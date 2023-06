Zatímco nádor plic se vyskytuje častěji u mužů a rakovina prsu je zase typická spíše pro ženy, výskyt rakoviny tlustého střeva a konečníku je u obou pohlaví zastoupený ve stejné míře. V současné době připadá v České republice na 100 tisíc obyvatel zhruba 75 případů tohoto onemocnění. Riziko roste s věkem, pozor by si měli dávat hlavně lidé po padesátce.

Rakovina tlustého střeva a rakovina konečníku patří do stejné kategorie, protože toho tyto problémy mají mnoho společného. Kromě dalších drobných rozdílů se však liší především ve způsobu léčby.

Jak nádor vzniká?

Součástí našeho zažívacího ústrojí jsou tračník (colon) a konečník (rectum), které společně vytváří tlusté střevo. Ke vzniku nádoru konečníku či tlustého střeva zde může dojít několika způsoby, nejčastěji se vytvoří z polypů, což jsou drobné výrůstky střevní sliznice.

Ačkoli se může jednat o nenádorové polypy, větší část tvoří adenomy, které v průběhu let vedou ke vzniku rakoviny. Vzácněji může být tlusté střevo postiženo také jiným druhem nádoru (lymfom, hemangiom, sarkom), nebo se pojí s výskytem nespecifických chronických zánětů, jako je Crohnova nemoc či ulcerózní kolitida. [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Příčiny rakoviny tlustého střeva a konečníku

Existuje několik významných rizikových faktorů, které mají vliv na výskyt kolorektálního karcinomu. Některé z nich, jako třeba nevhodný životní styl, můžeme ovlivnit, u jiných to ovšem není v naší moci.

Co se týče životního stylu, lidé by se měli vyvarovat vysokému příjmu masa, uzenin, živočišných tuků a smažených jídel. Pokud jde o nádorové onemocnění konečníku, riziková je především zvýšená konzumace alkoholu či nízký příjem ovoce a zeleniny. Dále ke vzniku onemocnění přispívá sedavý způsob života, nedostatek pohybu a s tím spojená nadváha.

Mezi faktory, které ovlivnit nemůžeme, patří genetické dispozice. Karcinom tlustého střeva a konečníku ohrožuje především jedince, kteří mají diagnózu tohoto druhu rakoviny v rodinné anamnéze, ale také ty, u kterých se vyskytla diagnóza karcinomu prsu, vaječníků, dělohy a močových cest.

Rizikovou skupinou jsou dále i lidé, kterým byl někdy v minulosti odstraněn adenomový polyp. Důležitou roli hraje i věk pacientů, na tuto nemoc by si měli dávat pozor všichni lidé nad 50 let. Vznik rakoviny tlustého střeva a konečníku souvisí také s několika dědičnými onemocněními, jako jsou:

Turcotův syndrom,

Lynchův syndrom,

familiární polypóza tlustého střeva. [7, 8, 9, 10, 11, 12]

Jak se rakovina tlustého střeva projevuje?

Pacienty asi nejvíce zajímá, jaké má rakovina tlustého střeva příznaky a jak poznat rakovinu tlustého střeva či konečníku co nejdříve. Mezi příznaky rakoviny tlustého střeva a konečníku patří polypy (žlázovité výrůstky), které vznikají na stěně tlustého střeva a po delším čase se mohou proměnit ve zhoubný nádor. Pokud ale odhalíte příznaky kolorektálního karcinomu včas, můžete tomu zabránit.

Hlavní příznaky:

změna pravidelnosti stolice,

průjem nebo zácpa,

tlak ve střevech,

krev nebo hlen ve stolici,

stolice z těla odchází v úzkém proužku,

zažívací problémy (nadýmání, křečovité bolesti břicha),

neúmyslná ztráta tělesné hmotnosti,

únava,

časté či bolestivé větry,

pocit špatného vyprázdnění střeva.

Tyto příznaky ovšem nemusí nutně znamenat, že trpíte rakovinou tlustého střeva či konečníku. Způsobit je může také vřed v žaludku, zánět tračníku nebo hemoroidy. Pokud však u sebe některý z těchto symptomů pozorujete, v každém případě vyhledejte lékaře nebo odborníka na zažívací choroby. [13, 14, 15, 16, 17, 18, 19]

Stádia onemocnění

Stádium 0 – nádor se omezuje pouze na sliznici tlustého střeva.

Stádium I – nádor proniká do hlubších vrstev stěny tlustého střeva.

Stádium II – nádor prorůstá stěnou tlustého střeva, případně i do okolních orgánů.

Stádium III – rozšíření nádoru do okolních uzlin.

Stádium IV – vznik metastáz (často v játrech či v plicích).

Rakovina tlustého střeva v posledním stádiu

Jakmile dosáhne rakovina tlustého střeva 4. stádia, dochází ke vzniku metastáz, které se nejčastěji objevují v játrech a v plicích. Pokud se prokáží, přikročí lékaři většinou k chemoterapii. Jejím hlavním cílem je oddálit co nejvíce opětovný výskyt nádoru a zvýšit pacientovu šanci na život. Pravděpodobnost, že nemocní v konečném stádiu přežijí 5 nebo více let, je však bohužel nižší než 10 %. [20, 21, 22, 23]

Jak se rakovina tlustého střeva diagnostikuje?

V rámci screeningového vyšetření lékař provádí palpační vyšetření per rectum, nádor totiž často roste v konečném úseku střeva, který je v dosahu prstu. Dále se provádí také test na přítomnost krve ve stolici. Screening by měli podstoupit všichni pacienti nad 50 let. V České republice je tento test možné opakovat každoročně až do věku 55 let, poté je tato možnost každé dva roky.

Pokud tento test odhalí přítomnost krve ve stolici, lékař pacientovi ihned doporučí kolonoskopii, při které dojde k vyšetření tlustého střeva pomocí endoskopu. V případě, že příčinou krvácení je polyp, odešle se na histologický rozbor. Díky tomu lékaři včas odhalí 80–90 % adenomů i u bezpříznakových pacientů.

U zhoubných nádorů je následně nutné provést další vyšetření, aby se zjistil jeho rozsah a eventuální přítomnost dalších ložisek nádoru v těle pacienta. To zahrnuje například vyšetření jater, CT vyšetření malé pánve nebo rentgenové vyšetření hrudníku. Z krve poté lékaři stanoví také množství látek s názvem nádorové markery, které do oběhu vylučuje nádorová tkáň a které jsou typické pro jednotlivé druhy nádorů. [24, 25, 26, 27, 28]

Léčba rakoviny tlustého střeva a konečníku

Lékaři vždy volí druh léčby rakoviny tlustého střeva a konečníku podle rozsahu onemocnění a stádia, kdy je zachyceno. Pokud se nemoc podaří objevit včas, prognóza je dobrá a léčba může být velmi úspěšná.

V případě, že se nádor v tlustém střevě nebo v konečníku podaří diagnostikovat v časném stádiu, ve většině případů lékaři přistoupí k operaci a dojde k chirurgickému odstranění celého nádoru. 80 % pacientů se pak vrátí k běžnému životu. Ve druhém a třetím stádiu je kromě chirurgického zákroku nutná také chemoterapie a radioterapie (ozařování).

Dalším způsobem je biologická léčba, která obrannému systému napomáhá ničit zhoubnou nádorovou tkáň a brání nádoru šířit se do zatím nepostižených částí těla. Tato léčba nemá výrazné nežádoucí účinky, její nevýhodou je však vysoká cena. V České republice ji zajišťují specializovaná centra.

Pokud se v těle objeví vzdálené metastázy a onemocnění se posune do čtvrtého stádia, chirurgický zákrok má smysl pouze v případě, kdy pacientovi uleví od aktuálních potíží. Ke zmírnění příznaků a prodloužení pacientova života se dále užívá také chemoterapie. Nádor však již nelze zcela vyléčit. [29, 30, 31, 32, 33, 34]

Prevence

Stejně jako u mnoha jiných onemocnění je základním preventivním opatřením úprava životosprávy. Lékaři doporučují několik hlavních kroků:

omezte příjem tučného jídla,

omezte příjem alkoholu,

omezte solení,

omezte konzumaci živočišných tuků,

omezte konzumaci červeného masa,

zahrňte do jídelníčku více drůbeže a ryb,

zahrňte do jídelníčku více stravy obsahující vlákninu,

kontrolujte pravidelnost stolice,

hlídejte si tělesnou váhu.

Důležitou součástí prevence je také využívání celoplošných screeningových programů. Přítomnost krve ve stolici můžete zjistit i pomocí domácího testu, který lze zakoupit v lékárně. V případě, že je test pozitivní, je nutné navštívit lékaře a podstoupit další vyšetření. [35, 36, 37, 38, 39, 40]

Rakovina tenkého střeva

Zhoubné nádory tenkého střeva jsou mnohem vzácnější než rakovina tlustého střeva. Na počátku dojde k ucpání střeva a pacient trpí bolestí břicha. Kromě toho může pozorovat nechutenství nebo pokles tělesné váhy. V pokročilejším stádiu může dojít i k proděravění střeva.

Další příznaky:

neprůchodnost střev (zauzlení),

hmatný nádor v břiše,

skryté krvácení do střeva.

Způsob léčby závisí na stádiu nemoci a histologickém typu. Lékaři mohou přistoupit k chirurgické léčbě, kdy dojde k odstranění nádoru. Chemoterapie a radioterapie se užívají po operaci, aby se zabránilo dalšímu šíření zhoubných buněk, nebo při pokročilejších stádiích onemocnění. [41, 42, 43, 44]

