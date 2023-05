Šestá nemoc postihuje hlavně kojence a batolata. Jaké má příznaky?

Co je šestá nemoc?

Pod názvem šestá dětská nemoc se ukrývá virové infekční onemocnění, které je způsobeno herpetickým virem HHV-6 nebo případně virem HHV-7. Těm se říká vir šestého a sedmého typu. Právě s nejčastějším původcem nemoci (tedy s konkrétním typem viru) je pak spojený také neobvyklý název této choroby.

Jak už lékařský termín roseola infantum (exanthema subitum) napovídá, šestá nemoc postihuje převážně děti, u nichž se objevuje charakteristická růžová vyrážka. Nejčastěji se jedná o malé pacienty ve věku od 6 měsíců do 3 let, přičemž v České republice se s tímto onemocněním setká zhruba každý třetí kojenec nebo batole.

Pokud jde o výskyt tohoto virového infekčního onemocnění, šestá nemoc se většinou objevuje na jaře. K přenosu dané choroby pak dochází hlavně slinami od dalších členů rodiny, ale lékaři odhalili přítomnost viru také v mateřském mléce, moči a ženském genitálním sekretu. Právě proto předpokládají, že je možný také nitroděložní přenos šesté nemoci.

Šestá nemoc: inkubační doba a infekčnost

Rodiče malých pacientů většinou zajímá, jakou má šestá nemoc nakažlivost a kdy mohou očekávat výskyt prvotních příznaků. Inkubační doba šesté nemoci je 5–12 dnů, někdy se ovšem uvádí také 5–15 dnů. Tato choroba je navíc vysoce infekční, takže nakažlivost začíná ještě dříve, než se nemoc jakkoliv projeví, a končí teprve ve chvíli, kdy zmizí vyrážka.

Proti šesté nemoci neexistuje žádné očkování. Po absolvování tohoto onemocnění však dítě získá doživotní imunitu, protože virus HHV-6 i virus HHV-7 (stejně jako další herpes viry) zůstává po vyléčení nemoci v organismu malého pacienta.

Jaké má šestá nemoc příznaky?

Šestá nemoc u dětí obvykle způsobuje rychlý nástup horečky, která může dosahovat 39–40 °C. Trvá několik dní a někdy ji doprovází také další symptomy, jako je například zvětšení uzlin za uchem nebo na šíji. U kojenců pak lékaři často pozorují, že je vazivový lupínek na jejich lebce (fontanela) obzvláště napjatý. Dále si můžete zaznamenat také některé z následujících obtíží:

velká únava,

celková podrážděnost,

rýma, posmrkávání,

průjem a zvracení,

zánět hltanu,

respirační symptomy,

febrilní křeče.

Když horečka po několika dnech vymizí, objeví se růžová vyrážka, kterou lékaři označují také jako generalizovaný makulózní či makulopapulózní exantém. Tvoří ji malé či středně velké skvrny, které pokrývají hlavně trup malých pacientů, ale později se rozšiřují také na ruce, nohy nebo hýždě. Obličej a krk většinou zůstávají nedotčené.

Vyrážka obvykle během několika hodin nebo dní bez následků zmizí. Zároveň nesvědí, nepálí ani není dítěti jinak nepříjemná. Někdy dokonce šestá nemoc probíhá zcela bez exantému, tedy pouze jako horečnaté onemocnění. Objevit se ovšem mohou různé doprovodné komplikace, jako jsou febrilní křeče a zvýšená dráždivost.

Prodělaly vaše děti šestou nemoc? Ano, všechny Ano, jen některé Ne Zobraz výsledek

Možné pozdní komplikace

Pokud jde o to, jaký má šestá nemoc průběh, většinou je tato choroba velice mírná a nijak pacienta neohrožuje. Symptomy by měly během několika dní samy vymizet a obvykle po sobě nezanechávají žádné viditelné stopy. Ve výjimečných případech se však mohou objevit i závažnější komplikace, kam patří například:

aseptická meningitida,

encefalitida,

hepatitida,

hematologické malignity,

syndrom infekční mononukleózy.

Může také dojít k chybné diagnóze. Nemoc lze zaměnit třeba za zarděnky. Dále může dojít také ke zbytečné léčbě vážnější nemoci, popřípadě k nepotřebnému nasazení antibiotik.

Šestá nemoc u dospělých

Ačkoliv toto onemocnění trápí především děti, může se stát, že se nakazí i dospělý, a to především žena. Začátek nemoci bývá podobný jako u dětí, což znamená, že se nejprve objeví vysoká horečka. Následuje výsev růžové vyrážky, pacienti si stěžují na nechuť k jídlu a typická je také výrazná únava, kterou lidé vnímají hlavně na počátku nemoci, kdy jsou schopní prospat klidně celé dny.

Zatímco šestá nemoc u dítěte může rodiče pořádně vyděsit, u dospělých pacientů toto onemocnění připomíná spíše chřipku. Horečka většinou přetrvává zhruba 2–4 dny, ale může nemocné trápit i delší dobu. Kromě výše popsaných příznaků je pak možné pozorovat také zduřelé uzliny nebo nepříjemnou bolest v krku

Šestá nemoc v těhotenství

Těhotné ženy by se měly vyvarovat jakéhokoliv kontaktu s pacienty, které šestá nemoc trápí. Vysoké horečky během těhotenství totiž představují velké riziko pro zdraví plodu. Pokud vznikne podezření, že nastávající matka přišla do kontaktu s nakaženým nebo že by se u ní 6. nemoc mohla rozvinout, okamžitě kontaktujte lékaře.

Diagnostika

Jak poznat šestou nemoc? Lékaři jsou většinou schopní toto onemocnění odhalit již na základě charakteristických klinických příznaků. Svůj odhad pak mohou potvrdit přímou izolací viru a prokázáním přítomnosti specifických protilátek, k čemuž slouží například metoda ELISA.

Důležité je přitom odlišit šestou nemoc od dalších chorob, které se manifestují podobnými příznaky. Jedná se například o jiné virové či polékové exantémy, ale problémy mohou způsobit také spalničky nebo třeba zarděnky. Tato onemocnění jsou však závažnější a jejich přítomnost je nutné potvrdit sérologicky.

Léčba šesté nemoci

Rychlý nástup horečky a dalších doprovodných komplikací může rodiče malého pacienta nepříjemně vyděsit, jelikož šestá nemoc není mezi lidmi příliš známá. Ve skutečnosti se však není čeho obávat. Šestá dětská nemoc totiž většinou mívá mírný průběh a během několika dní samovolně vymizí. Děti pak bývají sice podrážděné a unavené, ale neztrácejí zájem o své okolí a neodmítají jídlo ani pití.

Vzhledem k tomu, že se jedná o virové onemocnění, je léčba pouze symptomatická. Používají se především léky ke snížení horečky (antipyretika), kterou je třeba hlídat, aby nedošlo k rozvoji febrilních křečí. Dále se doporučuje dbát na to, aby malý pacient konzumoval dostatečné množství tekutin a zachovával klidový režim. Pokud se dostaví jakékoliv závažnější obtíže, vyhledejte pro jistotu lékaře.