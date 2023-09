Vysoký krevní tlak v těhotenství není radno podceňovat. Může ohrozit matku i plod

Vysoký krevní tlak v těhotenství

Vysoký tlak v těhotenství (hypertenze) trápí zhruba každou desátou nastávající maminku. Během gravidity se ženské tělo musí vyrovnávat s mnoha změnami, a ne vždy se to podaří tak, jak by mělo. Z toho důvodu se někdy projeví vysoký krevní tlak, který se ve většině případů po porodu vrátí zase do normálu. Některé ženy však mohou mít s vysokým tlakem problém ještě před otěhotněním.

Hodnota krevního tlaku se v průběhu gravidity měří na všech těhotenských kontrolách a na pravidelných návštěvách v prenatální poradně u gynekologa. Správný krevní tlak by se měl během těhotenství pohybovat kolem 120/80, u nastávajících maminek se však tolerují i mírně zvýšené hodnoty, tedy zhruba do 135/85. Jakmile ovšem tlak překročí zmíněnou hranici, je třeba začít tento problém řešit.

Příčiny vysokého tlaku v těhotenství

Co těhotenskou hypertenzi způsobuje? Lékaři se shodují, že na vině je zřejmě placenta, která do krve vylučuje látku zodpovědnou za zužování cév. Tato zdravotní komplikace v kombinaci se zadržováním vody v těle poté vede ke zvýšení krevního tlaku. Mnohem více ohrožené jsou ženy, které jsou těhotné již poněkolikáté, trpí nějakým autoimunitním onemocněním nebo se u nich hypertenze projevila již v předcházejícím těhotenství.

Další rizikové faktory:

Otěhotnění až po 30. roce života

Vícečetná těhotenství

Genetické predispozice

Obezita

Kouření

Cukrovka

Stres

Problém s vysokým krevním tlakem může zaskočit nejen ženy, které se s touto zdravotní komplikací běžně potýkají, ale také nastávající maminky, jež se s ničím takovým dosud nesetkaly.





Projevy a komplikace

Jaké má vysoký krevní tlak v těhotenství příznaky? Některé ženy na sobě nemusí žádné symptomy pozorovat, u jiných se však může projevit:

Dušnost

Bušení srdce

Bolesti hlavy

Závratě

Pocit na zvracení

Poruchy vidění

Zrychlený tep při fyzické námaze

Vysoký krevní tlak není radno podceňovat, protože může mít závažné následky pro matku i její nenarozené dítě. Hypertenze představuje pro těhotné ženy rizikový faktor, jelikož zvyšuje pravděpodobnost rozvoje mozkové příhody, poruch srážlivosti krve a mimo jiné i orgánového selhání. V průběhu těhotenství navíc tyto komplikace mohou mít zrychlený průběh.

Jelikož miminko nemá v matčině bříšku zcela vyvinutý vlastní krevní oběh, je tedy závislé na krevním zásobení zprostředkovaném placentou. Pokud se zvýší krevní tlak, cévy se stáhnou, k plodu může téct méně krve a dojde k poruše přísunu kyslíku a živin. To může způsobit zpomalený růst dítěte, nebo také nedostatečný vývoj jeho tělesných orgánů.

Pokud se krevní tlak pacientky přiblíží hodnotě 150/95, je nutná okamžitá hospitalizace v nemocnici. V některých případech musí lékaři dokonce přikročit k předčasnému ukončení těhotenství akutním císařským řezem.

Preeklampsie

Jestliže se současně s hypertenzí projeví také otoky a přítomnost bílkoviny v moči (proteinurie), s největší pravděpodobností se jedná o preeklampsii neboli pozdní gestózu. Pokud se tento problém neléčí včas, mohou se dostavit nepříjemné zdravotní komplikace, které ženu i nenarozené dítě ohrozí na životě. Jedná se například o tyto problémy:

Nedostatečné zásobení placenty krví

Předčasné odloučení placenty a silné krvácení

HELLP syndrom

Eklampsie

Co se týče eklampsie, jedná se o stav, při němž dochází k nedostatečnému okysličování mozku. Z toho důvodu se projeví záchvaty křečí s následným stavem bezvědomí a může dojít také k trvalému poškození orgánů (játra, ledviny, mozek). Eklampsii obvykle doprovází silná bolest na pravé straně pod žebry, bolesti hlavy, poruchy zraku nebo změny chování, jako je podrážděnost, zmatenost či naprostá apatie.

Vysoký tlak a porod

Hypertenze může způsobit komplikace také během samotného porodu, a to hlavně ve chvíli, kdy se projeví rychlý vzestup krevního tlaku. Pokud se to stane, může dojít k předčasnému odloučení placenty a k silnému krvácení, což představuje riziko pro matku i její dítě. Jestliže je těhotné ženě navíc diagnostikována preeklampsie, lékaři v závislosti na komplikacích pro jistotu často volí císařský řez.

Jak léčit vysoký krevní tlak v těhotenství?

V případě, že jste se léčila s vysokým krevním tlakem již před otěhotněním, důležité je po početí co nejdříve kontaktovat svého gynekologa i ošetřujícího lékaře. Ten zhodnotí, zda pokračovat v dosavadní léčbě a které léky jsou pro nastávající maminku i její plod bezpečné.

U těhotných žen, které tyto problémy nikdy dříve netrápily, ke zvýšení krevního tlaku dochází obvykle až ve druhé polovině těhotenství, nebo dokonce až ve třetím trimestru. Opět je nutné poradit se o vhodné terapii s ošetřujícím lékařem, který vám poradí, které léky je možné v těhotenství bez problému užívat.

Kromě pravidelných kontrol v poradně, kde vám změří krevní tlak, jsou důležitá také režimová opatření, podle kterých by se každá nastávající maminka s hypertenzí měla řídit. Na co si dát pozor?

Omezte sůl a cukr v potravě

Vynechte těžká jídla

Jezte hodně ovoce a zeleniny

Dodržujte pitný režim (2,5 litru denně)

Omezte pití kávy, která tlak zvyšuje

Vyvarujte se zvýšené námaze

Dbejte na dostatek spánku a snažte se nestresovat

Vyhněte se přehřátým místům s vysokou vlhkostí vzduchu

Chcete mít svůj krevní tlak pod kontrolou raději i doma? V tom případě si pořiďte kvalitní klinicky ověřený tlakoměr, pomocí kterého můžete zaznamenávat jeho hodnoty pro jistotu každý den.