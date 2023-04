Reflux jícnu může připomínat infarkt myokardu. Co jíst a čemu se v případě obtíží vyhnout?

Pálení žáhy po jídle, bolest na hrudi a hořká pachuť v ústech. Ačkoli nás reflux jícnu zpravidla neohrožuje na zdraví, dokáže pořádně znepříjemnit život. Jedná se o poměrně rozšířenou poruchu trávení, která je charakteristická nesprávnou funkcí dolního jícnového svěrače, jenž od sebe odděluje žaludek a jícen.

Za normálních okolností, tedy u zdravých jedinců, se tento svěrač otevírá pouze v momentě, kdy je třeba umožnit polykané potravě vklouznout do žaludku. Následně se tento otvor opět uzavře, aby nedocházelo k úniku kyselého žaludečního obsahu. V případě, že je svěrač slabý anebo nějakým způsobem poškozený, tuto funkci nedokáže správně plnit. Dochází tedy k úniku žaludeční kyseliny, která následně poškozuje sliznici jícnu. To se pak nejčastěji projevuje jako pálení žáhy.

Gastroezofageální reflux (GERD), jak se onemocnění odborně říká, může postihnout pacienty jakéhokoli věku i pohlaví. U některých jedinců je však jeho výskyt pravděpodobnější než u jiných. Riziko rozvoje obtíží zvyšuje například:

nadváha, obezita,

pití kávy nebo alkoholu ,

, kouření,

kořeněná jídla,

sladká jídla,

nadměrná konzumace tučných potravin,

přejídání (zejména v nočních hodinách),

nedostatek pohybu,

stres,

nošení těsného oblečení.

Reflux může být způsobený také užíváním některých léků. Za jeho vznikem může rovněž stát brániční kýla. Výjimečně se reflux může projevit jako následek přejedení anebo při pohybu krátce po jídle, a to i u zdravého člověka. Reflux v těhotenství je pak důsledkem tlaku rostoucí dělohy, ale také změny hormonů, přičemž po porodu obtíže obvykle vymizí

Komplikace spojené s refluxem jícnu

Pokud se u vás potíže vyskytují výjimečně, není třeba se o své zdraví obávat, patologickým se reflux stává až v momentě, kdy se pravidelně opakuje. V takovém případě totiž naleptává sliznici jícnu, kde může stát za rozvojem zánětu. Přibližně u jedné třetiny postižených je reflux doprovázený přítomností vředů, a tedy i zúženým jícnem. To může být kromě vředů způsobené také jizvami, které se v důsledku poleptání a následného hojení objevují na sliznici. Nemocného pak zpravidla trápí obtíže s polykáním.

Někdy může žaludeční šťáva jícnovou tkáň poškodit natolik, že v ní dochází k fyziologickým změnám. Tento stav se odborně nazývá Barrettův jícen a zvyšuje riziko rakoviny jícnu. Pokud se obsah žaludku pravidelně dostává do zadní části krku, může mít za následek poškození plic. U pacienta se pak objevuje chrapot, chronický kašel, astma, bronchitida i zápal plic. Při dlouhodobých obtížích hrozí rovněž proděravění jícnu.

Platí navíc pravidlo, že čím déle stav trvá, tím vyšší existuje šance, že se u postiženého rozvinou nějaké komplikace.

Reflux jícnu: příznaky

Reflux jícnu se může projevovat celou řadou příznaků. Typicky ho pacienti poznají podle:

U pacientů s refluxem se může rozvinout také astma. Trápí je navíc kašel či zánět jícnu a typické je pro reflux jícnu zahlenění a odkašlávání. Pacienty může rovněž potrápit bolest na hrudi, která v případě refluxu může být tak silná, že je snadno zaměnitelná s infarktem myokardu.

Reflux u dětí

Zcela běžným jevem je jícnový reflux u miminka. Tento jev navíc mnohdy přetrvává až do jednoho roku. Jeho příčinou je nedokončený vývoj funkčního svěrače mezi jícnem a žaludkem, který se vyvíjí od jednoho roku života. Pokud dítě i přes častější zvracení jinak dobře prospívá, není třeba zahajovat žádnou léčbu.

Duodenogastrický reflux

Kromě refluxu jícnu existuje také duodenogastrický reflux (reflux žaludku), kdy dochází k návratu obsahu z dvanáctníku, tedy části tenkého střeva, zpět do žaludku. Tento typ refluxu může u řady lidí probíhat bez zjevných příznaků a bývá náhodně zjištěn během gastroskopie. U některých lidí se ale mohou objevit různé nespecifické trávicí obtíže jako:

bolest břicha,

pocity špatného trávení,

nechutenství.

Na rozdíl od obsahu žaludku, tekutina duodenogastrického refluxu není kyselá, obsahuje ale žluč, která při pravidelném styku se sliznicí žaludku způsobuje chronický zánět.

Diagnostika refluxu

Nejjednodušší diagnostickou metodou je v případě refluxu takzvaný terapeutický test. Lékař pacientovi předepíše lék ze skupiny blokátorů protonové pumpy a čeká, zda obtíže zmizí či nikoli. Pokud dojde k výraznému zlepšení, je refluxní nemoc velice pravděpodobná. U starších pacientů je lepší situaci nepodceňovat a raději provést endoskopické vyšetření, tedy gastroskopii, při které lékař prohlédne sliznici jícnu na vlastní oči a může z ní odebrat vzorky na histologické vyšetření. Tímto způsobem lze odhalit celou řadu možných komplikací:

zánět jícnu,

Barrettův jícen,

rakovinu jícnu,

vředy jícnu.

V některých případech lékaři přistupují také k pH-metrii jícnu anebo jícnové manometrii, což je vyšetření hodnotící tlakové poměry v jícnu a funkci dolního jícnového svěrače.

Jícnový reflux: léčba

Jak se zbavit refluxu jícnu? Na akutní obtíže, které se projevují pálením žáhy, lze použít jedlou sodu, která zneutralizuje kyselou žaludeční šťávu a způsobí rychlou (ale krátkou) úlevu. Dále je dobré, aby se pacient, kterého reflux trápí, naučil usínat s podloženou hlavou, což sníží riziko vtékání žaludečního obsahu do jícnu a do plic. Pokud se jedná o kuřáka, v ideálním případě by měl tento zlozvyk odstranit a vyhýbat by se měl postižený i alkoholu.

K podpoře léčby může lékař předepsat léky ze skupiny zmíněných blokátorů protonové pumpy, které snižují tvorbu kyseliny v žaludku. Pokud pacienta trápí současně i zúžení jícnu způsobené zánětem, může lékař komplikaci vyřešit pomocí speciálního balónku. Ten se zavede endoskopem do zúženého místa a nafouknutím jej roztáhne (takzvaná balónková dilatace).

U těžkých případů, které jsou spojené s poruchou dolního jícnového svěrače, lze provést operaci známou jako fundoplikace. Jedná se o chirurgické zlepšení funkce svěrače. U pacientů, které trápí Barrettův jícen, je potřeba stav sliznice pravidelně kontrolovat, aby se případná rakovina jícnu odhalila včas.

Reflux jícnu a bylinky

Velice pozitivně mohou ovlivnit reflux jícnu bylinky, které podporují správnou funkci trávení, prospívají žaludeční sliznici a snižují kyselost. Pomoci může například:

Dieta při refluxu jícnu

Jak ovlivňuje reflux strava? Možná víc, než se na první pohled zdá. Základem úspěšné léčby je totiž zdravý životní styl, ke kterému zdravá strava patří. Kromě toho je potřeba se vyvarovat potravinám a nápojům, které jícen dráždí. Do této skupiny patří třeba:

sycené limonády,

alkohol ,

, kofeinové nápoje,

čokoláda,

česnek,

cibule,

smažená a tučná jídla,

citrusy,

rajčata,

pepř,

peprmint.

Potraviny a nápoje, které jsou naopak doporučené, protože neutralizují žaludeční kyseliny, jsou:

listová zelenina,

okurky,

brambory,

řapíkatý celer,

zásadité minerální vody,

ovesná kaše,

libové maso ,

, zdravé tuky,

lněný, sezamový a olivový olej.

Prevence refluxu jícnu

Nelehejte si ihned po jídle, spát jděte až tři hodiny od posledního stravování a v posteli si podepřete hlavu tak, aby byla o 15–20 centimetrů výš než zbytek těla.

Nekuřte, cigaretový kouř totiž přispívá k uvolňování jícnového svěrače.

Vyhněte se těsným kalhotám a pamatujte na to, že oblečení těsné v pase reflux podporuje.

Spěte na levém boku, v této poloze visí žaludek přirozeně dolů, což zabraňuje vytékání jeho obsahu.

Nepijte alkohol.

Pokud trpíte nadváhou, snižte hmotnost.

