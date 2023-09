Alergie na lepek trápí dospělé i děti. Na rozdíl od celiakie však často sama odezní

Příznaky alergie na lepek

Alergie na lepek se s celiakií často zaměňuje také proto, že má téměř totožné příznaky. Těmi jsou hlavně nadměrné trávicí potíže jako:

Nafouklé břicho

Plynatost

Bolest břicha

Průjem

Zácpa

Může se ale projevovat také svěděním v krku nebo ústech, rýmou, dušností, kopřivkou nebo ekzémem. Ale zatímco příznaky celiakie přicházejí pozvolna a zažívací potíže se objevují zhruba hodiny až dny po konzumaci lepku, v případě alergie se reakce dostaví v rozmezích několika minut od požití. Zejména pak u dětí můžeme pozorovat změny chování. Konkrétně:

Zvýšenou podrážděnost

Poruchy spánku

Neutišitelný pláč

Léčba

Jedinou vhodnou léčbou alergie je vynechání či omezení jejího spouštěče, tím je v tomto případě lepek. Množství, které imunitní reakci spouští, je u každého jedince individuální, a tak zatímco někomu stačí lepek pouze omezit, jiní nesnesou ani jeho stopy, které se v některých potravinách nachází.





Jako podpůrnou léčbu lze užívat antihistamika, které příznaky alergické reakce mírní. Toleranci organismu může zvýšit také alergenová vakcinace.

Bezlepková dieta

Dočasná bezlepková dieta je zatím jediným možným řešením pro alergiky. Ze svého jídelníčku by tedy měli odstranit všechny potraviny, které tuto látku obsahují, tedy:

Pšenici

Žito

Ječmen

Oves

Lepek však mohou obsahovat i suroviny, u kterých by to člověk vůbec nepředpokládal, a to například uzeniny, instantní potraviny, dochucovadla, některé cukroviny, jogurty, pivo či léky a potravinové doplňky. V potravinářském průmyslu se také často používají pšeničné sirupy, které mohou obsahovat stopy lepku. Většina potravin má dnes naštěstí i svou bezlepkovou verzi – včetně pečiva, piva a uzenin.

Domácí test na nesnášenlivost lepku

Zdali vás trápí náhodou netrápí nesnášenlivost lepku, lze dnes zjistit i pomocí domácího testu, který je volně prodejný v lékárnách.

Vyšetření alergie na lepek

Zatímco k diagnostice celiakie musíte navštívit gastroenterologa, zda na lepek jste nebo nejste alergičtí, vám řekne vás alergolog pomocí krevních nebo imunologických testů.

Možná rizika

Kromě zažívacích problémů se při neléčené alergii může objevit takzvaná anafylaktická reakce, kdy nemocnému otékají dýchací cesty, což ho přímo ohrožuje na životě. Pokud takový stav nastane, je potřeba neodkladně vyhledat lékařskou pomoc.