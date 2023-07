Angína není (jen) bolest v krku

Tonzilitida čili angína je akutní zánět krčních mandlí způsobený bakteriální infekcí, přibližně u 10 procent případů bývá však původce i virového či mykotického původu. K jejímu šíření dochází pomocí kapénkové infekce v období větších klimatických změn.

Diagnóza a základní léčba

Mandle jsou lymfatickou tkání bránící organismus před mikroorganismy, které mohou do těla proniknout společně se vzduchem nebo potravou. Inkubační doba se pohybuje od jednoho do čtyř dnů. První nepříjemné příznaky – nepříjemná bolest a škrábaní v krku – se zhoršují při polykání. Mandle jsou zarudlé a oteklé, často pokryté bílými flíčky. Dostavuje se únava, bolest hlavy a kloubů. Horečka ani zvětšené mízní uzliny nejsou podmínkou, ne u každého pacienta se tyto projevy dostaví.

Pokud bolest v krku trvá déle než dva dny, anebo je hodně silná, dojděte si k lékaři. Případné komplikace hnisavé angíny dokážou zdraví dlouhodobě či trvale poškodit.

Raději Nepřecházet

Pro vyléčení je nutný klid na lůžku a obvykle i antibiotika, s jejichž pomocí se ve světě podařilo výskyt potíží souvisejících s angínou minimalizovat, podmínkou však je přesné dodržení dávky a délky užívání. Kromě antibiotik jsou hojně využívána i kloktadla, která snižují bolesti v krku.

Důležité také je pamatovat na přísun dostatečného množství tekutin. „Mladý organismus si s onemocněním umí poradit lépe než starší,“ říká otolaryngolog MUDr. Vladan Hrabě z plzeňské fakultní nemocnice.

„Tomu, kdo nemoc často přechází a neléčí se, se však s velkou pravděpodobností vrátí.

Při bolestech v krku potřebujeme jednak zmírnit bolest, jednak redukovat množství škodlivých mikroorganismů v horních dýchacích cestách. Ideální jsou v těchto případech přípravky s antiseptickým a analgetickým účinkem,“ dodává MUDr. Hrabě. Pokud tedy jen trochu můžete, vezměte si raději 2–3 dny volna, zajistěte si nějaký vhodný lék a odpočívejte. I z obyčejného bolení v krku se totiž může vyvinout angína, zánět středního ucha nebo další, i mnohem závažnější komplikace.

Jak poznat angínu

„Pokud se k bolestem v krku přidají výrazné bolesti hlavy, vysoká horečka, světloplachost nebo výrazně zduřelé lymfatické uzliny a silný kašel, navštivte lékaře,“ doporučuje jednoznačně MUDr. Hrabě. „Původci tohoto onemocnění jsou bakterie, které postihují lymfatické tkáně v krku, především krční mandle. Jsou zarudlé a objeví se na nich bělavý povlak. Dalším příznakem jsou výrazněji zvětšené a bolestivé lymfatické uzliny,“ dodává.

Prvním příznakem tonzilitidy (zánětu) je silná bolest v krku spojená s potížemi při polykání. U malých dětí to znamená, že odmítají jíst a pít, a pokud se jim podíváte do krku, uvidíte problém sami. K doprovodným příznakům patří teplota, bolest hlavy i v uších, zvětšení a citlivost krčních uzlin a nepříjemný dech. Na povrchu mandlí se může objevit hnis a v jejich okolí abscesy (dutiny vyplněné hnisem).

Infekční zánět tonzil (patrových mandlí) postihuje obvykle děti, nejčastěji v zimě a na počátku jara, ale může se objevit v kterémkoli věku a kdykoli.

Patrové – krční – mandle jsou součástí lymfatického systému, který hraje důležitou roli v ochraně organismu především před infekcemi horních dýchacích cest. Mandle zachycují mikroorganismy pronikající do těla nosem a ústy. Rostou spolu s dítětem a největší velikosti zpravidla dosáhnou asi v 7 letech věku. Přibližně od 10 let se postupně zmenšují, do této doby se dětský organismus musí vyrovnávat s různými infekcemi.

Odstranění mandlí

Před 20–30 lety se krční mandle chirurgicky odstraňovaly daleko častěji než dnes, bývala to jedna z rutinních operací. V současné době se k jejich operativnímu odstranění přistupuje zejména při výskytu chronické infekce a opakovaných streptokokových angín, u nichž hrozí riziko komplikací. Obvykle se k operaci přistupuje v případech pěti a více opakovaných infekcí během roku ve dvou po sobě následujících letech. Indikací k chirurgickému odstranění krčních mandlí bývá například také podezření na nádor.

Tonzilektomie (chirurgické odstranění krčních mandlí) se provádí na odděleních ORL v celkové anestezii a obvykle bývá indikována v dětském věku. Během zákroku lze současně odstranit i tzv. adenoidní vegetaci (nosní mandli). V posledních letech využívá i v tomto směru řada pracovišť možností radiofrekvenční a laserové terapie.

V prvních hodinách po operaci může rána bolet a krvácet, a tak je třeba, aby pacient ležel na boku. Během tří týdnů obtíže zpravidla mizejí. Pokud by se v této době objevilo krvácení, je nutné navštívit lékaře. Zpravidla se však pacient může rychle vrátit k běžnému stravování, protože žvýkání podporuje rychlejší uzdravení a do jisté míry zabraňuje vzniku pooperační infekce.

Odstranění mandlí se může týkat i dospělých jedinců, především tehdy, pokud jsou zvětšené a jsou příčinou spánkové apnoe.

Možnosti domácí léčby

Angína bývá mylně považována za banální onemocnění, avšak její přechození může mít za následek nebezpečné komplikace. Dostane-li se infekce do hlubší tkáně hltanu, vzniká hnisavé ložisko (absces), které je nutné chirurgicky odstranit, protože by se zánět mohl šířit dále do organismu. Neléčená angína může způsobit akutní selhání ledvin (hlavně u dětí), další komplikací může být vypuknutí revmatické horečky, která často zanechává trvalé následky na kloubech a srdci.

Přesto samozřejmě určité domácí postupy léčby existují a jsou jistě účinné. Základní radou však je zalézt do postele a „stonat“. Většina z nás situaci zpočátku řeší ovázáním krku teplou šálou a horkým čajem, do něhož někteří přidají med a citron.

Nepříjemné pocity postiženého vyburcují i k větší konzumaci vitaminu C (v ovoci a zelenině), anebo vitaminového doplňku, jichž lékárny nabízejí nepřeberné množství.

Volně prodejné léky

Léky, které vám uleví od bolesti v krku a angíny.

Ibalgin

– Paralen

– Tantum Verde

– Nurofen

– Panadol

– Coldrex

Pastilky i čaje

Volně jsou k dostání například pastilky s různými příchutěmi, které ulevují od bolesti a pomocí antiseptických látek zmírňují zánět. V nabídce jsou i spreje s léčivými látkami, které se aplikují přímo na zarudlá místa krku. Pokud trpíte nehnisavým typem angíny, můžete vyzkoušet například čaj z květu heřmánku, lipového květu a listu meduňky. Bylinky smícháme ve stejném poměru a dvě lžičky směsi zalijeme čtvrtlitrem vroucí vody, 10–15 minut necháme odstát a vzniklý výluh pijeme vlažný. Receptů na směsi pomáhající proti angíně je víc, je třeba zkoušet.

K vnější léčbě je dobré si připravit kloktadlo – nálev z měsíčku, jitrocele, řepíku, šalvěje a tymiánu. Lékárny samozřejmě nabízejí kloktadel daleko širší spektrum. Horečku snižují vlažné koupele a pořádné vypocení.

Hlavní příznaky

Angína je akutní zánět krčních mandlí a okolní lymfatické tkáně. Zduření a bolestivost ztěžují polykání, v těžkých případech může dojít k šíření infekce (abscesy, otoky…). Onemocnění vyvolávají některé mikroorganismy, nejčastěji streptokoky.

Obvyklejší typy angín: Angína virového typu: zarudnutí v hrdle, bývá mírný kašel, nezvětšené uzliny.

Angína způsobená streptokokem (tzv. hnisavá): zarudlé mandle brzy zbělají, podčelistní uzliny otečou a bolí, horečka.

Virová angína (infekční mononukleóza): mandle jsou zvětšené a zbarvené doběla. Plautova-Vincentova angína: vznik drobných trhlin (ulcerace) na jedné z mandlí.