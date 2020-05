Francie se chystá od 2. června na rozsáhlé uvolnění restrikcí

Ve Francii začne 2. června další rozsáhlá fáze uvolňování ochranných opatření zavedených kvůli pandemii covidu-19. Postupně by se měly otevřít všechny školy, v omezeném režimu budou rovněž moci fungovat bary a restaurace. Vláda rovněž zruší zákaz vnitrostátních cest delších než 100 kilometrů. Některá omezení však ještě přetrvají, na veřejnosti se například stále nebude moci sejít více než deset lidí, řekl dnes podle listu Le Figaro francouzský premiér Edouard Philippe.

Ani nejhůře zasažená oblast kolem Paříže již ode dneška není považována za takzvanou červenou zónu, v níž epidemiologická situace nedovoluje uvolnit restrikce, uvedl premiér. Upozornil však, že virus stále představuje v zemi nebezpečí a že vláda bude bedlivě sledovat další vývoj. „Svoboda se stane pravidlem, zákazy výjimkou,“ poznamenal Phillipe.

Od 2. června by se měly otevřít všechny školy, v nichž se však ze začátku budou žáci zřejmě střídat. Kavárny a restaurace se budou moci od úterý otevřít v celé zemi za předpokladu, že v nich budou stoly nejméně metr od sebe. V takzvaných oranžových zónách, kde je epidemiologická situace vážnější, jako například v Paříži, budou moci tyto podniky hostit zákazníky jen na zahrádkách. Návštěvníky od 2. června přivítají také muzea a památky.

Již od tohoto víkendu se mají v celé Francii otevřít parky a zahrady. Pláže budou následovat v hlavní vlně od úterý.

Podle Phillipa již nemá smysl trvat na omezení vnitrostátních cest na maximálně 100 kilometrů, zákaz proto také přestane platit od 2. června. Premiér však vyzval Francouze k opatrnosti a řekl, že je stále rozumnější se dlouhým cestám vyhýbat.

Francie je podle něj také nakloněna znovuotevření evropských vnitřních hranic. Sama přitom nebude požadovat, aby se cizinci po příjezdu do země podrobovali 14denní karanténně, pokud to nebudou vyžadovat okolní státy po Francouzích.

Řada omezení však přetrvá ještě do dalších týdnů. Kolektivní sporty zůstanou zapovězeny až do 21. června, kina se otevřou o den později. Do té doby totiž bude nadále platit zákaz shromažďování na veřejnosti pro více než deset osob najednou.

Francie je jednou z nejhůře zasažených zemí současnou pandemií, na následky onemocnění covid-19 tam zemřelo již téměř 28.600 lidí.