení žáhy a máte citlivější žaludek, riskujete tyto potíže, i když si dáte jen malé množství alkoholu. Alkohol totiž stimuluje tvorbu žaludečních kyselin a oslabuje dolní jícnový svěrač. Riziko refluxu se tím proto zvyšuje.
O tom, jaké množství alkoholu je škodlivé, se v minulosti vedlo mnoho debat. Dnes se však odborníci shodují, že ideální je nepít vůbec. Pokud si chcete dát skleničku, nepijte nalačno. Alkohol proložte dostatečným množstvím vody. Zabráníte tím dehydrataci a případné nevolnosti. Nejlepší je pít obyčejnou vodu. Slazené a sycené nápoje plné bublinek mohou naopak zesílit nadýmání.
Odlehčete tučné pokrmy
Smažený kapr, bramborový salát s majonézou a cukroví plné másla a tučných krémů jsou doslova kalorickou bombou. Obrovské množství tuku představuje pro náš zažívací trakt velkou zátěž, jelikož lipidy jsou z hlediska trávení nejnáročnější makroživinou.
K trávení je potřeba žluči a pankreatických enzymů. Tyto látky se v těle tvoří postupně, takže tučné jídlo zůstává v žaludku déle a způsobuje pocity těžkosti. Rozhodně to ale neznamená, že si vůbec nesmíte dát řízek a salát. Stačí přistoupit k jednoduchým úpravám.
Bramborový salát se dá připravit s bílým řeckým jogurtem, případně se směsí, ve které bude převažovat jogurt místo majonézy. Dokonce do něj můžete zkusit nastrouhat pár jablíček pro více vlákniny.
Řízky můžete udělat přírodní (bez trojobalu) nebo upéct v troubě. Případně zvolte zdravější druhy ryb, jako jsou pstruh nebo losos. Přemýšlejte i nad volbou sladkostí a místo máslového cukroví sáhněte raději po dobrotách z oříšků a raw cukroví.
U jednohubek a chlebíčků zkuste vsadit na snadno stravitelné tvarohové pomazánky nebo sýr cottage. Je v nich mnohem více bílkovin než v pomazánkovém másle, které se často používá na přípravu českých pomazánek na chlebíčky.
Nepodceňujte pohyb
Nezapomínejte na dostatek pohybu. Neznamená to, že musíte každý den běhat a posilovat. Stačí krátké svižné procházky, abyste podpořili peristaltiku střev. Pokud si po večeři dopřejete 15–20 minut chůze, ulevíte tím trávení a předejdete těžkostem. Pohyb je navíc skvělým prostředkem pro zlepšení nálady a relaxaci. Dochází při něm k produkci endorfinů, které bývají často označovány jako hormony štěstí.
Zkuste bylinkové čaje
Když už se náhodou dostaví pocity těžkosti a nadýmání, určitě nic nezkazíte tím, když si uvaříte bylinkový čaj. Zkuste mátový, heřmánkový nebo zázvorový. Pokud nemáte žádnou z těchto bylinek k dispozici, vyzkoušejte odvar z kmínu. Sice nechutná tak dobře, ale platí za opravdu silný prostředek proti nadýmání. Podobným způsobem působí i fenykl a anýz.
