Zahlenění může mít celou řadu příčin. Na vině bývají hlavně infekce dýchacích cest

Trápí vás neustálé zahlenění krku, průdušek nebo plic, které doprovází také další nepříjemné zdravotní komplikace? Mezi nejčastější příčiny těchto obtíží se řadí nachlazení, chřipka, alergie, podráždění dýchacích cest, onemocnění plic nebo třeba refluxní choroba jícnu. Poradíme, jak se zbavit zahlenění co nejrychleji a kdy je nutné pro jistotu vyhledat lékaře.

Co je hlen?

Jako hlen se označuje hustá, rosolovitá tekutina, kterou produkují hlenové žlázky na sliznicích různých orgánů lidského těla. Jedná se především o sliznice dýchacího ústrojí (nosní dutina, ústa, hrdlo, vedlejší nosní dutiny, průdušky a plíce) a mezi původce se dále řadí také sliznice trávicího systému (jícen, žaludek a střeva).

Aby toho nebylo málo, hlen samozřejmě vzniká také na sliznicích vylučovací soustavy nebo na sliznicích pohlavního ústrojí. Z toho důvodu najdete hlen například v pohlavních orgánech, v močovém měchýři a v močových cestách. U těhotných žen se navíc tvoří hlenová zátka v krčku dělohy, která většinou před porodem sama odejde.

Ačkoliv je některým lidem už samotné pomyšlení na hleny nepříjemné, ve skutečnosti jsou pro člověka nezbytné, jelikož zvláčňují sliznice, napomáhají s vylučováním odpadních látek z těla a brání organismus před infekčními chorobami, jelikož se v nich zachytávají různé alergeny, prachové částice či nebezpečné mikroorganismy.

V případě těhotných žen hraje hlen také velice důležitou roli, protože utěsňuje děložní čípek a chrání plod před veškerými škodlivinami, které by ho mohly ohrozit. Společně s plodovými obaly tedy představuje jakousi ochrannou bariéru. K tvorbě hlenu pak dochází také během menstruačního cyklu (na začátku brání průniku spermií, později zvyšuje jejich životnost).

Zahleněný organismus

Za normálních okolností si pacient tvorbu hlenu na sliznicích neuvědomuje nebo ji nepovažuje za zvláštní. Teprve ve chvíli, kdy se konzistence nebo množství hlenu změní, pak člověk začíná jeho přítomnost vnímat. V některých případech je přitom na vině běžné nachlazení nebo podráždění dýchacích cest, ale jindy může za rozvojem obtíží stát závažné onemocnění.

O zahlenění organismu lékaři hovoří ve chvíli, kdy tělo začne produkovat nadbytečné množství této rosolovité tekutiny, což se stává hlavně při respiračních infekcích nebo alergiích, které postihují dýchací ústrojí. Zahlenění ovšem může ovlivnit také činnost trávicí soustavy, kdy pacient pozoruje přítomnost hlenu ve stolici, nebo močové cesty.

Příznaky zahlenění

Co se týče charakteristických projevů, kromě zvýšené tvorby hlenu pacienti většinou pozorují také celou řadu dalších nepříjemných zdravotních komplikací. Rozvoj těchto symptomů pak samozřejmě souvisí s původcem obtíží, přičemž nejčastěji si nemocní stěžují na:

Příčiny zahlenění

Ať už vás trápí zahleněný krk, zahleněné hlasivky, zahleněný nosohltan, zahleněné průdušky nebo třeba zahleněné plíce, jistě byste rádi znali příčinu svých obtíží a zároveň i způsob, jak se jich zbavit. Hromadění hlenu samozřejmě není pro lidský organismus nic příjemného, a proto je nutné co nejrychleji odhalit původce komplikací a zahlenění efektivně vyřešit.

Sliznice chrání organismus před různými patogeny a mezi jejich hlavní funkce tedy patří vylučování toxinů z těla. Dojde-li u pacienta k zahlenění, může to být známkou nadměrného „zanesení“ organismu, které vyžaduje detoxikaci. Nadměrná tvorba hlenu pak může souviset také s podrážděním sliznic způsobeným environmentálními faktory a životním stylem pacienta. Sem patří hlavně:

dehydratace (nedostatečný příjem tekutin),

přílišná konzumace kávy, čaje nebo alkoholu,

užívání některých léků,

kouření,

smog,

suchý vzduch v bytě.

Pokud jde o neinfekční zahlenění, zde bývá na vině nejčastěji dietní chyba. Zahlenění po jídle se ale objevuje také u alergiků a jedinců s laktózovou intolerancí, a to hlavně vlivem konzumace mléka a mléčných výrobků. K nadměrné tvorbě hlenu ovšem přispívají také další potraviny, jako jsou cukry, bílá mouka, proteinové nápoje, pšenice nebo přemíra masných výrobků.

Dlouhodobé zahlenění u dětí (ale často i v případě dospělých) mívají na svědomí hlavně recidivující infekce, přičemž typická je celkově oslabená imunita a ke zhoršování příznaků dochází hlavně v průběhu podzimních měsíců. Zahlenění a chronická rýma pak bývají následkem přítomnosti parazitů v čelních a vedlejších dutinách nebo také na plicích.

Jestliže pacienta trápí zahlenění v krku, zahlenění nosohltanu, zahlenění průdušek či zahlenění plic, původcem obtíží může být samozřejmě také méně či více závažná choroba. Mezi onemocnění, která mohou být za zvýšenou tvorbu hlenu zodpovědná, se pak řadí především:

Pokud jde o infekce horních cest dýchacích, na přítomnost většího množství hlenu si stěžují hlavně pacienti trpící akutní laryngitidou (zánět hrtanu) či zánětem vedlejších nosních dutin. Hlen společně s hnisem v tomto případě může zatékat do dýchacích cest (hlavně v průběhu noci), což nemocné dráždí a způsobuje nepříjemný vlhký kašel.

Podobně jako v případě infekce horních dýchacích cest může zahlenění způsobit také infekce dolních cest dýchacích. Jedná se především o různé záněty průdušek nebo třeba o zápaly plic, které doprovází vykašlávání hlenu, horečky, celková schvácenost a dušnost.

Poměrně vzácnou infekční příčinou zahlenění je pak tuberkulóza, pro kterou je typické vykašlávání hlenu s příměsí krve. To samé ovšem platí i pro rakovinu plic, která může způsobovat nadprodukci hlenu v postižené části plíce a záchvaty kašle. U pacientů trpících cystickou fibrózou je pak hlen abnormálně hustý a lepivý.

Diagnostika

Ať už si pacient stěžuje na chronické zahlenění, které s sebou přináší celou řadu zdravotních obtíží, nebo ho naopak trápí zahlenění krku bez kašle i bez bolesti, vždy je nutné vysledovat příčinu těchto komplikací. Lékaře proto bude zajímat hlavně to, jaká je barva a konzistence hlenu, jak dlouho potíže trvají, zda se dostavily i jiné doprovodné příznaky a jestli hleny obsahují také příměs krve.

Hleny je poté možné vyšetřit na přítomnost bakterií, které mohou být zodpovědné za rozvoj infekce dýchacích cest. Lékaře bude dále zajímat, zda je pacient kuřák a v jakém prostředí se běžně pohybuje. Pokud dochází k dlouhodobému vykašlávání hlenu s příměsí krve, provádí se rentgen plic nebo funkční vyšetření plic, kdy se hodnotí kapacita a funkční schopnost plic nemocného.

Jak se zbavit zahlenění?

Léčba zahlenění se samozřejmě vždy odvíjí od toho, co nepříjemné zdravotní komplikace způsobilo. Jelikož mezi nejčastější příčiny obtíží patří podráždění dýchacích cest, nachlazení, chřipka nebo třeba alergie, většinou není nutné nasazovat žádnou speciální terapii a symptomy by měly samy v dohledné době odeznít. Je-li však na vině závažnější onemocnění, situaci je třeba řešit za pomoci lékaře.

Dostatečná hydratace

Pokud marně přemýšlíte, co na zahlenění pomáhá, pamatujte především na dodržování pitného režimu. Hlenu se rozhodně nezbavíte, pokud budete tekutiny odmítat, ale ani v případě, že do sebe budete lít jednu kávu či limonádu za druhou. Místo toho sáhněte po horkém čaji nebo dejte přednost vodě s citronem. Pomáhá ovšem i konzumace čisté vody nebo třeba teplé polévky (silný kuřecí a hovězí vývar nebo česnečka).

Zvlhčování vzduchu

Vzhledem k tomu, že za zvýšenou tvorbu hlenu může být zodpovědný suchý vzduch v bytě, ideální je dbát také na dostatečné zvlhčování vzduchu, a to ideálně prostřednictvím zvlhčovačů pracujících na principu studené páry. To napomáhá zmírnit pacientovy obtíže, protože vlhčí vzduch hlen uvolňuje, snižuje jeho viskozitu a usnadňuje vykašlávání.

Kloktání slanou vodou

Dalším způsobem, jak bojovat proti zahlenění, je kloktání vlažnou slanou vodou. To pomáhá uvolnit zahlenění v krku a zbavit tělo některých škodlivých mikroorganismů. Slaný nálev, který by měl obsahovat zhruba 250 ml vlažné vody a větší polovinu kávové lžičky soli, se ke kloktání používá několikrát denně, a to zhruba po dobu 30–60 sekund.

Přírodní prostředky

Jestliže je původcem zahlenění respirační infekce, doporučuje se konzumovat celou řadu potravin a nápojů, které pomáhají průběh onemocnění alespoň částečně zmírnit. Jedná se například o čaj ze zázvoru či kardamonu, který uvolňuje dýchací cesty, ale pomoci může i obyčejná voda s citronem.

Antibakteriální účinky se ovšem přisuzují i cibuli a česneku, které skvěle působí proti nachlazení, snižují hustotu hlenu a usnadňují jeho vykašlávání nebo vysmrkávání. Podle některých lidí pak může mít příznivé účinky také med přidaný do teplé vody s citronem, kořen lékořice, ženšen, echinacea, jablečný ocet nebo třeba čaj z mateřídoušky.

Abyste se rychle a účinně zbavili zahlenění organismu, vyzkoušet můžete také kvalitní rostlinné esenciální oleje (ideálně po konzultaci s lékařem). Tyto přípravky uvolňují dýchací cesty, zmírňují kašel a pomáhají pacientům zbavit se nepříjemných obtíží. Snížit tvorbu hlenu může například inhalace par s eukalyptovým olejem a úlevu přináší také balzám s eukalyptem.

Léky na zahlenění

Pokud vás trápí nepříjemné zahlenění, sáhnout můžete samozřejmě také po některých medikamentech. Jedná se především o dekongestiva, která snižují otoky nosní sliznice, ředí přítomné hleny a pomáhají uvolnit ucpané dýchací cesty. Dostupná jsou například ve formě nosních sprejů a kapek, přičemž vhodné přípravky vám doporučí v lékárně. Nikdy byste je ovšem neměli užívat dlouhodobě.

Vhodná jsou také expektorancia, což je heterogenní skupina léčiv, která usnadňují odstranění hlenu z dýchacích cest. U infekčních onemocnění dýchacích cest, která doprovází zahlenění, u chronické bronchitidy nebo třeba u chronické obstrukční plicní nemoci se nejčastěji používají mukolytika. Jedná se například o přípravky ACC, Mucobene, Erdomed, Bromhexin, Ambrobene, Ambrosal či Mucosolvan.

Pokud je zahlenění způsobeno bakteriální infekcí, lékař může předepsat antibiotika, která sice nepůsobí přímo proti nadměrné tvorbě hlenu, ale zabíjí bakterie, jejichž činnost tyto obtíže způsobuje. Je-li pak na vině závažnější onemocnění, je nutné konzultovat situaci s ošetřujícím lékařem a soustředit se na léčbu primárního zdravotního problému.

Kdy vyhledat lékaře?

Ačkoliv ve většině případů není nutné nasazovat žádnou speciální léčbu, může nastat situace, kdy by pacient měl neodkladně vyhledat lékařskou pomoc. Okamžitě byste měli navštívit svého ošetřujícího lékaře v momentě, kdy zahlenění ani po jednom měsíci neodezní, nebo pokud se objeví další nepříjemné komplikace, kam patří například:

Zdroje: stefajir.cz, cs.medlicker.com, pediatriepropraxi.cz