Nemocné průdušky

Rostlin, které nám pomáhají krotit nemoci průdušek, je poměrně hodně. Možná bychom mohli začít od něčeho, co máme „po ruce“ – od mateřídoušky, která patří k 350 druhům rodu Thymus a je velkým pomocníkem v období nachlazení, chřipek a potíží s dýchacími cestami. Drobné rostlinky vonící na prosluněných stráních (nebo sušené a pečlivě uložené) mají silné antimikrobiální účinky a ředí hleny, které tak lépe odcházejí z těla.

Používat je lze i k přípravě kloktadel. Další ceněnou léčivkou je jitrocel, který prý moudrý Bůh stvořil jako lék pro každého. Jitrocel díky slizovitým sloučeninám tlumí podráždění a záněty a pomáhá tišit katary průdušek a záněty plic. Pomáhá i při gastritidě, vředech, zánětech tlustého střeva a dalších nemocech.

BAZALKA, EUKALYPTUS, FENYKL

Bazalka bývá označována za „bylinku králů“. Jde o přírodní antiseptikum, které tlumí projevy senné rýmy a astmatu a pomáhá při léčbě cukrovky. Skvěle se hodí do pokrmů s rajčaty, vejci, na kuřecí maso a ryby i do omáček ke špagetám. Thomas Moore, anglický státník a filozof, o ní prý kdysi dokonce řekl: „Muž bude vždy milovat ženu, od níž přijme bazalku.“ Eukalyptus znáte asi spíše jako blahovičník. Pochází z Austrálie a jeho listy jsou prakticky jedinou potravou medvídků koala. Obsahují silice s antibakteriálními a antivirovými účinky. Eukalyptový olej je součástí léků proti infekcím dýchacích cest; kapky uvolňují ucpaný nos a používají se do inhalačních směsí i do přípravků proti kašli.

ANTIBIOTIKA Z PŘÍRODY

Mezi „antibiotika z přírody“ lze zcela určitě zařadit česnek, jehož pravidelná konzumace výrazně zvyšuje prevenci infekcí plic a pomůže i při léčení nachlazení a kašle. Podobně významný je nastrouhaný čerstvý zázvor, který lze přelít vroucí vodou a nechat vyluhovat (nebo vařit asi 5 minut), osladit medem a ochutit citronem. Pomáhá i při chřipce a bolestech v krku. K dalším čajům, které jsou užitečné při léčbě průdušek, patří směs jablečníku, devětsilu, třezalky a podbělu: šálek vroucí vody vlijte na lžíci směsi a nechte 20 minut louhovat. Oslaďte medem a pijte 3 šálky denně. Pomáhá i čaj z konopice (při zánětech horních dýchacích cest a plic), z plicníku (při dlouhodobých zánětech, při zahlenění a kašli), z prvosenky (ředí hleny, snižuje dráždění ke kašli a působí protizánětlivě), ze slézu (hlavně při zánětu hrtanu a při dráždivém kašli), z lékořice (proti kašli a chrapotu).

Těhotné ženy by se o užívání bylinek (v tomto případě jitrocele, mateřídoušky, tymiánu, bazalky, eukalyptu i některých dalších) vždy měly poradit s lékařem.