Ztrátu čichu a chuti může způsobit rýma i Alzheimerova choroba. Jaká je léčba?

Co je ztráta čichu?

Za normálních okolností váš čich aktivují molekuly ve vzduchu, které se připojují k receptorovým buňkám v nosní sliznici. Tyto receptory následně vysílají do mozku signál, který vám sdělí, zda je vám něco ve vzduchu příjemné, či naopak. Mohou vás tak například varovat před zkaženým jídlem nebo škodlivými výpary a kouřem.

Tyto čichové smysly může ovlivnit mnoho stavů, což může také způsobit částečnou ztrátu čichu neboli hyposmii, či dokonce úplnou ztrátu čichu, tedy anosmii. Pokud ztratíte čich, přijdete o více než jen o mnoho vůní, ale můžete mít také problém rozpoznat některá jídla. [1, 2, 3]

Co je ztráta chuti?

Váš smysl pro chuť aktivují molekuly, které se rozpouštějí v kapalinách. Na tyto látky pak reagují receptory, které jsou součástí nejen chuťových pohárků na jazyku, ale také horního patra a zadní části krku.

Stejně jako v případě vůní, i tyto receptory vysílají do mozku signály, aby rozpoznal, zda je jídlo slané, sladké, kyselé, hořké a podobně. Ztratit schopnost chuti je však méně obvyklé. Častěji je totiž na vině ztráta čichu, která způsobuje, že je chuť surovin nevýrazná. Částečná ztráta chuti se označuje jako hypogeusia a úplná ztráta chuti jako ageusia. [4, 5, 6]

Ztráta chuti a čichu: jakou mají souvislost?

Čich a chuť jsou smysly, které spolu úzce spolupracují. Pokud necítíte aroma potravin nebo nápojů, má to velký vliv na to, jak vám budou chutnat. Kombinace těchto smyslů pomáhá rozpoznat rozdíly například mezi kávou a čajem nebo mezi malinami a ostružinami. Je to proto, že čichová oblast ve vašem nose ovládá obojí. Když žvýkáte jídlo, molekuly pachu se dostanou do zadní části nosu.

Vaše chuťové buňky vám tedy řeknou, zda je jídlo sladké, slané, hořké nebo kyselé. Nicméně váš nos dokáže rozpoznat další specifika, například jestli sladká chuť patří třeba melounu nebo jahodám. Váš mozek tedy kombinuje informace ze všech těchto receptorů, abyste dokázali detailně rozpoznat jednotlivé vůně a chutě. [7, 8, 9]

Jak se ztráta chuti a čichu projevuje?

Příznaky ztráty chuti a čichu se mohou pohybovat od snížené schopnosti rozpoznat konkrétní chutě a vůně až po úplnou neschopnost cokoli cítit nebo chutnat. Pokud jde o chuť, můžete mít například problém rozpoznat borůvky od malin, slané od sladkého nebo vnímat jakoukoli chuť.

U vůní může být těžké odlišit například jednotlivé druhy koření nebo pocítit jakékoli aroma. V ojedinělých případech se příjemné vůně mohou najednou stát nepříjemnými. K tomu může docházet například při změně hormonů, což je běžné zejména v těhotenství. [10, 11]

Co způsobuje ztrátu chuti a čichu?

Ztráta chuti a čichu bývá běžnější v pokročilém věku, jelikož vlivem stárnutí dochází ke ztrátě části nervových vláken v nose. To se děje zvláště po dosažení šedesáti let. Snižuje se pak množství chuťových pohárků a ty, které zbydou, nebývají dostatečně silné.

Starší lidé mívají obvykle nejprve problém všimnout si sladké nebo slané chuti. Kromě stárnutí ale ztrátu chuti a čichu způsobuje celá řada dalších stavů, mezi něž patří:

Ztráta chuti a čichu při rýmě, nachlazení a alergii

Cokoli, co dráždí vnitřní výstelku nosu a způsobuje pocit ucpanosti, rýmy nebo smrkání, může ovlivnit váš čich a chuť. Patří sem tedy například běžné nachlazení, chřipka, COVID-19 a také alergie. Pokud je ztráta chuti a čichu způsobena virózou nebo alergií, vaše smysly se vrátí do normálu, jakmile se budete cítit lépe. Pokud by obtíže přetrvávaly několik týdnů, měli byste navštívit svého lékaře. [12, 13, 14]

Komplikace spojené se ztrátou čichu a chuti

Ztráta základních smyslů, jako je čich a chuť, může váš život ovlivnit mnoha způsoby. Pokud necítíte chuť a vůni pokrmů, je přirozené, že pro vás jídlo přestává být atraktivní. To může vést k výraznému snížení přijatých živin a nezdravému hubnutí.

Nedostatek chuti a čichu může ale ovlivnit také psychiku a přispívat k rozvoji deprese. Pozor byste měli dát především na potraviny po datu spotřeby, které již mohou být závadné. Stejně tak pro vás může být obtížné rozpoznat škodlivý kouř, chemikálie a plyn v domě. Měli byste tedy být velmi ostražití. [15, 16, 17]

Diagnostika ztráty chuti a čichu

Pokud ztráta chuti čichu přetrvává dlouho po odeznění dalších příznaků nachlazení nebo neznáte jasnou příčinu, měli byste kontaktovat svého praktického lékaře. Váš lékař se vás nejprve zeptá na veškeré detaily související se ztrátou smyslů, jako jsou další doprovodné příznaky, a bude chtít znát nedávná respirační onemocnění, případná poranění nebo jiné problémy. Také byste mu měli sdělit, jaké užíváte léky.

Váš praktický lékař vás pravděpodobně pošle na prohlídku na ORL (ušní, nosní, krční). Zde vám mohou provést čichový test, v rámci něhož budete zkoušet identifikovat různé vůně, a chuťový test, při kterém budete ochutnávat odlišné ochucené látky a tekutiny. Pokud ošetřující lékař pojme podezření na závažnější problémy, můžete podstoupit některé zobrazovací testy hlavy a mozku, jako je CT vyšetření a magnetická rezonance. [18, 19, 20]

Ztráta čichu a chuti: léčba

Ve většině případů může léčba základního stavu, který ztrátu čichu a chuti způsobuje, tyto smysly obnovit. Léčba tedy závisí vždy na tom, jaká je příčina obtíží. Pokud je například ztráta čichu a chuti důsledkem zánětu dutin, pak mohou antibiotika vyléčit infekci a zároveň pomoci od anosmie a ageusie.

Trpíte-li například nosními polypy či jiným typem nosní blokády, může být rovněž nutný operační zákrok. Vždy se tedy poraďte o vhodnosti léčby se svým lékařem. Pro zpříjemnění vašich jídel můžete také podniknout následující kroky:

Do pokrmů přidejte malé množství aromatického sýra (například syrečků, romadúru, plísňových uzrálých sýrů a podobně), slaniny nebo pražených oříšků.

Používejte aromatické koření a byliny na ztrátu čichu i chuti. Nepřidávejte však do jídla více soli ani cukru.

Podávejte jídla, která mají různou texturu a barvy.

Vynechejte pokrmy, v nichž se mísí více jídel, protože směsi zpravidla ředí chutě. [21, 22, 23, 24]

Zdroje: mayoclinic.org, nhs.uk, my.clevelandclinic.org, hopkinsmedicine.org, stefajir.cz, healthline.com, cedars-sinai.org, yalemedicine.org