Lidé, kteří nechodí k lékaři, dostanou sadu na vyšetření stolice

Lidé, kteří dlouhodobě nechodí na kontroly k lékaři, dostanou poštou sadu na domácí vyšetření stolice. Má ukázat možné riziko rakoviny tlustého střeva a konečníku. Prvním lidem sady začíná rozesílat Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, informovalo ministerstvo zdravotnictví v tiskové zprávě. Každý rok se v Česku odhalí kolem 7500 nových případů a 3500 lidí nádoru podlehne.

Nemoc je na začátku zcela bez příznaků, proto se nedaří odhalovat včas. Lidem starším 50 let doporučují vyšetření krvácení do stolice nebo kolonoskopii praktičtí lékaři. Kdo k nim na pravidelné prohlídky nechodí, dostane třikrát pozvánku od zdravotní pojišťovny. Na první zareaguje asi pětina lidí. Část ale ani po třetí k lékaři nepřijde, budou proto dostávat testovací sady poštou. V pilotním projektu financovaném EU půjde o 10.000 pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Již dříve podobné posílala Vojenská zdravotní pojišťovna.

„Když se zhoubné nádory u tohoto druhu rakoviny odhalí včas, je možné zabránit vzniku pokročilé rakoviny a zachránit si tak život. Kromě toho se pacient vyhne i velmi náročné a bolestivé léčbě. Pokud by se díky samoodběrovému vyšetření, které nyní testujeme, podařilo zachránit byť jen jeden lidský život, byl by to významný úspěch,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

„Podle návodu, který je přiložen v poštovní zásilce, odebere pojištěnec vzorek stolice a zašle ho v přiložené návratové obálce spolu s podepsanými dokumenty bezplatně do specializované laboratoře, která vzorek vyhodnotí a přibližně do jednoho měsíce zašle zpět výsledek vyšetření společně s dopisem, který obsahuje další pokyny,“ vysvětlil vedoucí Národního screeningového centra Karel Hejduk.

Když laboratoř ve stolici zjistí krev, je testovaný vyzván k návštěvě svého praktického lékaře. Ten udělá přesnější testy nebo pošle pacienta na vyšetření kolonoskopií. „Pokud by se screeningu chtěl účastnit kdokoliv, kdo zásilku neobdrží, může se obrátit na svého praktického lékaře nebo v případně žen gynekologa,“ dodal Hejduk.

VZP zaplatila v roce 2018 za léčbu pacientů s diagnózou nádoru střeva více než dvě miliardy korun, léčilo se přes 44.000 lidí. „Díky testování stolice na skryté krvácení a kolonoskopickému vyšetření můžeme tomuto zhoubnému nádoru efektivně zabránit,“ uvedl Štěpán Suchánek, vedoucí lékař Oddělení gastrointestinální endoskopie Interní kliniky 1. lékařské fakulty UK ÚVN Praha.