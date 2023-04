Bolest ledvin se nevyplatí podceňovat. Může předcházet jejich selhání

Kde jsou ledviny a k čemu slouží?

Ledviny jsou životně důležitý orgán, který v těle zastává nenahraditelnou funkci. Kromě toho, že spolu s močovody a močovým měchýřem tvoří vylučovací soustavu, působí jako filtr krve, regulují množství vody v organismu a podílejí se na stálosti vnitřního prostředí. V momentě, kdy dojde k jejich poškození, začnou se v těle hromadit toxické látky a krev není dostatečně pročištěná. S tím samozřejmě souvisí i mnohé zdravotní komplikace.

Pokud jde o umístění ledvin, najdete je v oblasti bederní páteře. Mají fazolovitý tvar a jsou dlouhé přibližně 12 centimetrů, přičemž ta na pravé straně bývá obvykle o něco menší a níže položená. To, že se jedná o skutečně nepostradatelný orgán, dokazuje mimo jiné fakt, že ledvinami během jediného dne proteče více než 1000 litrů krve a podle podmínek, které jsou u každého individuální, vzniknou až dva litry moči. [1, 2, 3, 4]

Jak poznat problémy s ledvinami?

Podobně jako v případě ostatních orgánů je i u ledvin nutné problémy rozdělit na akutní a chronické. Zatímco akutní přicházejí náhle, jsou intenzivnější a po léčbě odezní, chronické bývají výsledkem zanedbání léčby a mohou skončit až transplantací orgánu. A zatímco s jednou ledvinou se dá žít plnohodnotný život, pokud dojde k odstranění i druhé z nich, je nutné pravidelné docházení na dialýzu.

Zajímá vás, kde a jak bolí ledviny a podle čeho můžete poznat závažný zdravotní problém? Že je s tímto orgánem něco špatně obvykle napoví časté nutkání na močení i výrazná bolest v oblasti ledvin, nebo popřípadě také v jejich okolí. Příznakem špatného fungování tohoto orgánu pak může být i pachuť v ústech způsobená ukládáním toxinů v těle, nevolnost, ztráta orientace, únava a suchá pokožka.

Pokud jde o to, jaké má bolest ledvin příznaky a kdy se u pacientů objevuje, může to být značně individuální. Nejčastěji si však lidé stěžují na:

bolest ledvin v noci,

bolest ledvin po probuzení,

bolest ledvin a podbřišku,

bolest ledvin po požití alkoholu.

Proč se objevuje bolest ledvin z alkoholu? Ledviny představují jeden z orgánů, které mohou častější konzumaci alkoholu výrazně pocítit. Ten totiž může způsobit dehydrataci a při jeho pití navíc dochází k vylučování většího množství moči. Kromě toho alkohol zvyšuje prokrvení ledvin i močových cest, což může u pacientů vyvolat nebo zhoršit infekci. [5, 6, 7, 8, 9]

Akutní ledvinové stavy

Zánět ledvin

Mezi nejčastější akutní komplikace ledvin patří jejich zánět. Ten lze poměrně snadno poznat podle bolesti v zádech a zároveň v břiše. Postupně se dostavuje také nevolnost a zvracení, které může doprovázet také horečka a zimnice. Kvůli zánětu v ledvinách a přítomnosti bakterií dochází k častému nutkání na močení, které je bolestivé a pálí. Normální není ani barva moče. Při zánětu je tmavá až zakalená. Může také obsahovat krev a hnis.

Co se týče léčby, ta rozhodně patří do rukou lékaře. Ten pacientům předepíše antibiotika, proti bolesti pak pomohou analgetika. Během léčby je rovněž důležitý dostatek tekutin, které napomohou pročištění ledvin. Ideální je častější příjem tekutin v kratších intervalech. Doporučuje se rovněž vynechat kávu a alkohol. Ideální je naproti tomu čistá voda v kombinaci s kopřivovým čajem. [10, 11, 12, 13, 14, 15]

Ledvinové kameny

Mezi další akutní stavy patří ledvinové kameny. Ty se projevují kolikovitou bolestí břicha, která vystřeluje do třísla, tedy v případě, že se kámen dostane do prostoru, odkud brání odtoku moči. V některých případech ale pacient o ledvinových kamenech nemusí vůbec vědět, a to zpravidla v případě, kdy kameny nemají vliv na tvorbu moči. Obvykle se ale příznaky dostavují a mají pozvolně rostoucí charakter.

Stejně jako zánět ledvin, i ledvinové kameny patří pouze do kompetence lékařů. Ti se je pravděpodobně budou snažit rozpustit anebo odstranit pomocí chirurgického zákroku. Rozpuštění kamenů můžete napomoci i vy sami, a to za pomoci různých bylin. Nápomocná je v tomto ohledu například přeslička rolní nebo kopřiva. Dále je opět vhodné zvýšit přísun tekutin. [16, 17, 18, 19, 20, 21]

Chronické onemocnění ledvin

Chronické onemocnění ledvin bývá důsledkem dlouhotrvajících a neléčených stavů a může vést až k selhání orgánu. Velmi často bývá na vině neléčený diabetes mellitus 2. typu a dlouhodobě zvýšená hladina cukru v krvi. Rizikový je rovněž:

Nebezpečí tkví mimo jiné v tom, že příznaky, které selhávání ledvin doprovázejí, jsou zpočátku nespecifické. U pacientů se vyskytuje časté nutkání na močení, otoky, zvýšený krevní tlak a nepohodlí v oblasti beder. Později se může přidat také únava a bolesti ledvin. Pokud tedy máte podezření, že vaše ledviny nefungují správně, neváhejte a vyhledejte odbornou pomoc. Kromě výše zmíněných příčin by se za bolestmi a dysfunkcí mohlo skrývat také nádorové onemocnění. [22, 23, 24, 25, 26, 27]

Jak poznat bolest ledvin?

Pacienty nejčastěji zajímá, jak se projevuje bolest ledvin a které příznaky signalizují, že je s tímto párovým orgánem něco v nepořádku. Zdravotní komplikace obvykle začínají častým nutkáním na močení, což doprovází i výrazná bolest ledvin nebo jejich okolí. O špatném fungování ledvin svědčí také nevolnost, ztráta orientace, únava, suchá pokožka nebo třeba pachuť v ústech, která je způsobena ukládáním toxinů v těle.

Jaké akutní stavy jsou zodpovědné za bolest ledvin?

Mezi nejčastější akutní komplikace ledvin patří zánět, který způsobuje bolest ledvin a zad. Kromě toho se může objevit také bolest břicha, nevolnost, zvracení, horečka a zimnice, ale pacienta trápí i časté nucení na močení, přičemž barva moči bývá tmavá až zakalená. Za rozvojem obtíží mohou stát také ledvinové kameny, jejichž přítomnost se projevuje kolikovitou bolestí břicha, která může vystřelovat až do třísla.

Co způsobuje chronické onemocnění ledvin?

Chronické choroby ledvin bývají zapříčiněny dlouhotrvajícími a neléčenými stavy, jako je například diabetes mellitus 2. typu, zvýšený krevní tlak, poškození cév v oblasti ledvin, metabolický syndrom či obezita. Tyto stavy mohou postupně vést až k selhání ledvin, což je velice nebezpečný stav. Příznaky jsou navíc zpočátku nespecifické, takže pacienti nemusí o svých obtížích vůbec vědět. Později se ovšem objevují otoky, časté nutkání na močení, nepohodlí v oblasti beder, únava či bolest ledvin.

Co na bolest ledvin pomáhá?

Léčba jakýchkoliv problémů s ledvinami rozhodně patří do rukou lékaře. Ten v případě zánětu ledvin předepíše antibiotika nebo třeba analgetika proti bolesti, přičemž důležitou součástí terapie je také dostatečný příjem tekutin v podobě čisté vody nebo kopřivového čaje (ne alkohol a káva). Ledvinové kameny je nutné rozpustit nebo odstranit pomocí chirurgického zákroku a v případě chronického onemocnění vždy závisí na tom, jaký zdravotní problém je za rozvoj komplikací zodpovědný.