23. týden těhotenství: miminko umí rozlišit váš hlas

Pokud jste se snažila svou graviditu před okolím skrývat, brzy to již nebude možné. Pro období kolem 23. týdne těhotenství (23 tt) je totiž typické rychlé přibírání na váze a mohou se také dostavit první děložní stahy, které jsou mezi lidmi známé jako poslíčci. Co se týče miminka, to již dokáže rozlišit váš hlas a dává mu přednost před ostatními zvuky.

Jak se vyvíjí miminko?

Děťátko je velice aktivní a díky ukládání tuku pod kůží začíná také rychle přibývat na váze. Jeho proporce se tak každým dnem blíží miminku, které zhruba ve 40. týdnu těhotenství spatří světlo světa. Pokožka sílí a pomocí pigmentu se začíná mírně zabarvovat. Co se týče prvních zoubků, jejich zárodky jsou již připraveny v dásni.

V děloze chrání vaše miminko slaná plodová voda, která pro něj během vývoje představuje naprosto ideální prostředí. Nejen že ho udržuje v teple a brání rozvoji infekcí, ale zároveň ho nadnáší, a tak se může dítě volně pohybovat, otáčet se a kopat. Plodový vak v této době obsahuje zhruba půl litru tekutiny. Děťátko si také začíná stále více uvědomovat váš pohyb a některé aktivity, jako je například pomalá chůze, pro něj mohou být příjemnější než jiné.

Tip pro nastávající maminky: Zvykla jste si na své bříško mluvit, číst mu příběhy nebo mu dokonce tiše zpívat? V tom případě s tím rozhodně nepřestávejte. Jakmile totiž nastane 23. týden těhotenství, u miminka dochází ke zpevnění ušních kůstek. Začne tak brzy rozlišovat váš hlas od ostatních zvuků a pokud s ním budete dostatečně komunikovat, bezpečně vás pozná i po porodu.

A jak je vlastně vaše miminko v 23 tt těhotenství velké? Svou velikostí může plod připomínat třeba grapefruit. Od temene po zadeček momentálně měří asi 22 centimetrů (29 centimetrů až po patičky) a jeho váha se pohybuje kolem 500 gramů.

Co se děje s maminkou?

Zajímá vás, jak vypadá těhotenství 23. týden z pohledu nastávající maminky? V této fázi je typické rychlé přibírání na váze a zvětšující se bříško tak začíná být i pro okolí patrné na první pohled. Může se projevit tuhnutí bříška a první nebolestivé stahy dělohy, které jsou známé též jako poslíčci. Některé ženy je nemusí vůbec vnímat, ale s blížícím se termínem porodu bývají silnější.

Ačkoliv se druhý trimestr často označuje za nejkrásnější část těhotenství, mohou se dostavit také nepříjemné těhotenské obtíže, jako je například:

Kromě těchto problémů je v těhotenství poměrně běžné také otékání končetin. Tomu je možné předcházet rozprouděním krevního oběhu během pravidelného cvičení a procházek. Vhodné je také končetiny protahovat, zvedat nohy do výšky, vyhnout se dlouhému posedávání a nosit speciální kompresivní punčochy. V některých případech může otékání končetin spolu se zvýšeným krevním tlakem signalizovat také těhotenskou preeklampsii, kterou je nutné včas podchytit.

Tip pro nastávající maminky: Pokud jste ještě nezačala s procvičováním svalů pánevního dna, je vhodný čas to napravit. V průběhu těhotenství vám mohou tyto cviky pomoci předejít úniku moči a zpevněné pánevní dno navíc ovlivňuje i sexuální požitek.

Na co si dát pozor

V průběhu těhotenství může tělo nastávající maminky postrádat potřebné vitamíny. Problém představuje především nedostatek železa, které je důležité pro správnou tvorbu červených krvinek. Proto je důležité si příjem železa hlídat a zařadit do svého jídelníčku potraviny, které mají této látky dostatek. Je to například:

Zelená listová zelenina

Ořechy

Sušené ovoce

Libové maso

Nedostatek železa v krvi může způsobit silnou únavu, slabost, pocity na omdlení a zrychlený dech. Pokud ani konzumace potravin bohatých na železo nepomůže, nastávající maminka by měla tento problém konzultovat se svým lékařem. Ten může doporučit užívání doplňkového železa ve formě tablet.

Těhotenství 23. týden foto