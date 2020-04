Horečka u dětí se může objevit nečekaně. Víte, jak správně postupovat?

Horečka u dětí nepředstavuje onemocnění jako takové, nicméně bývá ukazatelem zdravotního stavu, který v daný okamžik není zcela v pořádku. Pokud zporozujete, že s vaší ratolestí není něco v pořádku, může být na vině právě horečka, jež bývá příznakem nejrůznějších infekcí. Víte, jak správně postupovat v případě horečky u dětí a kdy navštívit lékaře?

Co vlastně znamená horečka?

Snad každý člověk ví, že horečka je označení pro zvýšenou tělesnou teplotu, nicméně někteří lidé tento termín používá i ve chvíli, kdy rtuť nebo číslo na teploměru vykazuje odchylku od běžné teploty. Je však důležité si říci, že horečkou označujeme stav, při kterém tělesná teplota dosahuje minimálně 38 stupňů Celsia.

V tuto chvíli je lidský organismus oslaben, neboť se nachází v obrané fázi vůči nějaké infekci. Horečka tedy jako taková není samotnou nemocí, ale jejím ukazatelem. Zpravidla bývá doprovázena celkovou slabostí, případně malátností.

Jak poznat horečku u dětí?

Jak poznat, že se vaše dítě potýká s horečkou? Starší děti, které s horečkou zkušenost již měly, za vámi pravděpodobně samy přijdou s tím, že se necítí dobře, případně rovnou oznámí, že mají nejspíš horečku. U menších dětí to bohužel nemusí být tak snadné, neboť si svůj stav mnohdy zcela neuvědomují, nemluvě o kojencích, kteří ještě ani neumí mluvit (o vývoji a výchově dětí se dočtete více v článcích na Rodičov.cz).

U dětí probíhá obraná reakce proti virům výrazněji než u dospělého člověka, tudíž se horečka může vyšplhat až na 39 stupňů Celsia. Pokud jsou rodiče vnímaví vůči dětem, zpravidla ihned poznají, že něco není v pořádku, jelikož celkový stav se typicky projeví na změně chování. Děti bývají unavené, odmítají jídlo a vykazují podrážděnost.

Jaké další příznaky se s horečkou pojí?

Třesavka

Pocit žízně

Skleněné oči

Červené a horké tváře

Horká suchá kůže

Rychlejší dýchání

Nechutenství

Průjem (spíše u menších dětí)

Pláč

Jak měřit teplotu u dětí?

Aby bylo možné ověřit, že dítě skutečně trápí horečka, je potřeba teplotu změřit teploměrem podpaží, na čele, v uchu rektálně či v ústní dutině. V případě měření v tělních dutinách je nutné si uvědomit, že bazální teplota je zde zhruba o 0,5 stupně vyšší. Stejně tak se může teplota lišit v každé části těla, z toho důvodu je důležité znát bazální teplotu vašeho dítěte.

U novorozenců a kojenců se doporučuje měření z konečníku, při které je dobré použít vazelínu, abyste nezpůsobili miminku bolest. K měření je možné využít klasický rtuťový teploměr, digitální teploměr nebo infračervený teploměr, který se využívá pro měření teploty na čele v uchu a je považován za nejpřesnější. Existuje také varianta v podobě bezdotykového teploměru pro měření tělesné teploty na čele.

Kdy měřit teplotu u dětí?

Lidská teplota se během dne může měnit, a to v rozmezí až dvou stupňů Celsia, z toho důvodu je vhodné vašim potomkům kontrolovat teplotu vždy ve stejné časy, například ráno, odpoledne a večer. Nejvýše se teplota dostává zpravidla v odpoledních hodinách, zhruba mezi 17. – 18. hodinou a nejníže klesá kolem 4. hodiny ranní.

Kromě časů byste měli vždy teplotu měřit na stejném místě, neboť jak bylo zmíněno výše, v každé části těla se teplota může mírně lišit. Než začnete teplotu měřit, měli ověřit správnou funkčnost teploměru, abyste se vyhnuli nežádoucím výsledkům a případně i zbytečné panice. Než začnete ověřovat teplotu vašeho dítěte, změřte nejprve teplotu sobě.

Jak snížit horečku u dětí?

V první řadě je pro vašeho potomka důležitý odpočinek, ticho a klid na lůžku. Měli byste mu dopřát co nejvíce prostoru pro spánek, nerušit ho zbytečně, ale současně na něj neustále dohlížet. Nemocné děti by měly vypít alespoň dvakrát více tekutin než normálně, vhodné jsou například minerální vody nebo také slazené vlažné čaje, například medem. Strava, kterou vaše ratolest dostává, by měla být především bohatá na vitamíny.

Při horečce se běžně užívají léky určené na snížení vysoké teploty a v případě vyšší horečky se také doporučují chladné zábaly. U miminek nejlépe ve formě omývání pomocí mokrého ručníku. Zábal je vhodné provádět zhruba po dobu 10 minut, během kterých ručníkem otíráte pouze bříško a hrudník. Pokud po skončení teplota neklesne, je možné proceduru opakovat.

Jaké léky zvolit na snížení horečky?

Vzhledem k tomu, že horečka se může objevit náhle bez předcházejících příznaků, je dobré být na ni připraven dopředu. To znamená, že by ve vaší domácí lékárničce neměly chybět léky, které horečku jako takovou snižují. Jedná se o léčiva, jež patří do skupiny analgetik – antipyretik. Tyto léky mají zpravidla schopnost kromě poklesu teploty zmírňovat bolest, která může dítě doprovázet.

Jaký typ léků se používá pro děti?

Látkami, které se užívá k tlumení horečky, jsou paracetamol (Paralen, Panadol, apod.) a ibubrofenum (Ibalgin, Nurofen, apod.). Zda je lék určený pro děti poznáte poměrně snadno podle označení junior, enfant, případně baby. Obecně platí, že tento typ léků by se měl užívat alespoň v rozmezí 4 hodin, nicméně dávkování se odvíjí od věku dítěte, proto je vždy žádoucí poradit se s lékárníkem.

Zatímco v případě dospělých se užívají typicky tablety, malým dětem se zpravidla podávají specifické kapky nebo čípky. Důvodem je nejen samotné složení přípravku určené pro dětský věk, ale také forma podání, neboť donutit malé ratolesti, aby spolkly prášek, může být někdy nadlidský úkol.

Kapky nebo čípky?

Čípky podávané rektální cestou jsou považovány efektivnější, jelikož léčivá látka se rychleji vstřebává do organismu a podávané množství přípravku je dávkováno přesněji. Zpravidla se čípky doporučují pro kojence a batolata.

Kapky bývají obvykle příjemnějším způsobem, neboť jejich pomerančová či jahodová chuť vede k pozitivnímu přijetí léku ze strany dítěte a ochoty v něm pokračovat. V případě kapek se pro správné dávkování užívá dávkovač, který bývá součástí balení. Kapky se doporučují spíše pro starší děti.

Horečka u dětí a kdy jít k lékaři?

Pokud se vám do 24 hodiny žádným způsobem nepodaří horečku alespoň trošku snížit, nebo se u dítěte objeví i jiné komplikace, bude namístě vyhledat lékaře pro případ, že by se jednalo o závažnější infekci. V případě dětí mladších 3 let se návštěva lékařské ordinace doporučuje vždy i bez čekání nebo jiných komplikací.

Komplikace, které mohou být důvodem návštěvy lékaře:

Zvracení

Špatná pohyblivost

Skvrny na kůži

Mramorovaná kůže

Studené končetiny

Nedostatečný příjem tekutin

Neklesající horečka

