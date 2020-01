Lékaři k e-neschopence: Lepší by bylo přechodné období

Podle praktických lékařů by v případě e-neschopenky bylo lepší přechodné období, ve kterém by mohli fungování nového systému vyzkoušet. Podobně nebyli lékaři první rok pokutováni při zavádění e-receptů. Řekli to zástupci Sdružení praktických lékařů (SPL). Za nevypisování neschopenek elektronicky hrozí pokuta 10.000 korun. Podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) budou pokutování ti, kdo budou novou povinnost ignorovat.

Ministryně věří tomu, že se díky úspoře času a papírů e-neschopenka stane „miláčkem lékařů“. „Pokud člověk předtím vypisovat ručně pětidílnou papírovou neschopenku, tak se čas určitě ušetří,“ řekl praktický lékař Ivo Procházka, který je členem předsednictva SPL.

Několik hodin čekal na finální potvrzení České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), že byla neschopenka přijata, praktický lékař Jiří Bartoš. „Časem si to asi sedne, jak s e-receptem.“

Systém podle lékařů reaguje poměrně rychle a funguje i propojení na registr občanů a firem. Drobné problémy ale lékaři zaznamenali. Podle Procházky například v několika případech nenaskočil automaticky při zadání údajů pacienta jeho zaměstnavatel.

Podle Bartoše zatím není jasné, jak bude fungovat předávání neschopenek pacientů mezi jednotlivými lékaři nebo prodlužování pracovních neschopností zahájených už v roce 2019.

Největší změna nastala pro nemocné. „Pacienti se téměř ve sto procentech divili, co mají dát zaměstnavateli, když jim tisknu jen jeden papír,“ uvedl Procházka. Lidé dostanou jen průkaz práce neschopného, dosud byla neschopenka pětidílná.

Nespokojenost s novým systémem vyjádřili praktičtí lékaři ze Zlínského kraje. Na protest budou dál vypisovat neschopenky na papíře, jen na novém tiskopise. Nový systém jim podle nich přinesl náklady, které jim nikdo neuhradí. SPL před spuštěním požadovalo, aby vypsání e-neschopenky měli uhrazeno. Resort zdravotnictví i sociální péče to ale odmítly.

E-neschopenku má využívat 22.000 zdravotnických zařízení. V systému jsou údaje 4,5 milionu zaměstnanců a 280.000 zaměstnavatelů. Systém stál 120 milionů korun.