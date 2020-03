Jak by měla vypadat strava v těhotenství a čemu se vyvarovat?

Specifická dieta v těhotenství jako taková neexistuje, jelikož ženy by si měly zdravé stravování ohlídat nejen v těhotenství. Během těhotenství je však potřeba více dbát na vyváženou stravu bohatou na vitamíny a minerály, vyvarovat se špatným stravovacím návykům a některým potravinám. Víte, které to jsou?

Zdravá strava v těhotenství

Přestože dodržovaní zdravé stravy hraje v těhotenství důležitou roli, není na místě se příliš omezovat nebo stresovat, pokud se u vás objeví těhotenské chutě. Mnohdy je zásadní, jak se ženy cítí, proto by se do ničeho neměly přímo nutit nebo mít ze stravy výčitky. Čas od času vůbec není na škodu si dopřát přesně to, na co máte chuť, pokud to není vyloženě škodlivé. Pozor ale na přejídání, které obecně zdravé není. Přestože se často říká, že žena jí v těhotenství za dva, není tomu tak (více informací nejen o stravování v těhotenství najdete na Rodičov.cz).

Pozor by si měly ženy v těhotenství dát zejména zvýšenou konzumaci cukru, nejen kvůli vyššímu riziku těhotenské cukrovky (gestační diabetes), ale také kvůli nevolnostem, jelikož změny hladiny inzulinu v krvi mají vliv na nevolnost podobně jako nevyrovnané hladiny dalších hormonů v začínajícím těhotenství.

Zásady zdravé výživy nejen v těhotenství

Jíst kvalitní čerstvé potraviny, nikoliv polotovary, fastfoodu a průmyslově zpracované potraviny

Vyhýbat se potravinám, které obsahují rychlé cukry

Nesladit nápoje a nepít sladké limonády

Omezit výrobky z bílé mouky a nahradit je potravinami z celozrnné mouky

Nekonzumovat dietní potraviny a potraviny pro diabetiky

Vyhýbat se uzeninám

Nedojídat se mezi jednotlivými jídly

Konzumovat dostatek zdravých tuků a vyhýbat se průmyslově zpracovaným tukům

Jíst vyváženou stravu bohatou na bílkoviny a vitamíny

Ryby v těhotenství

Ryby patří mezi potraviny, které by měly ženy v těhotenství jíst velmi často, a to minimálně jednou týdně, jelikož obsahují omega-3 esenciální mastné kyseliny, které jsou důležité pro zdravý růst a vývoj dítěte a zároveň snižují riziko předčasného porodu.

Při časté konzumaci ryb je vhodné střídat různé druhy ryb a některým rybám se vyhýbat úplně. Jedná se o ryby s vyšším obsahem rtuti, mezi které patří například tuňák, žralok, makrela, candát, mečoun nebo štika, obecně jde o ryby většího vzrůstu. Ženy by se v těhotenství měli zcela vyhýbat syrovým rybám, které se nejčastěji podávají jako sushi.

Sýry v těhotenství

Často se uvádí, že by ženy v těhotenství neměly jíst plísňové sýry z důvodu vyššího rizika nákazy listeriózou, nicméně tohle tvrzení není zcela opodstatněné, jelikož listeriózou se můžete nakazit pouze z nepasterizovaných mléčných výrobků, které se běžně v obchodech nepodávají, především z důvodu nízké trvanlivosti. Plísňové sýry se přesto nedoporučují konzumovat ve větším množství kvůli mykotoxinům, které se mohou v malém množství z plísňových sýrů uvolňovat.

Sýry, které se vyrábí z nepasterizovaného mléka a těhotné ženy by se jim raději měly vyhnout, jsou například některé kozí sýry a brynza. Pokud to s konzumací sýru nijak nepřeháníte (vzhledem k vyššímu obsahu tuku), jsou zdraví naopak prospěšné. Vždy je však dobré si ověřit, že sýr, který konzumujete v těhotenství, je vyroben z pasterizovaného mléka.

Káva v těhotenství

Jedním z diskutabilních témat v těhotenství je také káva. Konzumace kávy v těhotenství zakázána není, zejména pokud jste byly zvyklé si ji dopřávat i několikrát denně. Nicméně by se to s kávou v těhotenství nemělo přehánět a dodržovat jen doporučené množství, které by nemělo přesáhnout 200 miligramů denně.

Kromě kávy je dobré si dávat pozor i na vyšší konzumaci jiných produktů obsahujících kofein, například Coca Coly, hořké čokolády nebo černého a zeleného čaje. Samostatně by tyto produkty neměly představovat riziko, ale je vhodné být obezřetné, pokud některé z nich kombinujete.

Bylinky a koření v těhotenství

Možná jste se již setkaly s tvrzeními, že by se těhotné ženy měly úplně vyhýbat bylinkovým čajům, nicméně není nutné vyřadit všechny druhy bylinek. Zásadní je bylinky nekonzumovat pravidelně nebo ve větším množství, i z toho důvodu je vhodné bylinky při občasné konzumaci střídat.

Mezi bylinky, které jsou v těhotenství zcela neškodné, patří Rooibos, Šípek, Kopřiva a listy maliníku. Co se týče koření, naprosto neškodnými jsou pažitka a cibule. Bylinky, které jsou téměř neškodné v těhotenství a měly by se konzumovat pouze v omezeném množství, jsou heřmánek, brusinka, heřmánek, mateřídouška, lípa, ibišek, meduňka, máta, rakytník, zázvor, echinacea, gotu, senna, krušina a alfaalfa. Ostatní bylinky se nedoporučují nebo jsou vyloženě nevhodné.

Co se týče koření, tam se doporučuje zdrženlivost, jelikož některé druhy koření mohou dráždit žaludek a jiné stimulovat až provokovat dělohu.

Doplňky stravy v těhotenství

Obecně platí, že by ženy v těhotenství neměly zbytečně přijímat živiny v podobě výživových doplňků, pokud u nich nebyl prokázán deficit některých vitamínů nebo minerálů. Předně by ženy měly dbát na vyváženou stravu bohatou na živiny a až následně zvážit suplementy. Vždy byste se však měly poradit se svým lékařem. Které doplňky jsou důležité a doporučují se nejčastěji?

Multivitamin : zejména v případě nevolností, kdy tělo neabsorbuje dostatek živin

: zejména v případě nevolností, kdy tělo neabsorbuje dostatek živin Hořčík : pokud se dostavují předčasné kontrakce

: pokud se dostavují předčasné kontrakce Železo : především při nízké konzumaci masa

: především při nízké konzumaci masa Jód a omega-3 mastné kyseliny : v případě nedostatku ryb

: v případě nedostatku ryb Kyselina listová: při malé konzumaci salátové zeleniny

Zdroj: bylinkovymagazin.cz, margit.cz