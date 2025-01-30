Bolest v krku při polykání má nejčastěji na svědomí infekce. Zhoršují ji kyselá jídla a alkohol

Bolavý krk ve valné většině případů nepředstavuje vážnější problém. I když máme kolikrát pocit, že už se asi nikdy pořádně nenajíme, a v noci nemůžeme spát, při vhodné léčbě obvykle potíže do týdne odezní. Důležité přitom je vyhýbat se potravinám a nápojům, které mohou dané potíže zhoršit.
Co se dozvíte v článku
Co způsobuje bolest krku při polykání?
Bolestivé polykání se odborně nazývá jako odynofagie a může se objevit z mnoha různých příčin. Běžně ji způsobuje bakteriální infekce, záněty a ve vzácnějších případech i obstrukce hrdla. V závislosti na tom, co potíže způsobuje, se přitom mohou projevit i další symptomy, jako je například zvýšená teplota nebo kašel.
Mezi nejčastější příčiny bolesti krku při polykání patří streptokoková infekce. Streptokok je druh bakterie, který má na svědomí rozvoj angíny a dalších onemocnění. V důsledku této nákazy dochází k otoku mandlí a lymfatických uzlin. Hrdlo je zarudlé, bolestivé a na mandlích se mohou objevit také bílé skvrny a hnis.
Mezi další více či méně časté příčiny bolesti v krku pak patří následující nemoci:
- kvasinková infekce,
- gastroezofageální reflux,
- jícnové vředy,
- poranění krku,
- rakovina.
Dlouhodobá bolest v krku bez teploty
Někteří pacienti si někdy stěžují na bolest v krku při polykání bez teploty. Za tento jev jsou často zodpovědné nevhodné návyky, jako je například kouření nebo dýchání ústy v zimě. Na vině však mohou být i alergie či znečištěné prostředí. U osob, které pracují v podmínkách se špatnou kvalitou vzduchu, se může časem projevit přetrvávající bolest v krku, kašel a další příznaky, které jsou podobné astmatu. [1, 2, 3, 4, 5, 6]
Rozdíl mezi odynofagií a dysfagií
Odynofagie a dysfagie jsou sice podobné výrazy, ale každý z nich představuje trochu něco jiného. Dysfagie je obecný název pro poruchy polykání. Ty bývají zpravidla způsobeny buď poruchou svalů a nervů, nebo mechanickou překážkou v krku, která brání průchodu potravy jícnem.
Vedle toho odynofagie může být jeden z doprovodných stavů dysfagie, jehož charakteristickým znakem je právě bolest při polykání. Rozdíl mezi zmíněnými dvěma termíny tedy spočívá v tom, že první z nich představuje přímo danou fyzickou potíž s polykáním, kdežto ten druhý je specificky charakterizován bolestí. [7, 8, 9, 10]
Jakým nápojům a potravinám se vyhnout?
Pokud vás trápí bolest v krku při polknutí jídla nebo nápojů, měli byste v prvé řadě vyhledat lékaře a zjistit, co dané obtíže vyvolalo. Jsou-li na vině bakterie nebo viry, pak je potřeba dodržovat určitá dietní opatření, jelikož některé potraviny a nápoje mohou krk ještě více podráždit, nebo dokonce i příznaky nemoci zhoršit.
Při bolestech v krku je v prvé řadě vhodné vyhnout se tvrdým a křupavým potravinám, jelikož jejich polknutí může být velmi bolestivé a problematické. Vynechat z jídelníčku byste tak na nějaký čas měli oříšky, chipsy, cereálie, syrovou zeleninu a tvrdší ovoce. Kromě toho se nedoporučuje ani popíjení kyselých šťáv a konzumace kyselého ovoce.
Dále jsou nežádoucí také pálivá a kořeněná jídla. Rozhodně byste proto měli dát na nějaký čas sbohem některým dochucovadlům a druhům koření, jako je třeba chilli. Úplné tabu by pak pro vás měl být alkohol. Ten je jednak kyselý, a jednak vysušuje, což je v případě infekce nebo zánětu v krku obzvláště nežádoucí.
Možná vás to překvapí, ale neplechu mohou způsobit i mléčné výrobky. Ačkoliv po napití mléka můžete zpočátku cítit úlevu, ve skutečnosti tento produkt zvyšuje hustotu hlenu, což nemusí být při vykašlávání příjemné. Co se týká zmrzliny, s tou byste to rovněž neměli přehánět. Přestože má příjemný chladivý efekt, obsahuje značné množství cukru, který zhoršuje zánět. [11, 12, 13]
Potraviny, které poskytnou úlevu
Stejně jako existují potraviny, které byste při bolestech v krku měli vynechat, jsou k dispozici i jídla a nápoje, jež je vhodné naopak do své stravy zahrnout. Jedná se především o měkké potraviny, které lze snadno spolknout a nedráždí hrdlo. Zároveň vám mohou pomoci i teplé (ne horké) nápoje a pokrmy. Pokud vás bolí v krku a máte potíže s polykáním, zařaďte do svého jídelníčku následující:
- teplé polévky a vývary,
- smoothie,
- vařenou zeleninu,
- měkké ovoce,
- vajíčka,
- různé druhy kaší (bramborová, ovesná, rýžová…),
- čaje a neperlivou vodu. [14, 15, 16]
Co na bolest v krku při polykání pomáhá?
Léčba bolesti v krku při polykání není vždy stejná. Pokaždé totiž záleží na tom, co ji způsobilo. Pakliže je na vině bakteriální nebo virová infekce, můžete si ulevit od bolesti volně prodejnými léky. Ty zpravidla obsahují lokální anestetikum a mají antiseptické a protizánětlivé účinky. K dostání bývají nejčastěji ve formě pastilek nebo sprejů.
Kromě léků se však doporučují také určité domácí prostředky na zmírnění bolesti v krku. Úlevu může poskytnout například kloktání slané vody. Stačí do menší sklenice nalít čistou vlažnou vodu a do ní přidat jednu čajovou lžíci soli. Tento roztok pak několikrát denně kloktejte.
Osvědčenou metodou je takzvaný Priessnitzův zábal na krk, který zlepšuje prokrvení ošetřované oblasti. Průtok krve snižuje svalové napětí a zmírňuje otok. Zábal se provádí tak, že kolem krku omotáte šátek namočený ve studené vodě, ten pak zakryjete igelitem a jako třetí vrstvu kolem omotáte suchý šátek nebo ručník.
Důležité je také hodně odpočívat, zůstat v teple a zcela vyřadit ze své denní rutiny kouření. Zároveň dodržujte pitný režim, jelikož tekutiny pomáhají čistit sliznici. Vyhněte se ale perlivým nápojům, jelikož bublinky vám krk spíše více podráždí. Ideální je popíjet teplé čaje, vodu nebo minerální vody, jako je třeba Vincentka. [17, 18, 19, 20]
Letní viróza s bolestí v krku
Odborníci v posledních letech upozorňují, že bolest v krku už dávno není jen typickým zimním problémem. Během teplých měsíců přibývá případů virových infekcí spojených s klimatizací, častým přecházením mezi horkem a chladnými prostory nebo vyšší koncentrací lidí na festivalech a dovolených. Lékaři doporučují dbát hlavně na dostatečný pitný režim, omezení ledových nápojů a posílení imunity, protože podrážděná sliznice je v létě náchylnější k infekcím i dlouhodobému podráždění.
Zdroje: healthline.com, medicalnewstoday.com, wikiskripta.eu, pmc.ncbi.nlm.nih.gov, aaentmd.com, nhs.uk, verywellhealth.com, llsnutrition.org, health.com, health.clevelandclinic.org, pennstatehealthnews.org, sciencedirect.com,