Trápí vás časté močení? Na vině může být zánět, těhotenství i hyperaktivní měchýř

Po cestě autem vyhlížíte benzínovou pumpu, v kině odbíháte od filmu a cesta městskou hromadnou dopravou se poměrně pravidelně mění v boj o čas? Pokud během dne přijímáte velké množství tekutin anebo konzumujete močopudné nápoje, je časté nutkání na močení zcela přirozenou reakcí vašeho těla. Problém ale nastává v momentě, kdy máte tendenci toaletu vyhledávat bez zjevné příčiny.

Názory odborníků na to, kolikrát denně by měl dospělý zdravý člověk chodit na malou, se do jisté míry liší. Většinou se ale shodují na tom, že by neměla být překročena frekvence osmi návštěv toalety za den. S tím, že v noci by člověk neměl močit vůbec. Doporučený počet návštěv toalety je však třeba brát s rezervou. Množství moči, které za den člověk vyloučí, je totiž ovlivněno více faktory.

Příčiny častého močení

Základní příčinou častého nutkání na močení je naprosto přirozeně zvýšený příjem tekutin. Těch by podle odborníků měl dospělý člověk vypít přibližně dva litry. Pokud je toto množství znatelně překročeno, zvyšuje se logicky i frekvence močení. Nezapomínejte rovněž na to, že některé tekutiny mohou mít močopudný účinek. Typicky se jedná o alkohol či kofein. Stejně ale působí i některé bylinky, a to například kopřiva či pampeliška, které pozitivně působí při snaze o odvodnění organismu.

Někdy se ale neustálý pocit potřeby močit objevuje i bez zjevné příčiny. Pak je třeba zvážit možnost, že se jedná o příznak jiné nemoci. Jednou z příčin potíží může být narušení nervové dráhy mezi močovým měchýřem, mikčním centrem v mozku a v sakrální míše a následným mikčním reflexem. To jednoduše řečeno znamená, že pacientovi nervy nepracují tak, jak by měly. Tento jev se poznačuje jako hyperaktivní močový měchýř.

Abychom pochopily, v čem je problém, je nejprve potřeba zmapovat, jak proces vylučování moči vlastně funguje. Poté, co se močový měchýř zdravého pacienta naplní, vyšle signál do mozku, že je třeba orgán vyprázdnit. Mozek následně vyšle signál zpět do močové soustavy, konkrétně svalům močového měchýře, aby se stáhly, dále pak nařídí svěračům močové trubice a svalům pánevního dna, aby se uvolnily, čímž dojde k vyloučení moči. U pacientů s hyperaktivním močovým měchýřem tento proces nefunguje správně. Mozek totiž dostává signál už v momentě, kdy měchýř není plný a svaly se povolují a stahují nekoordinovaně.

Rozlišovat pak můžeme také to, zda se jedná o suchý či mokrý hyperaktivní močový měchýř. V případě druhého ze zmíněných totiž kromě předčasného nutkání na močení dochází také k samovolnému úniku moči. Je ale nutné upozornit na mylné zaměňování hyperaktivního měchýře s inkontinencí, tedy samovolným únikem moči. Jedná se o dva zcela jiné problémy, které se mohou ale nemusí prolínat.

Časté močení zpravidla souvisí také se zánětem močového měchýře. Zároveň bývá spojeno s pálením a řezáním, kdy pacient vymočí jen nepatrný objem moči. U nemocného se rovněž může objevit také zvýšená teplota a bolest v podbřišku. Vyšší frekvence močení je pak typická také pro pacienty trpící cukrovkou. Mezi další příčiny dále patří:

Nádory v oblasti malé pánve

Ledvinové kameny

Zúžení močové trubice

Úzkost

Užívání diuretik

Chlamydie

Časté močení u žen

Kromě zánětu močových cest, které se u žen vzhledem k vyústění močové trubice poblíž pochvy, vyskytuje častěji než u mužů, bývá původ obtíží i o poznání radostnější. Právě časté nutkání na malou totiž patří mezi první příznaky těhotenství. Za zvyšující frekvencí návštěv toalety může zvyšující se hladina těhotenského hormonu (hCG).

Časté močení u mužů

Za časté močení u mužů pak nejčastěji může zvětšující se prostata, která trápí převážně pacienty starší 50 let. V některých případech se ale může objevit už ve 30 letech věku. Obtíže se zpravidla projevují také slabým proudem moči, opožděným začátkem močení anebo přerušovaným močením. Typické jsou rovněž noční návštěvy toalety, které významně narušují spánek pacienta.

Časté močení u dětí

Onemocnění močových cest je společně s nemocemi dýchacího aparátu jedním s nejčastějším zdravotním problémem pacientů v dětském věku. Ačkoli se jedná o velmi rozšířený problém, který většinou nebudí takové obavy, příznaky onemocnění by se rozhodně neměly podceňovat, mohly by totiž mít i trvalé následky. Rodiče by si proto měli všímat hlavně:

Změny vzhledu moči

Příměsi moči (hlen, krev)

Změny množství a frekvence

Nočního močení (nykturie)

Pomočování

Stížností na bolest či pálení při močení

Pokud se některý z příznaků objeví, je nutné, aby lékař pátral po příčině. Velmi často je na vině vrozené zúžení močové trubice či abnormalita ledvin. Velmi častým problémem je rovněž zánět močových cest. Zejména u malých dětí se pak objevuje i noční pomočování. Problém však nastává, pokud se jich tato obtíž drží až do školního věku. V takovém případě je nutné najít příčinu.

Už v dětství se navíc mohou začít rozvíjet některá onemocnění močových cest jako například již zmíněný hyperaktivní močový měchýř.

Diagnostika a léčba obtíží

Základem diagnostiky obtíží je pečlivé fyzikální vyšetření. Lékař se zpravidla ptá také na několik otázek, které mu s určením původů potíží pomohou. Typicky se jedná o tyto:

Jak často vyhledáváte toaletu?

Pociťujete během močení jiné obtíže? (pálení, bolest…)

Jaké léky užíváte?

Kolik tekutin (a jaké) denně vypijete?

Došlo ke změnám barvy, zápachu nebo konzistence moči?

Pijete kávu, alkohol?

Odborník může rovněž provést některé z následujících vyšetření:

Vyšetření moči

Ultrazvuk ledvin

Rentgen, CT břicha a pánve

Neurologické vyšetření

Vyšetření na pohlavně přenosné choroby

Urodynamické vyšetření

Co se týče léčby, záleží vždy na původci potíží. Pokud je na vině zánět močových cest, nasazuje lékař antibiotika, v případě, že je příčinou častého močení hyperaktivní měchýř, předepíše vám odborník anticholinergika, tedy léky snižující dráždivost močového měchýře. V některých případech může být lékařem doporučena kognitivně behaviorální terapie či trénink močového měchýře.

