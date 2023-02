Trápí vás nevzhledné kruhy pod očima? Zkuste oblíbené krémy a balzámy

Co jsou kruhy pod očima?

Ačkoliv se to možná někomu nezdá, kůže pod našima očima je velice jemná a tenká. V porovnání s ostatními částmi lidského obličeje se pod ní nachází jen minimální množství podkožního tuku a vzhledem k malému množství potních a mazových žláz mívá pokožka v dané oblasti tendenci k vysušování. Je ovšem protkaná hustou sítí kapilár a lymfatických cév, které zásobují oční okolí.

Pokud se tyto cévy z jakéhokoliv důvodu rozšíří a začnou se plnit krví, budou také více prosvítat skrze tenkou okolní pokožku a objeví se tmavé kruhy pod očima. Důvodem může být omezený průtok krve a lymfy v dané oblasti, který se organismus snaží kompenzovat právě roztažením cév, což by mělo k očím přivést více krve. Kvůli zadržování vody a tuku na místě pak vznikají také nevzhledné váčky.

Celkové podoba a odstín kruhů pod očima typicky souvisí s podtónem pacientovy pleti, ale i s její aktuální pigmentací. Nejčastěji si přitom pacienti stěžují na následující obtíže:

šedavé kruhy pod očima,

modré kruhy pod očima,

červené kruhy pod očima,

fialové kruhy pod očima,

hnědé kruhy pod očima,

černé kruhy pod očima.

Přestože mohou kruhy pod očima postihnout kohokoliv z nás, někteří pacienti jsou k jejich vzniku náchylnější než jiní. Sem patří hlavně starší osoby, dále pak lidé, kteří mají k tvorbě kruhů pod očima genetické predispozice a trpí periorbitální hyperpigmentací (v očním okolí vzniká nadměrné množství pigmentu), a jedinci tmavší pleti, jejichž pokožka má větší sklony k hyperpigmentaci. [1, 2, 3, 4, 5]

Jaké mají kruhy pod očima příčiny?

Propadlé kruhy pod očima většinou představují hlavně estetický problém, kterého se lidé snaží co nejrychleji zbavit. Za jejich přítomnost mohou být zodpovědné poměrně banální příčiny, jako je probdělá noc či psychické vypětí posledních dnů, ale i závažnější zdravotní problémy. K rizikovým faktorům se v tomto ohledu řadí:

Věk pacienta – vlivem stárnutí se přirozeně prohlubují temné kruhy pod očima, jelikož se pokožka v daném místě ještě více ztenčuje, dochází k jejímu poklesu a ubývá zde podkožní tuk i kolagen. Oční svaly navíc ochabují a podkožní cévy jsou stále výraznější.

– vlivem stárnutí se přirozeně prohlubují temné kruhy pod očima, jelikož se pokožka v daném místě ještě více ztenčuje, dochází k jejímu poklesu a ubývá zde podkožní tuk i kolagen. Oční svaly navíc ochabují a podkožní cévy jsou stále výraznější. Únava a nedostatek spánku – mezi nejčastější příčiny vzniku kruhů pod očima patří nevyspání nebo úplná absence spánku. Tato spánková deprivace totiž způsobí, že je pokožka výrazně bledší než jindy, díky čemuž rozšířené cévy v očním okolí vyniknou. Nedostatek spánku pak může způsobit i hromadění tekutiny pod očima, což vede ke vzniku otoků.

– mezi nejčastější příčiny vzniku kruhů pod očima patří nevyspání nebo úplná absence spánku. Tato spánková deprivace totiž způsobí, že je pokožka výrazně bledší než jindy, díky čemuž rozšířené cévy v očním okolí vyniknou. Nedostatek spánku pak může způsobit i hromadění tekutiny pod očima, což vede ke vzniku otoků. Přílišné namáhání očí – velký vliv na podobu očního okolí může mít také časté sledování počítačového monitoru, televize nebo mobilního telefonu, což oči namáhá a unavuje. Důsledkem bývá rozšíření cév a následné ztmavnutí okolní kůže.

– velký vliv na podobu očního okolí může mít také časté sledování počítačového monitoru, televize nebo mobilního telefonu, což oči namáhá a unavuje. Důsledkem bývá rozšíření cév a následné ztmavnutí okolní kůže. Genetické predispozice – stejně jako v případě mateřských znamének hraje i zde důležitou roli rodinná anamnéza. Pacient totiž může po svých předcích zdědit třeba světlejší odstín pleti nebo lebku, která má propadlejší oční okolí.

– stejně jako v případě mateřských znamének hraje i zde důležitou roli rodinná anamnéza. Pacient totiž může po svých předcích zdědit třeba světlejší odstín pleti nebo lebku, která má propadlejší oční okolí. Poruchy pigmentace pokožky – sem patří hlavně výše zmiňovaná periorbitální hyperpigmentace, která způsobuje vznik hnědých kruhů pod očima.

– sem patří hlavně výše zmiňovaná periorbitální hyperpigmentace, která způsobuje vznik hnědých kruhů pod očima. Alergie – během alergické reakce lidský organismus uvolňuje histaminy, což může vést k rozšíření krevních cév pod očima i na jiných místech. Výsledkem pak mohou být třeba červené kruhy pod očima u dětí i dospělých.

– během alergické reakce lidský organismus uvolňuje histaminy, což může vést k rozšíření krevních cév pod očima i na jiných místech. Výsledkem pak mohou být třeba červené kruhy pod očima u dětí i dospělých. Dermatitida a lokální podráždění kůže – tyto problémy mohou pacientům opět způsobit zarudlé kruhy pod očima, ale i řadu dalších obtíží.

– tyto problémy mohou pacientům opět způsobit zarudlé kruhy pod očima, ale i řadu dalších obtíží. Dehydratace – pokud pacient nedbá na dostatečnou konzumaci tekutin, kůže pod očima se stává matnější a oči působí zapadlým dojmem. Nedostatečná hydratace navíc snižuje i funkci jater a ledvin, což k tvorbě nevzhledných kruhů pod očima výrazně přispívá.

– pokud pacient nedbá na dostatečnou konzumaci tekutin, kůže pod očima se stává matnější a oči působí zapadlým dojmem. Nedostatečná hydratace navíc snižuje i funkci jater a ledvin, což k tvorbě nevzhledných kruhů pod očima výrazně přispívá. Chudokrevnost – lidé trpící anémií bývají typicky bledí kvůli nižší hladině červených krvinek, takže u nich kruhy pod očima více vyniknou.

– lidé trpící anémií bývají typicky bledí kvůli nižší hladině červených krvinek, takže u nich kruhy pod očima více vyniknou. Další onemocnění – tmavé kruhy pod očima se často vyskytují také u pacientů, které trápí nedostatečné funkce štítné žlázy, zatímco napuchlé oči zase mohou značit špatný stav ledvin a nažloutlé kruhy pod očima typicky poukazují na jaterní obtíže.

– tmavé kruhy pod očima se často vyskytují také u pacientů, které trápí nedostatečné funkce štítné žlázy, zatímco napuchlé oči zase mohou značit špatný stav ledvin a nažloutlé kruhy pod očima typicky poukazují na jaterní obtíže. Nadměrné vystavení pokožky slunci – pokud se člověk delší dobu opaluje a příliš dlouho vystavuje svůj obličej slunečnímu záření, zvyšuje se tvorba pigmentu, jenž dodává očnímu okolí tmavší odstín.

– pokud se člověk delší dobu opaluje a příliš dlouho vystavuje svůj obličej slunečnímu záření, zvyšuje se tvorba pigmentu, jenž dodává očnímu okolí tmavší odstín. Nezdravý životní styl – svou roli zde hraje především nevyvážená strava, která je chudá na vitamíny a další živiny, ale i konzumace jídel s vysokým podílem soli. Kromě toho se na vzniku temných kruhů pod očima může podílet i kouření a nadměrná konzumace alkoholu.

– svou roli zde hraje především nevyvážená strava, která je chudá na vitamíny a další živiny, ale i konzumace jídel s vysokým podílem soli. Kromě toho se na vzniku temných kruhů pod očima může podílet i kouření a nadměrná konzumace alkoholu. Psychologické příčiny – sem patří hlavně úzkosti a stres, ať už v pracovním, nebo v osobním životě.

– sem patří hlavně úzkosti a stres, ať už v pracovním, nebo v osobním životě. Hormonální nerovnováha – důvodem může být třeba hormonální terapie, užívání hormonální antikoncepce nebo také situace, kdy hladina hormonů kolísá (během těhotenství, po porodu nebo vlivem menstruace).

Objevit se pak samozřejmě mohou také kruhy pod očima u dětí, kde nejdůležitější roli hraje únava a nedostatek spánku. V případě kojenců pak bývá za vznik tmavých kruhů pod očima často zodpovědná také alergie nebo třeba sinusová infekce. I zde je ale nutné počítat s vlivem dědičnosti a v některých případech může jít také o projev závažnějšího onemocnění. [6, 7, 8, 9, 10]

Jak na kruhy pod očima vyzrát?

Pokud vás trápí temné kruhy pod očima, nejprve byste se měli zaměřit na to, co tento problém vlastně způsobilo. Pouze tak můžete působení negativních faktorů eliminovat a soustředit se na nápravu situace. Ještě než začnete vyhledávat specializované přípravky na kruhy pod očima, zkuste se zaměřit na svůj životní styl. Pomoci mohou například následující opatření:

dopřejte si každý den dostatečné množství kvalitního spánku,

do postele si vezměte polštář navíc, jelikož vyšší poloha horní část těla brání vzniku otoků,

soustřeďte se na přiměřené namáhání očí (omezte dlouhé zírání do počítačového monitoru, sledování televize nebo používání mobilního telefonu),

(omezte dlouhé zírání do počítačového monitoru, sledování televize nebo používání mobilního telefonu), dbejte na konzumaci vyvážené stravy,

omezte solení a přísun kofeinu,

snažte se naopak přijímat dostatek železa,

dodržujte správný pitný režim, abyste zamezili dehydrataci,

zařaďte do jídelníčku potraviny s obsahem rutinu (rajčata, fíky, amarant),

pravidelně se pohybujte na čerstvém vzduchu, což pomůže rozproudit krev,

na kruhy pod očima přikládejte studené obklady , což sníží otok a zmenší rozšířené cévy,

, což sníží otok a zmenší rozšířené cévy, chraňte oči před sluncem (noste sluneční brýle, používejte ochranné krémy).

Máte-li podezření, že by za vznikem temných kruhů pod očima mohlo stát jiné onemocnění, vydejte se k lékaři. Toho bude zajímat především váš životní styl, rodinná anamnéza a případně i další obtíže, které jste poslední dobou zaznamenali. Poté budou následovat základní laboratorní vyšetření krve a moči, která mohou odhalit třeba nedostatečnou funkci štítné žlázy, anémii či omezenou funkci jater a ledvin. Na základě výsledků pak lékař určí vhodnou léčbu. [11, 12, 13, 14]

Co na kruhy pod očima pomáhá?

Marně přemýšlíte, jak odstranit kruhy pod očima nebo je alespoň částečně zamaskovat? V tom případě vás jistě potěší, že existuje celá řada různých metod, které vám s tímto nepříjemným problémem mohou pomoci. V první řadě se určitě vyplatí zkusit babské rady na kruhy pod očima, podle kterých můžete problémy zmírnit tím, že budete na oční okolí přikládat:

plátky okurky nebo syrových brambor,

vychladlé čajové sáčky,

studené obklady z ledové kávy,

obyčejné kostky ledu.

Pokud žádné z výše zmiňovaných metod nepřinesou očekávaný účinek, existují samozřejmě i různé dermatologické zákroky, pomocí kterých je možné vyhladit kruhy pod očima a zpevnit oční okolí. Sem patří především výplně kyselinou hyaluronovou, mikrojehličková radiofrekvence, mezoterapie, aplikace mezonití, plazmaterapie nebo microneedling.

Kromě toho ale můžete vyzkoušet i různé kosmetické přípravky, jejichž aplikace má pozitivní vliv na oční okolí. Sem patří především krémy na kruhy pod očima, které existují v denní i noční variantě, ale i různé gely, balzámy nebo séra. Příznivý vliv pak mohou mít samozřejmě také chladivé obklady, které jsou dostupné v podobě polštářků, ale i jako maska na kruhy pod očima.

Jak zamaskovat kruhy pod očima? V některých případech bohužel není možné problém rychle eliminovat, a proto si člověk musí poradit jinak. K tomu slouží různé krycí korektory na kruhy pod očima, které jsou dostupné v tekuté, pěnové nebo tyčinkové variantě. Dále pak můžete sáhnout po různých chladicích roll-onech nebo třeba po speciálních rozjasňovačích.

Všechny zmiňované přípravky jsou dnes dostupné v mnoha různých variantách, takže může být těžké vybrat ten správný. Vždy byste nicméně měli dbát na kvalitu a soustředit se na obsažené látky (například vitamín C, kyselina hyaluronová, retinol či rutin). Krémy, gely a balzámy na kruhy pod očima by měly být určené přímo k ošetření očního okolí a neměly by dráždit pokožku ani oči. [15, 16, 17, 18, 19]

Rugard Hyaluron krém pro oční okolí

Pokud hledáte nejlepší krém na kruhy pod očima, zkuste sáhnout po oblíbeném kosmetickém produktu značky Rugard. Hyaluron krém pro oční okolí (15 ml) je totiž skvělou volbou pro všechny, kteří se snaží rozjasnit a vyhladit svou pleť, zredukovat množství jasně viditelných vrásek a zároveň se zbavit nevzhledných váčků i kruhů pod očima.

Díky svému bohatému složení je přípravek Rugard Hyaluron vhodný pro hydrataci a osvěžení zanedbané pleti. Účinně bojuje proti příznakům stárnutí, přičemž obsažená kyselina hyaluronová zlepšuje elasticitu pokožky a zmírňuje viditelné otoky či kruhy pod očima. Přítomný arganový olej pak udržuje pleť hebkou na dotek.

Dermacol Eye Gold Gel

Dalším oblíbeným produktem, který vám pomůže zbavit se nevzhledných kruhů pod očima, je Dermacol Eye Gold Gel (15 ml). Jedná se o speciální oční gel s trojím účinkem, jenž působí konkrétně proti otokům, únavě a tmavým kruhům pod očima. Je neparfémovaný, rychle se vstřebává a očnímu okolí přináší okamžitý pocit úlevy.

Dermacol Eye Gold Gel obsahuje aktivní složky rostlinného původu, které napomáhají regeneraci pleti a působí preventivně proti vzniku červených žilek. Jeho aplikace pleť projasní a dodá jí potřebnou vitalitu, takže pokožka kolem očí pak bude působit mladě a odpočatě. To se hodí hlavně lidem, které trápí těžká víčka a kruhy pod očima, ale i jedincům, kteří často pracují s počítačem.

VICHY Minéral 89 Posilující Hyaluron-Booster pro oční okolí

Pro pacienty, které trápí fialové, černé nebo třeba modré kruhy pod očima, je určený také VICHY Minéral 89 Posilující Hyaluron-Booster pro oční okolí (15 ml). Tento produkt si lidé oblíbili hlavně díky unikátní kombinaci mineralizující termální vody Vichy (89 %) s kyselinou hyaluronovou přírodního původu, čistým kofeinem, bambuckým máslem a extraktem z chlorelly.

Přípravek Minéral 89 Hyaluron-Booster posiluje kožní bariéru v oblasti očí, pomáhá vyhlazovat jemné linky způsobené dehydratací a účinně redukuje výskyt tmavých kruhů pod očima. Tím pádem rozjasňuje pokožku očního okolí a zajistí pacientovi odpočatější vzhled. Vzhledem k lehké gelové konzistenci se navíc snadno roztírá i vstřebává a kromě toho je hypoalergenní.

Dulcia Natural oční krém s kofeinem

Máte už dost nevzhledných kruhů pod očima, které přitahují pozornost okolí? Pak by vám mohl pomoci přípravek Dulcia Natural oční krém s kofeinem (10 g), který je 100% přírodní a vyrábí se na Slovensku. Tento balzám stimuluje a obnovuje buněčnou strukturu, což vede k lepší cirkulaci krve. Pomůže tak zesvětlit kruhy pod očima a pokožce zajistí mladistvý vzhled.

Dulcia Natural oční krém (noční) obsahuje bambucké máslo, které zajišťuje hloubkovou hydrataci, dále pak mangové a avokádové máslo, makadamový olej a vysoký podíl kofeinu, což příznivě působí na otoky i kruhy pod očima. Kombinace těchto látek navíc udržuje v pokožce poměrně velké množství kolagenu a elastinu.

Inlight Bio balzám na kruhy pod očima

Co pomáhá na kruhy pod očima? Poněkud dražší variantou je Inlight Bio balzám (12 ml), který je speciálně vyvinutý pro odvádění toxinů a vody zadržovaných v okolí očí, kde se hromadí vlivem stárnutí. Efektivně tedy pečuje o jemnou pokožku kolem očí, která je velice citlivá, hloubkově ji regeneruje a dokonale zpevňuje. Je navíc vhodný pro všechny typy pleti.

Mezi nejdůležitější složky balzámu Inlight Bio patří především jojobový olej, zelený čaj s antioxidačními účinky, slunečnicový olej nebo olivový olej, který pokožku regeneruje a vyživuje. Nechybí však ani potravina camu camu, výtažky z kávy a měsíčku lékařského nebo vzácný růžový olej. Dohromady tyto látky přispívají k omlazení pleti, pokožku vyhlazují a bojují proti tmavým kruhům pod očima.

Zdroje: heureka.cz, medicalnewstoday.com, healthline.com, ncbi.nlm.nih.gov, dermnetnz.org, my.clevelandclinic.org, mayoclinic.org