Příznaky koronaviru: jak poznat nákazu a jakým způsobem vyhledat lékařskou pomoc?

Kašlete, cítíte se slabí a neustále kontrolujete teploměr, abyste se ujistili, že vaše tělesná teplota nepřesáhla těch „osudných“ 38 stupňů Celsia, které v médiích udávají jako jeden z hlavních příznaků nemoci COVID-19? Pak se dost možná stresujete zcela zbytečně. Pravděpodobnější totiž je, že jste chytili klasickou chřipku, která se nemoci velmi podobá. Jak poznat koronavirus?

Infekce koronavirem, konkrétně jeho typem SARS-CoV-2, který zmíněné onemocnění způsobuje, probíhá u části nakažených osob takzvaně asymptomaticky či pouze s mírnými příznaky. To jednoduše znamená, že valná většina infikovaných nemá vůbec žádné příznaky. Samozřejmě ale existuje pravděpodobnost, že patříte k menší části populace, které nemoc způsobuje dýchací potíže. Pojďme se tedy podívat na to, jak COVID-19 diagnostikovat.

Jaké má koronavirus příznaky?

Jaké má covid příznaky? V první řadě je nutné si uvědomit, že nákazu koronavirem dokáže bezpečně poznat jen speciální diagnostický test. Některé příznaky vám ale samozřejmě mohou napovědět. Podle lékařů mezi nejčastější projevy koronaviru patří:

Horečka nad 38 stupňů Celsia

Bolest svalů a hlavy

Únava

Dušnost

Kašel

Bolest v krku

Neznamená to ale, že k tomu, aby byl někomu COVID-19 diagnostikován, je nutné, aby se u něj objevily všechny příznaky najednou. To mimo jiné dokazují i čísla expertů ze Světové zdravotnické organizace WHO, kteří sledovali nakažené v Číně. Ta byla zejména začátkem roku 2020 ohniskem nákazy nového typu koronaviru.

Zjistili, že nejčastějším příznakem u nakažených byla horečka vyšší než 38 stupňů Celsia, konkrétně se objevila u 88 % symptomatických případů. U 68 % infikovaných to byl rovněž suchý kašel, přičemž oba tyto symptomy se typicky objevovaly na počátku nemoci. Zhruba u 18 % lidí pak nastoupila ještě dušnost a 14 % nemocných dále pociťovalo únavu, bolest v krku, migrénu a bolest svalů. U některých pacientů se nově rovněž objevila také ztráta chuti a čichu.

Co se týče méně častých symptomů, mezi ty v Číně patřila třeba zimnice. Ta potrápila přibližně 11 % pacientů. Závratě a zvracení se týkaly „pouhých“ 5 % a úplně nejméně se u nemocných vyskytoval průjem. S tím bojovaly asi 4 % nakažených. Za další, ale o poznání pokročilejší symptom, lze pak považovat také oboustranný zápal plic. Právě v ten má totiž nemoc COVID-19 tendenci přerůst, konkrétně se tak děje u rizikových pacientů.

Inkubační doba

Co se týče inkubační doby, tedy období mezi vniknutím infekce do lidského organismu a projevením prvních příznaků nemoci, uvádí se, že může trvat až 14 dní (ve výjimečných případech až 21 dní). Ukazuje se ale, že první příznaky koronaviru se nejčastěji objevují mezi 3. a 5. dnem po nákaze. Šíření viru pak nahrává skutečnost, že během inkubační doby ani lidé se symptomatickým průběhem nemoci nevykazují žádné příznaky. Paradoxně jsou v tuto dobu ale nejvíce infekční.

Co dělat v případě podezření na koronavirus?

Jak už bylo naznačeno výše, zvýšená teplota, kašel a únava automaticky neznamenají, že se u vás projevuje nákaza novým typem koronaviru. Mnohem pravděpodobněji byste navíc infekci prodělali bez příznaků. Tedy v případě, že nespadáte mezi rizikové pacienty. Důležité je proto symptomy, které jsou pro onemocnění COVID-19 typické, spojit s dalšími rizikovými faktory. To znamená položit si následující otázky:

Vrátili jste se z některé z rizikových zemí?

Byli jste v kontaktu s někým, kdo se z těchto zemí vrátil, a současně máte příznaky nemoci?

Byli jste v kontaktu s někým, u koho se nákaza potvrdila testem?

Pokud jste na některou z těchto otázek odpověděli ANO, máte důvodné podezření, že jste se koronavirem nakazili. V takovém případě, byste se měli izolovat od ostatních a neprodleně kontaktovat hygienickou stanici, a to na základě kraje, ve kterém žijete.

Pokud se vás žádná z těchto anamnéz netýká, ale vyskytují se u váš horečky nad 38 stupňů Celsia a dýchací potíže, kontaktujte svého praktického lékaře, který vám poradí s dalším postupem. Jestliže ho z nějakého důvodu nemůžete zastihnout, je pro tyto účely k dispozici také speciální telefonní linka 1212.

V žádném případě, prosím, nechoďte k lékaři

osobně a rovněž nenavštěvujte nemocniční zařízení. Vzhledem k rostoucímu

počtu nemocných je nutné, aby se zamezilo šíření infekce mezi zdravotnickým

personálem. Pokud by se tak stalo, výrazně by se omezil provoz nemocnic a o

infikované pacienty, kteří nutně potřebují lékařskou péči, by se neměl kdo

postarat.

Dobře zvažte i návštěvu testovacích center, která se nacházejí na různých místech České republiky, právě v těchto místech se budou infikovaní lidé pravděpodobně koncentrovat, a vy se tak vystavíte většímu riziku nákazy.

Jaké jsou hlavní příznaky koronaviru?

Infekce koronavirem, který způsobuje onemocnění COVID-19, se může projevovat mnoha způsoby. Mezi nejčastější projevy koronaviru patří teplota nad 38 stupňů Celsia, kašel, dušnost, bolest v krku celková slabost a únava. V některých případech se může objevit také průjem, zvracení anebo bolest břicha. U některých jedinců může onemocnění probíhat asymptomaticky. Neznamená to však, že by tito jedinci nebyli nakažliví.

Jaká jsou rizika koronaviru?

Závažnou komplikací, v kterou může infekce koronavirem vyústit, je oboustranný zápal plic. V těžších případech rovněž hrozí, že bude třeba pacienta připojit na ventilátor, či dokonce na mimotělní oběh. Při obtížích s dýcháním by proto pacient rozhodně neměl otálet a měl by kontaktovat svého lékaře.

Kdo je závažným průběhem nemoci ohrožen nejvíce?

Udává se, že nejvíce jsou komplikacemi ohroženi starší lidé či pacienti, kteří trpí jiným chronickým onemocněním, například cukrovkou, astmatem či kardiovaskulárními obtížemi. Podle všeho hrozí těžší průběh nemoci také obézním jedincům. Zápal plic a jiné komplikace se však mohou objevit i u zcela zdravých a mladých lidí.

Jak poznat koronavirus od chřipky?

Rozpoznat koronavirus, respektive onemocnění COVID-19, od běžné chřipky může být opravdu složité. Obě onemocnění se totiž projevují téměř totožnými symptomy. Přesto však rozdíly existují. Liší se například inkubační doba, která je u chřipky o něco kratší. Chřipkou jsou navíc poměrně hodně ohroženy i děti či těhotné ženy, což se v případě koronaviru zatím neprokázalo. Různí se také pravděpodobnost úmrtí, ta je v případě nemoci COVID-19 mnohonásobně vyšší.

Další důležité kontakty

V případě, že máte další otázky ke koronaviru, můžete rovněž využít nonstop linky Státního zdravotního ústavu – 725 191 370, 724 810 106 nebo 725 191 367. Aktuální informace si můžete najít i na stránkách Státního zdravotnického ústavu nebo ministerstva zdravotnictví.

Zdroje: okoronaviru.cz, szu.cz, mzcr.cz