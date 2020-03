Do soutěže na projekt nemocnice ve Zlíně se přihlásily dvě firmy

Do výběrového řízení na projektovou část plánované nové krajské nemocnice ve Zlíně se přihlásily dvě firmy. Novinářům to řekl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL). Už dříve uvedl, že jde o práce odhadem za 200 milionů korun. Nová nemocnice by podle něj měla stát asi osm miliard korun, její stavbu v prosinci schválili krajští zastupitelé.

„Přihlásily se dva české subjekty. Z toho ten jeden český subjekt má vazbu na švédské království, pokud jsme viděli z těch dokladů. Vzhledem k tomu, že je více kritérií, tak se teprve vyhodnocují a verifikují. Vypadá to, že máme dvě solidní nabídky,“ uvedl Čunek.

Vyhodnocení nabídek by podle něj mělo trvat zhruba deset dní. „Pak bychom měli vyhlásit nějaký výsledek. Bohužel do toho ještě přišly námitky, i těch, kteří se nezúčastnili. Ty se vyhodnocují taky, takže i na ty budeme odpovídat. Takže teď není nic uzavřeno. Musím ale říct, že mě těší, že jsou dvě zřejmě celkem kvalifikované nabídky,“ řekl hejtman.

Již dříve Čunek řekl, že kraj dá do stavby asi čtyři miliardy, nynější Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně miliardu a na tři miliardy si chce kraj vzít úvěr. Zastupitelé o nové nemocnici jednali již několikrát, na konci června ji neschválili, v září pak schválili studii, která ukáže podmínky případné modernizace a dostavby nynějšího areálu nemocnice ve Zlíně. Podle Čunka by však rekonstrukce a dostavba současného areálu trvala 12 let a stála by deset miliard korun.

Nemocnici, která by podle něj měla stát osm miliard korun, prosazuje Čunek dlouhodobě. Hlasování o stavbě neplánovaně zařadil do programu prosincového zastupitelstva krátce před jeho skončením. Návrh tehdy i díky některým opozičním zastupitelům získal nejtěsnější možnou většinu. Tehdejším hlasováním krajských zastupitelů se nadále zabývá ministerstvo vnitra. Začátkem února neformálně vyzvalo kraj, aby věc kvůli možnému porušení zákona o krajích znovu projednalo krajské zastupitelstvo. Včera od něj hejtmanství obdrželo formální výzvu ke zjednání nápravy.

Nová zlínská nemocnice by měla mít asi 900 lůžek. Zatím poslední novou nemocnicí postavenou „na zelené louce“ je nemocnice v Domažlicích. Nová nemocnice s 206 lůžky, která přišla na 925 milionů korun, slouží lidem z Domažlicka a okolí od začátku roku 2006. Stavbu, která začala v květnu 2002, financoval stát.