Fibrilace síní může být nebezpečná. Nová technologie by ji ale mohla umět předvídat

Fibrilace síní je nejčastější srdeční arytmie, která sama o sobě pacienta na životě neohrozí, avšak zvyšuje riziko cévní mozkové příhody, srdečního selhání či dalších komplikací. Její dřívější detekce je vázána na lepší zdravotní výsledky.

Vědci z Lucemburské univerzity vyvinuli způsob, jak pomocí umělé inteligence předpovídat fibrilaci síní 30 minut před jejím nástupem. Tuto novou technologii pojmenovali WARN (Warning of Atrial fibRillatioN).

Zjednodušeně lze říci, že na základě neustálého vyhodnocování krátkých (30sekundových) intervalů EKG je software schopen vypočítat pravděpodobnost přechodu původního rytmu na fibrilaci síní, a to díky nepatrným změnám dynamiky srdeční frekvence. V případě překročení určité hodnoty okamžitě vyšle varovný signál.





Pravděpodobnost, že model WARN s přibližně 30minutovým předstihem předpoví přechod z původního srdečního rytmu na fibrilaci síní, je okolo 80 %.

„Tato zjištění nejsou překvapivá, protože někteří pacienti skutečně uvádí, že několik sekund až minut před nástupem fibrilace pociťují vynechání srdečního rytmu či známky srdeční arytmie,” vysvětlil Jorge Gonçalves, PhD, profesor Lucemburského centra pro systémovou biomedicínu na Lucemburské univerzitě a hlavní autor této studie.

Žijeme v době, kdy chytré hodinky umí rozpoznat právě probíhající fibrilaci síní. Jakmile se ale změna srdečního rytmu objeví, může být obtížné tento patologický stav zvrátit.

„Je důležité detekovat fibrilaci síní dříve, než k ní dojde, aby se zlepšila její léčba,” upozornil Paul Drury, kardiolog a zástupce ředitele lékařské elektrofyziologie v kalifornském MemorialCare Saddleback Medical Center.

„Pacient by mohl „podle potřeby“ užívat antiarytmické léky k přerušení epizody fibrilace síní. To by mohlo pomoci omezit návštěvy na pohotovosti a především snížit riziko následných komplikací,” doplnil kardiolog Drury.

Budoucí uplatnění modelu WARN předpověděl Gonçalves: „Dalším krokem by byl vývoj aplikací pro různé chytré hodinky a jejich testování v prospektivních studiích. Nepřekvapilo by mě, kdyby se v blízké budoucnosti začaly na Google Play a Apple Store objevovat takové aplikace.“

Zdroje: medicalnewstoday.com, cell.com