Počet potvrzených případů koronaviru v Rusku překonal 200.000

V Rusku se nákaza koronavirem prokázala od začátku pandemie už u více než 200.000 lidí, mrtvých má země už více než 1900. Vysoký počet úmrtí nadále evidují Spojené státy, které mají nejvíce případů na světě, či Brazílie, která je nejpostiženějším státem Latinské Ameriky. Příznivější zprávy naopak hlásí Španělsko, Itálie, Francie a Británie. Po měsíci se mezitím poprvé objevil nový případ v čínském Wu-chanu, odkud se nákaza začala šířit do světa.

Počet evidovaných případů koronaviru v Rusku nyní dosáhl 209.688. Za poslední den tam laboratoře evidují 11.012 pozitivních testů, což je dosud druhý nejvyšší zaznamenaný denní počet v zemi. S nemocí covid-19 tam přibylo 88 úmrtí, mrtvých tak už je 1915. Země tento týden co do počtu potvrzených případů koronaviru předstihla Francii a Německo, stala se pátou nejpostiženější na světě. Británie a Itálie nyní Rusko překonávají o méně než 10.000 nakažených, Španělsko o necelých 15.000.

Za uplynulých 24 hodin Španělsko zaznamenalo 143 úmrtí v souvislosti s covidem-19, což je nejnižší denní počet od 18. března. Místní úřady nicméně o víkendech většinou hlásí nižší čísla než ve všední dny, jelikož se na mnoha místech pozastaví administrativní činnost. Počet nakažených v zemi vzrostl o 812 na celkových 224.390. Denní počty zemřelých ve Španělsku setrvale klesají od 2. dubna, kdy země ohlásila smutný rekord 961 úmrtí za den. Celkem úřady v dnešnímu dni evidují již 26.621 zemřelých na následky covidu-19, což je třetí nejvyšší počet v Evropě po Itálii a Británii.

V Itálii zemřelo za poslední den 165 lidí nakažených koronavirem, nejméně od 9. března. Počet nově nakažených pak poprvé od počátku března klesl pod 1000. Celkem jich úřad pro civilní ochranu ohlásil 802, v sobotu to bylo 1083. V zemi se dosud nakazilo 219.070 osob a 30.560 lidí s nemocí covid-19 zemřelo.

Podle francouzského ministerstva zdravotnictví v zemi za poslední den přibylo 70 úmrtí způsobných koronavirem, což je nejnižší počet od zavedení celostátní karantény 17. března. Celkem už je ve Francii covidu-19 připisována smrt 26.380 lidí. Snížil se také počet hospitalizovaných i počet lidí na jednotkách intenzivní péče.

V Británii počet obětí epidemie covidu-19 stoupl o 269 na celkových 31.855. Počet nově ohlášených úmrtí je však nejnižší od konce března. Statistika známých případů nákazy od soboty stoupla o 3923 pozitivně testovaných lidí. To je o několik desítek méně případů než minulou neděli. Britský premiér Boris Johnson ve svém projevu prohlásil, že příští týden nelze jednoduše ukončit plošnou karanténu, ale oznámil první pozvolné uvolňování některých opatření. Od pondělí tak lidé, kteří nemohou pracovat z domova, mohou začít chodit do práce. Britové také budou moci cvičit venku. Prezenční výuka na školách ale začne nejdříve se začátkem června.

Spojené státy, které jsou koronavirem nejpostiženější zemí světa, za uplynulý den podle Univerzity Johnse Hopkinse registrovaly dalších 1568 úmrtí pacientů s covidem-19. Je to ale stále méně než o den dříve. Celkový počet obětí v zemi vzrostl na 78.746, přičemž nákaza se tam potvrdila už u více než 1,3 milionů lidí. Země eviduje více než 1000 úmrtí každý den už od 1. března. Dosud nejvyšší zaznamenaný počet úmrtí byl v polovině dubna, kdy zemřelo přes 3100 pacientů.

Další dva členové krizového týmu Bílého domu zřízeného pro koordinaci boje s pandemií koronaviru – epidemiolog Anthony Fauci a šéf amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Robert Redfield – se mezitím uchýlili do dvoutýdenní karantény poté, co přišli do kontaktu s osobami, u jichž se prokázala infekce SARS-CoV-2. V izolaci je přitom už od pátku další člen týmu Stephen Hahn, šéf amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Všichni členové týmu nyní podstupují každodenní rychlotesty na přítomnost koronaviru, které zatím byly všechny negativní. To samé platí také o prezidentovi Donaldu Trumpovi a viceprezidentovi Mikovi Pencovi.

Vysoký počet úmrtí opět hlásí Brazílie, kde s koronavirem zemřelo dalších 730 lidí poté, co o den dříve země evidovala smutný rekord 751 mrtvých. Nově nakažených je 10.611. Celkový počet obětí v bezmála 210milionové zemi tak činí 10.627 a počet evidovaných nákaz přesáhl 155.939. V Latinské Americe je Brazílie co do počtu obětí i nakažených podle serveru Wordometer nejhůře zasaženou zemí, celosvětově je na základě infikovaných na osmém místě.

Denní nárůst obětí v Německu je naopak výrazně nižší než v předchozích dnech. Podle Institutu Roberta Kocha (RKI) se nákaza koronavirem za poslední den ve Spolkové republice prokázala u dalších 667 lidí, 26 nemocných zemřelo. Německé úřady však obecně v neděli hlásí nižší čísla, než ve všední dny. Od začátku pandemie vyšly v Německu pozitivní testy na koronavirus u 169.218 lidí, z nichž 7395 zemřelo.

V čínském Wu-chanu, kde se koncem loňského roku poprvé objevil do té doby neznámý koronavirus, byl nyní po více než měsíci zaznamenán jeden případ nákazy. Pevninská Čína informovala o 14 nově nemocných v zemi. Jde o nejvyšší počet od 28. dubna, o den dříve úřady hlásily pouze jednoho infikovaného.