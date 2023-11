BMI kalkulačka vám ukáže, zda je vaše hmotnost zdravá. Víte, jak funguje?

Co je BMI kalkulačka?

BMI kalkulačka funguje jako obecný ukazatel zdravé hmotnosti na základě tělesné výšky a váhy, případně také věku. Kalkulačka BMI (body mass index) stanovuje, do jaké váhové kategorie patříte, tedy zda máte podváhu, zdravou váhu, nadváhu či obezitu. Někdy se pak využívají také podkategorie, jako je těžká podváha a těžká obezita.

Přestože BMI kalkulátor není přesným měřítkem množství tělesného tuku, jelikož nezohledňuje procento svalů, může být velmi užitečným ukazatelem toho, zda byste měli podstoupit další testování, zejména pokud váš index BMI výrazně vybočuje z normy. [1, 2]

Podrobná kalkulačka BMI pro dospělé

Kalkulačka BMI pro dospělé je doporučována Světovou zdravotnickou organizací (WHO) pro určení zdravé tělesné hmotnosti mužů i žen ve věku 20 let a výše. BMI kalkulátor vám poskytne představu o tom, jaká je vaše váha v porovnání s ostatními.

Kalkulačku by však neměly používat těhotné a kojící ženy a vyhnout by se jí měli i vrcholoví sportovci. Pro vyhodnocení váhové kategorie slouží následující údaje:





silná podváha: < 16,

mírná podváha: 16 – 17,

lehká podváha: 17,1 – 18,5,

normální váha: 18,6 – 25,

nadváha: 26 – 30,

obezita I. stupně: 31 – 35,

obezita II. stupně 36 – 40,

obezita III. stupně > 40. [3, 4]

Jak funguje BMI kalkulátor?

Index tělesné hmotnosti se vypočítává velmi jednoduše za použití údajů výšky a váhy jedince. Vzorec je BMI = kg/m2, přičemž kg je váha osoby v kilogramech a m2 výška jedince v metrech na druhou. Pokud tedy například vážíte 75 kilogramů a měříte 170 cm, vynásobíte 1,7 × 1,7 a tímto číslem vydělíte 75, čili 75 / 2,89 = 26. V tomto případě je vaše BMI 26. [5, 6]

BMI kalkulačka pro děti

Kalkulátor BMI pro děti je určen pro malé děti od 2 let až po dospívající jedince do věku 19 let. U dětí se vždy bere v potaz konkrétní věk a také pohlaví, jelikož procento tuku se v období vývoje výrazně mění, a to odlišně pro chlapce i dívky. U dětí se tedy počítá BMI kalkulačka podle věku.

Měření BMI dětí zpravidla probíhá u lékaře v rámci pravidelných preventivních prohlídek za pomoci speciálních tabulek. Přestože se BMI u dětí vypočítává stejným způsobem jako u dospělých, výsledky se hodnotí na základě percentilu v porovnání s dětmi stejného věku a pohlaví.

Místo jednotlivých čísel je tedy nutné pohlížet na kontext. Pokud se obáváte, že váš potomek má příliš mnoho, nebo naopak málo tělesného tuku na svůj věk, poraďte se se svým lékařem. Hodnotí se následující percentil:

podváha: < 5 %,

zdravá váha: 5 % – 85 %,

riziko nadváhy: 85 % – 95 %,

nadváha: 95 %. [7, 8]

BMI kalkulačka podle obvodu pasu

Kromě kalkulačky BMI je dalším vhodným způsobem hodnocení zdravé hmotnosti měření obvodu pasu. Tuk v oblasti břišních orgánů je nejvíce problematický, neboť zvyšuje riziko mozkové mrtvice, srdečních onemocnění a také cukrovky 2. typu.

Abyste si správně změřili pas, najděte místo uprostřed mezi spodní částí vašich žeber a horní částí vašich boků. Přirozeně vydechněte a na tomto místě omotejte metr kolem vašeho pasu. Nehledě na to, jaký je váš výsledek BMI, byste měli začít pracovat na spalování tuků, které zahrnuje pravidelný pohyb a úpravu stravy, naměříte-li:

žena: 80 cm a více,

muž 94 cm a více.

Pokud naměříte více než níže uvedená čísla, znamená to, že se značně zvyšuje riziko výše uvedených onemocnění a je vhodné vyhledat lékaře, aby zkontroloval váš zdravotní stav. Ukazatelem jsou následující hodnoty:

žena: 88 cm a více,

muž: 102 cm a více. [9, 10]

Jaký máte BMI? 15 - 18,5

18,6 - 25

26 - 30

31+

Rizika při vysokém BMI indexu

Vysoké BMI značící nadváhu v souvislosti s vysokým procentem tuku zvyšuje riziko řady závažných onemocnění, proto je důležité změnit životní styl a pracovat na úbytku tělesné hmotnosti. Mezi typické zdravotní problémy řadíme následující:

Nízký index BMI a rizika

Pokud je vaše výsledné číslo BMI naopak nízké a máte podváhu, měli byste podstoupit podrobnější měření, abyste zjistili, jaké je vaše procento tělesného tuku. Podváha je rovněž riziková pro vaše zdraví a někdy může být i příznakem jiného zdravotního problému, jako je například mentální anorexie. Mezi nejčastější rizika spojená s podváhou patří zejména:

nedostatek důležitých živin (podvýživa),

anémie,

osteoporóza,

snížená imunita,

reprodukční problémy spojené s hormonální nerovnováhou u žen,

zvýšené riziko potratu u žen,

zvýšené riziko úmrtnosti. [13, 14]

