Průzkum: Lékárnu v době pandemie navštívilo 75 procent lidí

Lékárnu podle České lékárnické komory (ČLnK) navštívilo v době pandemie covidu-19 alespoň jednou 75 procent lidí, pětina více než třikrát. K praktickému lékaři zamířilo osobně nejméně jednou 21 procent lidí, do nemocnice 16 procent. Vyplývá to z průzkumu společnosti SC&C na přelomu května a června. Zúčastnilo se ho přes 1000 respondentů ve věku 18 až 79 let. První případy nákazy novým typem koronaviru se v ČR objevily 1. března, do včerejšího dne bylo pozitivně testováno více než 10.000 lidí.

„Lékárny byly jedinými zdravotnickými zařízeními, která fungovala jen s minimem omezení,“ uvedl k výsledkům prezident komory Aleš Krebs. Omezení chodu lékáren podle nich zaznamenalo jen pět procent respondentů.

Do lékáren lidé mířili osobně, s lékaři řešili své problémy více než dvě třetiny oslovených telefonicky. Ordinace už v březnu vyzvaly pacienty, aby nechodili do čekárny bez předchozího telefonického objednání. Lékaři tak většině nemocných radili nejdříve telefonicky nebo mailem. Jedním z důvodů byl i nedostatek ochranných prostředků na začátku pandemie.

Svého praktického lékaře v době pandemie navštívilo alespoň jednou 21 procent respondentů, třikrát a více jen procento. Ambulantního specialistu, u nichž bývají lidé objednaní týdny i měsíce dopředu, navštívilo 30 procent lidí, více než třikrát čtyři procenta. Do nemocnice zamířilo 16 procent lidí, více než třikrát tři procenta.

Ze strachu z nákazy nešla tři procenta respondentů k praktickému lékaři, dvě procenta odložila návštěvu specialisty a jedno procento dotázaných raději nešlo do nemocnice. S omezením provozu se podle průzkumu setkalo jedno procento lidí u lékáren, tři procenta u nemocnic, sedm procent u praktických lékařů a osm procent u specialistů.

Ministerstvo zdravotnictví již dříve poukázalo na to, že se v době pandemie osvědčily elektronické recepty, které mohli lékaři předepisovat na dálku. Podle komory ale zároveň koronavirová krize ukázala, že podobně by mělo být upraveno i předepisování zdravotnických pomůcek. „Jiná než papírová forma poukazu pro předepsání zdravotnických prostředků bohužel stále není možná. Pandemie covidu-19 potvrdila, že e-poukazy na zdravotnické prostředky by měly být dalším logickým krokem elektronizace zdravotnictví,“ dodal Krebs.

Podle ČLnK by také bylo vhodné, kdyby si v lékárně mohli lidé vyzvednout i léky, které jim předepisují na některé vážné nemoci jen specializovaná nemocniční centra. Tam si lidé léky i vyzvednou, aplikují si je ale sami doma. Nemocní tak pro ně museli v době omezení cestovat i desítky kilometrů.