Sorban draselný (E202) brání růstu mikroorganismů v potravinách. Patří mezi nejpoužívanější konzervanty

Ačkoliv je sorban draselný široce používán a považován za bezpečný, jeho přítomnost v produktech, které užíváme, může vyvolávat otázky ohledně jeho skutečných účinků a potenciálních rizik. Jaké benefity nám jeho používání přináší a na co bychom si měli dát pozor? Tento článek vám nabídne komplexní pohled na tento všudypřítomný konzervant a jeho roli v moderním světě.

Co je to E202?

E202, také známý jako sorban draselný, je široce používaný konzervační prostředek, který je považován za relativně bezpečný pro lidskou spotřebu. V přírodě se vyskytuje jako složka některých rostlin, například jeřabin, kde hraje roli v ochraně proti mikrobiálnímu napadení. Sorban draselný je sůl kyseliny sorbové, která je již dlouho využívána v potravinářském průmyslu díky své schopnosti potlačovat růst plísní a kvasinek, aniž by negativně ovlivňovala chuť nebo vůni potravin.

Sorban draselný Autor: Internet Info

Tato látka je preferována před jinými konzervanty, protože je účinná při nízkých koncentracích a zároveň při běžném používání nemá výrazné vedlejší účinky na lidské zdraví. Sorban draselný je navíc chemicky stabilní a snadno rozpustný ve vodě, což usnadňuje jeho přidávání do různých produktů. Díky těmto vlastnostem se používá nejen v potravinách, ale také v kosmetických přípravcích a farmaceutických výrobcích.

Sorban draselný je známý tím, že nemění barvu ani chuť potravin, což je důležitý faktor pro výrobce potravin. Konzervační účinky sorbanu draselného jsou nejúčinnější v mírně kyselém prostředí, což znamená, že se často přidává do produktů, jako jsou sýry, nápoje, omáčky a pečivo. V kosmetickém průmyslu se používá k prodloužení trvanlivosti krémů, šamponů a dalších produktů, kde zabraňuje růstu mikroorganismů. [1, 2, 3, 4]





Výroba sorbanu draselného

Sorban draselný se vyrábí neutralizací kyseliny sorbové hydroxidem draselným. Tento proces probíhá ve velkých průmyslových reaktorech, kde se kyselina sorbová nejprve rozpustí ve vodě a následně se k ní přidá hydroxid draselný, čímž vznikne sorban draselný. Reakce probíhá za kontrolovaných podmínek, aby byla zajištěna co nejvyšší čistota výsledného produktu.

Kyselina sorbová, která je výchozí látkou pro výrobu sorbanu draselného, se může získávat buď z přírodních zdrojů, nebo se syntetizovat chemicky. Přírodní zdroje, jako jsou plody některých rostlin, jsou omezené, proto se většina kyseliny sorbové vyrábí syntetickou cestou. Tento proces zahrnuje několik kroků, včetně dehydratace a oxidace, a je navržen tak, aby byl co nejefektivnější a nejlevnější.

Výsledný sorban draselný se poté vysuší a upraví do formy prášku nebo granulí, které jsou snadno rozpustné ve vodě. Tento prášek se následně balí a distribuuje do potravinářského, kosmetického a farmaceutického průmyslu. Výroba sorbanu draselného musí splňovat přísné normy a regulace, aby byla zajištěna jeho kvalita a bezpečnost pro spotřebitele. [5, 6, 7]

Vzorec a chemické vlastnosti

Chemický vzorec sorbanu draselného je C6H7KO2. Tato chemická sloučenina je draselnou solí kyseliny sorbové a vypadá jako bílý nebo slabě nažloutlý prášek či granule. Sorban draselný je vysoce rozpustný ve vodě, což z něj činí ideální konzervant pro širokou škálu vodných roztoků a produktů. Má také relativně vysoký bod tání, kolem 270 °C, což zajišťuje jeho stabilitu při vysokých teplotách během výroby potravin.

Jedním z důležitých chemických rysů této látky je její schopnost inhibovat růst mikroorganismů při nízkých koncentracích. Tato vlastnost je zvláště účinná v mírně kyselých podmínkách, což je důvod, proč se sorban draselný často používá v produktech s nižším pH, jako jsou sýry, nápoje a konzervované potraviny. Kromě toho je sorban draselný chemicky stabilní a nepodléhá snadno rozkladu, což zajišťuje dlouhou trvanlivost potravin a dalších produktů, ve kterých je použit.

Chemické vlastnosti sorbanu draselného umožňují jeho použití i mimo potravinářský průmysl. Díky své stabilitě a schopnosti inhibovat růst mikroorganismů se užívá také v kosmetice, kde přispívá k prodloužení trvanlivosti produktů, jako jsou krémy, šampony a další přípravky osobní hygieny. [8, 9, 10, 11]

Kde se používá konzervant E202?

Jak už bylo řečeno, konzervant E202 je hojně využívaný v různých průmyslových odvětvích díky své schopnosti efektivně bránit růstu plísní, kvasinek a bakterií. Jeho nejrozsáhlejší použití se nachází v potravinářském průmyslu, kde slouží k prodloužení trvanlivosti různých potravinářských výrobků. E202 se tak běžně přidává například do následujících potravin:

pečivo,

konzervované ovoce a zelenina,

sýry,

sušená masa,

sušené ovoce,

zmrzlina,

nakládané okurky,

nealkoholické nápoje a džusy,

víno,

jogurty,

majonéza.

Potraviny se sorbanem draselným Autor: Internet Info

V případě sýrů a mléčných výrobků je sorban draselný zvláště užitečný, protože zabraňuje růstu plísní, které by mohly způsobit znehodnocení produktu. Podobně je tomu i u pečiva, u nějž konzervant zajišťuje, že chléb, koláče a další pekárenské výrobky zůstávají déle čerstvé a bez plísní. Sorban draselný je také přidáván do džusů a nealkoholických nápojů, kde brání kvašení, které by mohlo změnit chuť a kvalitu nápoje.

Kromě potravinářství se sorban draselný používá i v kosmetickém průmyslu, kde se přidává do řady produktů, jako jsou krémy, šampony, kondicionéry, tělová mléka a další přípravky pro osobní péči. Tento konzervant v těchto výrobcích zabraňuje růstu bakterií a plísní, které by mohly zkrátit trvanlivost produktu nebo způsobit podráždění pokožky uživatele. V kosmetice je obzvláště důležitý, protože produkty pro osobní péči často obsahují vodu nebo jsou skladovány v prostředí s vysokou vlhkostí, což vytváří ideální podmínky pro růst mikroorganismů.

Ve farmaceutickém průmyslu se sorban draselný využívá k ochraně léčiv a dalších zdravotnických výrobků před mikrobiálním znehodnocením. Může být obsažen v různých formách léků, včetně sirupů, mastí, krémů a některých tablet, kde zajišťuje jejich stabilitu a prodlužuje trvanlivost.

Například v sirupech a tekutých lécích brání kvašení a růstu plísní, což je klíčové pro zachování jejich bezpečnosti a účinnosti po celou dobu trvanlivosti. Stejně tak v krémech a mastích zabraňuje mikrobiální kontaminaci, která by mohla způsobit infekce nebo snížit účinnost léčiva. [12, 13, 14, 15, 16, 17]

Jaké má sorban draselný účinky?

Sorban draselný má několik pozitivních účinků na zdraví, zejména díky své schopnosti inhibovat růst mikroorganismů. Jeho hlavní přínos spočívá v ochraně potravin, kosmetických výrobků a farmaceutických produktů před kontaminací plísněmi, kvasinkami a některými bakteriemi. Tím se minimalizuje riziko konzumace nebo použití produktů, které by mohly být nebezpečné pro lidské zdraví.

Další pozitivní účinek sorbanu draselného spočívá v jeho schopnosti zachovat nutriční hodnotu potravin. Tím, že prodlužuje trvanlivost potravinářských výrobků, pomáhá zachovat vitamíny, minerály a další živiny, které by se mohly ztratit v důsledku mikrobiální kontaminace.

Ve srovnání s jinými konzervanty, které mohou mít více vedlejších účinků, je sorban draselný dobře snášen a jeho metabolity jsou snadno vylučovány z těla. To přispívá k jeho širokému použití a akceptaci v různých produktech, které denně konzumujeme nebo používáme. Nicméně stejně jako u jiných chemických aditiv, i v tomto případě je potřeba konzumovat produkty obsahující tento konzervant s mírou.

Sorban draselný: škodlivost

Ačkoli je sorban draselný obecně považován za bezpečný konzervant, jeho dlouhodobé a nadměrné používání může mít některé negativní dopady na zdraví. U citlivých jedinců může sorban draselný vyvolat alergické reakce, jako je podráždění pokožky, kopřivka nebo svědění kůže. V některých případech může dokonce způsobit kontaktní dermatitidu, což je zánětlivé onemocnění kůže zapříčiněné přímým kontaktem s alergenní látkou.

Další potenciální riziko spojené s konzumací sorbanu draselného se týká jeho možného vlivu na trávení. Někteří lidé mohou při konzumaci většího množství sorbanu draselného pociťovat žaludeční potíže nebo zažívací obtíže, jako je nadýmání nebo průjem. Tyto příznaky jsou však obvykle mírné a odezní po vysazení nebo snížení konzumace potravin obsahujících tento konzervant.

I když jsou uvedená rizika poměrně vzácná, je důležité, aby spotřebitelé byli informováni o potenciálních vedlejších účincích sorbanu draselného. Regulace v potravinářském průmyslu zajišťují, že množství sorbanu draselného používaného v potravinách je bezpečné pro lidskou spotřebu, avšak jako u každé chemické látky platí, že nadměrná expozice by měla být omezena. Výrobci i spotřebitelé by měli být obezřetní a dbát na vyváženou stravu, která minimalizuje potenciální rizika spojená s konzumací konzervantů. [18, 19, 20, 21]

