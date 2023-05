Sedmá nemoc trápí především malé děti. Způsobuje vznik svědivé vyrážky

Co je sedmá nemoc?

Sedmá dětská nemoc (7. nemoc) se někdy označuje také jako syndrom ruka noha ústa nebo pusa ruka noha (HFMD = Hand, Foot and Mouth Disease). Jedná se o poměrně mladé virové onemocnění, které naše babičky ani maminky vlastně ještě pořádně neznaly. Rozšířilo se u nás totiž až v devadesátých letech minulého století.

Příčiny sedmé nemoci

Původcem sedmé nemoci jsou enteroviry, a to hlavně Coxsackie A16. Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které se přenáší kapénkovou cestou nebo orofekálně – tedy kontaktem se stolicí, hlenem nebo slinami pacienta, ale také přímým kontaktem se zarudlou vyrážkou či nepřímo prostřednictvím kontaminovaných předmětů.

Nejohroženější skupinu představují kojenci a děti předškolního věku, nakazit se však mohou také dospívající a dospělí pacienti. Sedmá nemoc je navíc vysoce nakažlivá, takže se snadno přenese také na sourozence, rodiče nebo jiné osoby, které s nakaženým přijdou do kontaktu. Děti si obvykle sedmou nemoc přinesou ze školky, z dětského koutku, z koupaliště nebo třeba z veřejných toalet.

Sedmá nemoc inkubační doba

Sedmá dětská nemoc představuje sezónní onemocnění, které se šíří především v létě a na podzim. Inkubační doba pro nemoc ruka noha pusa je navíc poměrně krátká, jedná se zhruba o 3–6 dní.

Pokud jde o to, jakou má sedmá nemoc infekčnost, nejvíce nakažlivý je pacient ve chvíli, kdy se u něj začínají objevovat první puchýřky. Stolice nakaženého je poté infekční ještě zhruba měsíc po prodělané nemoci. Proto je důležité striktně dbát na hygienu rukou a pečlivě omývat kontaminované předměty.

Jaké má sedmá nemoc příznaky?

Pacienti se často ptají, jaký má sedmá nemoc průběh a co jim napoví, že se opravdu jedná o toto konkrétní onemocnění. Příznaky sedmé dětské nemoci mohou zpočátku připomínat běžné nachlazení. Nejprve se projeví zvýšená teplota doprovázená nepříjemnou bolestí v krku, pacienti si však často stěžují také na nechutenství, nevolnost či průjem. Neobvyklé není ani zduření lymfatických uzlin.

Že nepůjde o klasickou virózu, poznáte podle zarudlé vyrážky (exantém), která brzy pokryje dlaně, chodidla a okolí úst malých pacientů. Může se ovšem objevit také v oblasti třísel, zadečku a paží. Následuje výsev velkých, našedlých, svědivých puchýřků o velikosti 3–7 milimetrů, které pokrývají pokožku celého těla a mohou svým vzhledem připomínat plané neštovice.

Typické jsou také puchýřky na sliznici dutiny ústní a na jazyku, což se označuje jako herpangína. Ty se postupně mění v bolestivé vřídky připomínající afty, kvůli nimž pacient odmítá jíst a pít. Tento stav může trvat až 10 dní. Všechny výše popsané projevy jsou ovšem přechodné a měly by zhruba po týdnu samy vymizet.

Typické příznaky sedmé nemoci:

Zvýšená teplota

Bolest v krku

Nechutenství

Zduření lymfatických uzlin

Nevolnost a zvracení

Bolest břicha

Průjem

Celková apatie

Vyrážka na dlaních a chodidlech

Šedé puchýřky na kůži

Bolestivé afty v ústech a na jazyku

Komplikace

Děti obvykle zvládají sedmou nemoc velice dobře a toto onemocnění tedy není nijak extrémně závažné. Ve výjimečných případech může u pacientů dojít k odloučení nehtů horních i dolních končetin, nebo na kůži zůstanou drobné jizvičky. Ojediněle se mohou projevit také další zdravotní komplikace v podobě zápalu plic či zánětu mozkových blan.

Sedmá nemoc patří mezi choroby, které se mohou během života několikrát opakovat. Organismus si totiž vytváří protilátky pouze proti konkrétnímu kmenu, jenž nemoc vyvolal. Jakmile tedy pacient onemocní virem jiného kmene, choroba se může objevit znovu. Nejvíce k tomu dochází u pacientů, kteří mají problémy se sníženou imunitou.

Diagnostika

Jelikož sedmá nemoc u dětí může zpočátku svými příznaky připomínat také jiná onemocnění, lékaři ji někdy zaměňují za spálu, pásový opar, impetigo či plané neštovice. K určení diagnózy slouží především zhodnocení tělesných příznaků a vyšetření sérologie enterovirů.

Léčba sedmé nemoci

Jelikož veškeré projevy sedmé nemoci většinou do 10 dní samy vymizí, léčba bývá obvykle pouze symptomatická. Dítě by mělo dodržovat klidový režim na lůžku, dostatečně pít a konzumovat větší množství vitamínů (především vitamíny B a C). Je také důležité omezit pobyt v kolektivu na minimum, aby nedošlo k přenosu onemocnění na další děti.

Pokud jde o to, jakou má sedmá nemoc léčbu, vyplatí se sáhnout po některých medikamentech a pomoci mohou také různé přírodní metody. Zatímco teplotu je možné snižovat prostřednictvím antipyretik, k utišení bolesti slouží analgetika, jako je například paracetamol či ibuprofen. Pokud dítě zvrací, je lepší sáhnout po čípcích, jestli ho ovšem trápí průjem, raději volte tablety nebo sirup.

V případě, že si malý pacient stěžuje na nepříjemné svědění, můžete vyzkoušet celkově působící antihistaminika, která by měla pokožku zklidnit. Postižená místa je dobré také ošetřit pomocí tekutého pudru či zinkové masti a poté chladit studeným obkladem. Co se týče bolestivých vřídků v ústech a na jazyku, zde se vyplatí sáhnout po antiseptických přípravcích s hojivým účinkem, ale pomoci mohou také odvary z heřmánku a šalvěje.

Sedmá nemoc u dospělých

Ačkoliv 95 % pacientů, kteří onemocní sedmou nemocí, tvoří malé děti, choroba ruka noha pusa může nepříjemně potrápit také dospělé. Průběh nemoci bývá obvykle stejný jako u malých pacientů a příznaky také během několika dní samovolně zmizí. Někdy se ovšem může stát, že se symptomy projeví s větší intenzitou a dospělí je snášejí hůře než děti. Sedmá dětská nemoc u dospělých by se proto neměla podceňovat.

Sedmá nemoc v těhotenství

Co se týče dospělých pacientů, nejvíce by se před sedmou nemocí měly mít na pozoru těhotné ženy. Toto onemocnění totiž může během prvního trimestru poškodit plod nebo dokonce vyvolat spontánní potrat. Pokud těhotná žena onemocní až těsně před porodem, existuje velká pravděpodobnost, že se nakazí také novorozenec. V tom případě je nutné okamžitě zahájit vhodnou léčbu, aby sedmá nemoc těhotenství a zdraví dítěte negativně neovlivnila.

