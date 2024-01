Situace, která se může vymknout kontrole. Co dělat v případě těžké alergické reakce?

Autor: Redakce

V současné době trpí nějakou formou alergie zhruba každý třetí Čech. A bohužel se zdá, že bude hůř. Podle odborníků z ČSAKI, VZP a ÚZIS ČR by se počet alergiků měl v roce 2025 vyšplhat až na polovinu celé tuzemské populace. Přijít do styku s někým, kdo je na něco alergický, tak bude čím dál tím snazší. O to důležitější proto bude, aby lidé věděli, jak se zachovat v případě, když u někoho nastane těžká alergická reakce. V takových chvílích totiž může jít o každou minutu, ba dokonce vteřinu.