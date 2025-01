Rafinovaný cukr je lepší nahradit medem či stévií. I u zdravých sladidel ale platí, že přemíra škodí

Co jsou sladidla?

Náhradní sladidla, známá také jako náhražky cukru, jsou potravinářské přísady využívané ke slazení. Oproti cukru ale mají mnohem nižší kalorickou hodnotu, některá jsou dokonce zcela bez kalorií. Sladidla se dělí do různých skupin podle způsobu výroby, energetické hodnoty, míry sladkosti a vlivu na lidské zdraví.

Dnes již víme, že nadměrný příjem rafinovaného cukru zdraví rozhodně nesvědčí, proto se mu mnozí snaží vyhýbat nebo ho nahradit zdravějšími alternativami. Aspartam, sukralóza a jiná syntetická sladidla se často nacházejí ve výrobcích, které se chlubí tím, že jsou zcela bez cukru. Automaticky to ale neznamená, že jsou takto oslazené potraviny zdravé.

Jednoduchým cukrům by se měli vyhýbat hlavně cukrovkáři, pro které jsou nejvhodnější sladidla typu xylitol, erytritol a stévie. Pokud člověk netrpí diabetem, může si pokrmy dochucovat přírodními sladidly, jako jsou med, kokosový cukr nebo datlová pasta. Kromě glukózy tak dostanou do těla různé živiny, enzymy a minerály. [1, 2, 3, 4, 5]





Umělá sladidla a jejich vliv na zdraví

Syntetická sladidla dnes najdete v mnoha potravinách, a to i v těch, kde byste je na první pohled neočekávali. Přidávají se nejen do slazených nápojů, dezertů a hotových jídel, ale také do žvýkaček či zubních past. Každé sladidlo je před uvedením na trh důkladně testováno, aby bylo zajištěno, že se do potravin nedostane nebezpečná nebo vyloženě škodlivá látka.

Na druhou stranu ale zatím nevíme, jaký vliv má na lidské zdraví dlouhodobá konzumace těchto sladidel. Podle některých klinických studií existuje souvislost mezi zvýšenou konzumací umělých sladidel a vznikem rakoviny. Tyto studie také předpokládají, že syntetická sladidla mohou přispívat k rozvoji obezity a kardiovaskulárních chorob. Jiné výzkumy ale tvrdí, že sladidla žádné takové problémy nezpůsobují.

Moderní umělá sladidla

acesulfam draselný,

sukralóza,

neotam,

alitam.

Starší umělá sladidla

aspartam,

cyklamát sodný,

sacharin. [6, 7, 8, 9]

Existují zdravá sladidla?

K oslazení pokrmů a dezertů je možné používat jako alternativu rafinovaného cukru a umělých sladidel taková sladidla, ve kterých se kromě jednoduchých cukrů nacházejí i vitamíny, minerály, enzymy a další zdraví prospěšné látky. Typickým příkladem je třeba med, který je zcela přírodní. U těchto sladidel je další výhodou to, že některá mají vyšší sladkost než klasický cukr. To znamená, že k uspokojení sladké chuti stačí menší množství.

Med : asi tím nejlepším sladidlem, které se hojně využívá v lidovém léčitelství, je med. Obsahuje mnoho výživných látek, působí antibakteriálně, posiluje srdeční sval, usnadňuje odkašlávání hlenu a stimuluje tvorbu serotoninu. Nejedná se tedy pouze o pochoutku, ale také o významný přírodní lék. Je sladší než cukr a jeho energetická hodnota je nižší.

: asi tím nejlepším sladidlem, které se hojně využívá v lidovém léčitelství, je med. Obsahuje mnoho výživných látek, působí antibakteriálně, posiluje srdeční sval, usnadňuje odkašlávání hlenu a stimuluje tvorbu serotoninu. Nejedná se tedy pouze o pochoutku, ale také o významný přírodní lék. Je sladší než cukr a jeho energetická hodnota je nižší. Kokosový cukr : vyrábí se z květů kokosové palmy a je z dominantní části tvořen sacharózou. Při výrobě kokosového cukru nedochází k rafinaci, proto v něm zůstávají zachovány vitamíny a minerály. Obsahuje inulin, který funguje jako potrava pro probiotické bakterie. Další výhodou je nižší glykemický index v porovnání s bílým cukrem.

: vyrábí se z květů kokosové palmy a je z dominantní části tvořen sacharózou. Při výrobě kokosového cukru nedochází k rafinaci, proto v něm zůstávají zachovány vitamíny a minerály. Obsahuje inulin, který funguje jako potrava pro probiotické bakterie. Další výhodou je nižší glykemický index v porovnání s bílým cukrem. Javorový sirup : jde o populární sirup na lívance a palačinky, který se vyrábí z javorové mízy. Míza se sklízí a koncentruje. Nepřidávají se do něj žádné chemické látky ani další cukr. Je přirozeně bohatý na fenolové sloučeniny, které mají mnoho pozitivních účinků na zdraví. Javorový sirup má sice nižší glykemický index než rafinovaný cukr, ale není tolik sladký. Proto je důležité dávat pozor na velikost porce.

: jde o populární sirup na lívance a palačinky, který se vyrábí z javorové mízy. Míza se sklízí a koncentruje. Nepřidávají se do něj žádné chemické látky ani další cukr. Je přirozeně bohatý na fenolové sloučeniny, které mají mnoho pozitivních účinků na zdraví. Javorový sirup má sice nižší glykemický index než rafinovaný cukr, ale není tolik sladký. Proto je důležité dávat pozor na velikost porce. Datle : datlová pasta, datlový sirup i sušené datle se často objevují v receptech na zdravé dezerty a nepečené cukroví. Jsou totiž plné draslíku, mědi, železa, vitamínů skupiny B a vitamínu A. Vhodné jsou třeba pro sportovce, protože poslouží jako rychlá lehká svačinka, která dodá hodně energie.

: datlová pasta, datlový sirup i sušené datle se často objevují v receptech na zdravé dezerty a nepečené cukroví. Jsou totiž plné draslíku, mědi, železa, vitamínů skupiny B a vitamínu A. Vhodné jsou třeba pro sportovce, protože poslouží jako rychlá lehká svačinka, která dodá hodně energie. Třtinová melasa: někteří lidé ji vnímají jen jako odpad, který vzniká při výrobě cukru. Melasa je ale mnohem zdravější než cukr a díky svým nutričním hodnotám a pozitivnímu vlivu na tělo je součástí alternativní medicíny. Má ale hodně výraznou chuť, která nemusí být každému příjemná.

Kterým přírodním sladidlům se raději vyhýbat?

Mezi přírodními sladidly najdete taková, o kterých se dlouho tradovalo, že jsou hodně zdravá – nakonec se ale ukázalo, že to není tak docela pravda. Typickým příkladem je sirup z agáve, který je tvořen ze 70 % fruktózou. Dlouhodobá nadměrná konzumace fruktózy může způsobovat průjmy, podráždění trávicího traktu či dokonce přispět k inzulinové rezistenci.

Pozor byste si měli dát i při použití čekankového sirupu. Čistý čekankový sirup je velice zdravý, protože má nízký glykemický index a obsahuje hodně vlákniny inulinu. Podle odborníků ale není úplně vhodný pro osoby, které trpí nadměrnou plynatostí. Čekanka může u některých jedinců způsobovat nadýmání, říhání a plynatost. [10, 11, 12, 13, 14]

Sladidla vhodná pro diabetiky

Diabetická sladidla jsou vyrobena tak, aby neovlivňovala hladinu krevního cukru. Díky tomu jsou pro diabetiky bezpečná a umožňují jim vychutnat si sladkou chuť. Často se vyrábějí z rostlinných zdrojů.

Sorbitol : nachází se přirozeně v bobulích a třešních. Oproti cukru je asi o polovinu sladší, ale má srovnatelnou energetickou hodnotu. V organismu se přeměňuje na fruktózu. Se sorbitolem by se to nemělo přehánět, protože může ve vyšších dávkách vyvolávat střevní problémy.

: nachází se přirozeně v bobulích a třešních. Oproti cukru je asi o polovinu sladší, ale má srovnatelnou energetickou hodnotu. V organismu se přeměňuje na fruktózu. Se sorbitolem by se to nemělo přehánět, protože může ve vyšších dávkách vyvolávat střevní problémy. Xylitol : tzv. březový cukr má přibližně stejnou sladivost jako cukr, ale skoro poloviční množství kalorií. Další velkou výhodou je mimořádně nízký glykemický index, díky čemuž je vhodný právě pro diabetiky. Snižuje také riziko vzniku zubního kazu, proto se přidává do žvýkaček bez cukru.

: tzv. březový cukr má přibližně stejnou sladivost jako cukr, ale skoro poloviční množství kalorií. Další velkou výhodou je mimořádně nízký glykemický index, díky čemuž je vhodný právě pro diabetiky. Snižuje také riziko vzniku zubního kazu, proto se přidává do žvýkaček bez cukru. Erytritol : přirozeně se nachází v některých druzích ovoce a podobně jako xylitol vyniká nízkým glykemickým indexem. V těle se prakticky nevstřebává, takže nedodává žádné kalorie.

: přirozeně se nachází v některých druzích ovoce a podobně jako xylitol vyniká nízkým glykemickým indexem. V těle se prakticky nevstřebává, takže nedodává žádné kalorie. Stévie: další sladidlo vhodné pro diabetiky. Stévie je prakticky bezkalorická, ale má 300krát vyšší sladivost než cukr. Proto po ní sahají často i lidé, kteří netrpí cukrovkou. [15, 16, 17, 18]

