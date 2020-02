OSN zahájila humanitární lety z jemenské metropole

Z letiště v jemenské metropoli Saná dnes odletělo první humanitární letadlo s několika nemocnými Jemenci, jimž nelze poskytnout adekvátní lékařskou pomoc v této válkou zmítané zemi. Podle agentury AFP je to první let s nemocnými ze Saná od roku 2016, kdy bylo letiště uzavřeno pro komerční lety. Saná ovládají šíitští povstalci. Dojednat tyto humanitární lety trvalo rok a půl, uvedla agentura Reuters. V prvním letadle do jordánského Ammánu bylo 16 cestujících.

„Většina z pacientů jsou děti a ženy, které trpí agresivní formou rakoviny či mají nádory na mozku nebo potřebují transplantaci orgánů či rekonstrukční chirurgické zákroky,“ napsala k transferům na twitteru Světová zdravotnická organizace (WHO). Její zástupci uvedli, že doufají, že tento krok pomůže obnovit důvěru znesvářených stran a pomůže k diplomatickým jednáním o míru v Jemenu.

Humanitární lety, organizované společně WHO a OSN, mají směřovat do Ammánu a egyptské Káhiry. Tento týden by mělo odletět ještě několik desítek pacientů.

„Doufáme, že tyto lety umožní otevření pravidelného humanitárního ´mostu´ pro nemocné pacienty,“ uvedla v prohlášení humanitární organizace Norská rada pro uprchlíky (NRC). „Trestat těžce nemocné civilisty tím, že jim bráníte v přístupu k lékařské péči – pro to není žádné ospravedlnění,“ dodala.

I když letiště v Saná mají pod kontrolou povstalci, jeho využití je značně omezené arabskou koalicí, protože ta kontroluje jemenský vzdušný prostor. Letiště bylo uzavřeno pro civilní lety a v současné době tam mohou přistávat jen letouny OSN. Tisíce lidí, kteří potřebují lékařské ošetření v cizině, se tak dosud nemohly ze země dostat. Znovuotevření letiště bylo jedním z hlavních požadavků povstalecké administrativy v rámci mírových rozhovorů vedených OSN.

Jemen sužuje již přes pět let občanská válka, v níž proti sobě bojují šíitští povstalci Húsíové podporovaní Íránem a vládní vojska mezinárodně uznávaného prezidenta Abdar Rabbúa Mansúra Hádího, jemuž od roku 2015 pomáhá koalice v čele se sunnitskou Saúdskou Arábií. Boje v Jemenu stály životy více než 12.000 civilistů a podle OSN vyvolaly nejhorší humanitární krizi na světě, v níž miliony lidí trpí hladem.