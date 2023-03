Krev v moči byste neměli podceňovat. Často signalizuje vážné onemocnění

Co znamená krev v moči?

Moč se vytváří v ledvinách a její vylučování slouží k odstraňování odpadních látek z lidského těla. U zdravých pacientů vypadá jako čirá tekutina, která může mít různé odstíny žluté barvy. V závislosti na koncentraci tedy bývá bledě slámová až jantarová. Pokud se ovšem v moči vyskytuje také krev, což se označuje názvem hematurie, obvykle změní barvu, nicméně nemusí být úplně sytě červená.

Přítomnost krve v moči může být v některých případech viditelná na první pohled. Takový nález se poté označuje jako makroskopická hematurie. Poznáte ho podle toho, že se objeví růžová moč nebo červená moč a v některých případech se může dokonce zbarvit až do tmavě hněda (může barvou připomínat čaj nebo i kofolu). Kromě toho se mohou objevit pouze kapky krve nebo dokonce sražená krev v moči.

Co se týče mikroskopické hematurie (také označovaná jako mikroskopická krev v moči), tu prostým okem nepostřehnete. Barva moči se totiž nijak výrazně nezmění. Takový stav obvykle lékař zachytí jako náhodný nález při chemickém vyšetření moči a močového sedimentu.

Vždy je ovšem nutné mít na paměti, že krev v moči představuje pouze příznak jiných zdravotních obtíží, a ne samostatné onemocnění. Červené krvinky v moči přitom mohou signalizovat třeba zdravotní problémy, které souvisí s ledvinami, močovodem, močovou trubicí nebo prostatou. Pokud moč obsahuje také bílé krvinky, na vině bude s největší pravděpodobností infekce močových cest.

Další příznaky hematurie

Přítomnost krve v moči může být doprovázena celou řadou dalších příznaků. Jedná se například o krev v moči a bolest zad, přičemž někdy způsobuje choroba zodpovědná za krev v moči bolest v podbřišku. Dále vyvolává krev v moči pálení, křeče, zvýšenou teplotu či dokonce horečky. U některých zdravých pacientů se však může objevit krev v moči bez bolesti.

Jaké může mít krev v moči příčiny?

Některé příčiny hematurie jsou pouze dočasné problémy, které nejsou příliš nebezpečné a po nějaké době zmizí, ať už s léčbou nebo dokonce i bez ní. Jiné však patří mezi kritické stavy, u nichž je nutné zahájit speciální léčbu a pacienta dlouhodobě sledovat.

Látky, které mohou změnit barvu moči

Zbarvení lidské moči ovlivňují například různé potraviny a léky. Červenohnědou barvu může mít moč třeba po konzumaci červené řepy, ostružin nebo rebarbory, způsobit ji však mohou i léčiva, jako je třeba Pyrvinium. Někdy se může objevit také krev v moči po antibiotikách či projímadlech. Při výdeji takového léku by vás však měl lékárník o těchto vedlejších účincích dopředu informovat.

Za změnu barvy moči může být zodpovědná také přítomnost volného hemoglobinu, což se odborně nazývá hemoglobinurie (hemoglobin v moči). V některých případech se totiž červené krvinky rozpadají, hemoglobin se z nich uvolňuje a jeho přebytek je následně z těla vylučován močí, která se tím pádem barví do červena či hněda. Hemoglobinurii mohou způsobit třeba hemolytické anémie.

Kromě hemoglobinu mohou barvu moči měnit i jiné látky vytvářené v lidském těle. Jedná se například o bilirubin, jehož přítomnost může signalizovat poškození jater. Tento nález je závažný a vyžaduje důkladné vyšetření. Nejedná se však o hematurii. Dále může mít obtíže na svědomí myoglobin, což je malá bílkovina, která v srdci a kosterních svalech váže kyslík, z krve může být filtrována ledvinami a dostává se do moči. Vysoké množství této látky pak může způsobit její červenou barvu.

Onemocnění a další závažné příčiny

Stopy krve v moči se mohou objevit také vlivem mnoha dalších příčin. Na vině může být vyčerpávající fyzická zátěž, expozice toxickým látkám (kontrastní léky při RTG vyšetření) nebo úraz ledviny či močového měchýře. Přechodná přítomnost krve v moči může být způsobena také lékařským výkonem, který poškozuje vylučovací ústrojí. Jedná se například o krev v moči po cévkování nebo po biopsii ledviny.

U obou pohlaví se může krev v moči vyskytnout při poranění zevního genitálu nebo při poranění konečníku. Riziko krvácení do močových cest může zvýšit také užívání některých léků, jako jsou nesteroidní protizánětlivé přípravky (NSAID) či aspirin. Lidé si někdy stěžují také na krev v moči po běhání, krev v moči po sexu nebo krev v moči po požití alkoholu.

Krev se může do moči dostat z vylučovacího ústrojí, které zahrnuje ledviny a močové cesty (močovody, močový měchýř, močová trubice). Přítomnost krve v moči může v tom případě signalizovat také některé závažné onemocnění. Může se jednat například o tyto problémy:

Krev v moči u mužů a u žen

Viditelná krev v moči se může vyskytnout u každého pacienta. Větší riziko čůrání krve však obecně hrozí ženám, které mají kratší močovou trubici než muži a více tak trpí na záněty močových cest. Krev v moči u žen se dále objevuje během menstruace a výjimečná není ani krev v moči po styku.

Co se týče mužů, nejohroženější jsou pacienti nad 50 let. Krev v moči u mužů totiž bývá spojena se zvětšením prostaty. Mezi další příčiny se pak řadí například zánět prostaty nebo rakovina. Znečištění moči krví ovšem může být způsobeno také hemoroidy.

Jak zjistit krev v moči?

Jakmile se vaše moč zbarví do červena, do hněda nebo dokonce do černa, může to být známkou toho, že obsahuje také krev. Takový nález můžete zkusit otestovat sami, ale poté je třeba co nejdříve kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Jak poznat krev v moči? Hematurii můžete jednoduše sami vyšetřit prostřednictvím indikačního papírku. Tento test na krev v moči zakoupíte v každé lékárně a snadno díky němu rozpoznáte, zda je přítomna krev a bílkovina v moči. Toto je ale samozřejmě pouze dočasné řešení. Ať už ve vašem případě odhalí krev v moči papírky z lékárny, potíže neustávají nebo se přidají také doprovodné obtíže, je načase co nejrychleji vyhledat odborníka.

Nemocný, který opakovaně krev v moči zachytí, by měl vždy urychleně vyhledat urologa. Ten následně provede důkladné vyšetření a rozbor moči. Pokud se příčinu nepodaří odhalit ani urologovi, pacient je poslán k nefrologovi, což je specialista na nemoci a léčbu ledvin. Ten může přistoupit také k doplňujícím vyšetřením, jako je CT, magnetická rezonance nebo cystoskopie. U mužů je na místě i vyšetření prostaty, zatímco u žen se vždy provádí také gynekologické vyšetření.

Používané diagnostické metody:

Vyšetření moči (posouzení vzhledu, chemický rozbor)

Vyšetření koncentrace kreatininu a močoviny v krevním séru

Kompletní krevní obraz (vyšetření krevních buněk a destiček)

Vyšetření bílkoviny či albuminu v moči

Odhad glomerulární filtrace

Kultivační vyšetření moči

Cytologické vyšetření moči

Specifická vyšetření k odhalení příčiny hematurie

Nelaboratorní vyšetření (cystoskopie, ultrazvuk, CT…)

Krev v moči léčba

Jak se zbavit krve v moči? Léčba hematurie je ve většině případů zaměřena na příčinu, která tento nepříjemný stav způsobila. Proto je nutné navštívit lékaře, jenž určí přesnou diagnózu a navrhne nejlepší řešení vašeho zdravotního problému, případně vás nechá hospitalizovat.

Pokud se jedná o infekci močových cest, předepisují se antibiotika a v lékárnách je možné zakoupit také doplňky stravy, které je vhodné užívat, jakmile se dostaví první příznaky nebo jako preventivní opatření. Jedná se například o přípravky Urinal, Uroval nebo Mega Brusinky. K léčbě zánětů je dobrá také lichořeřišnice či diuretické čajové směsi. Ty by se však neměly užívat dlouhodobě, jelikož dráždí ledviny k větší produkci moči.

Během léčby zvětšené prostaty lze kromě léků užívat také různé doplňky stravy, jako je například Prostamol uno či Prostenal, které obsahují extrakt z palmy Serenoa repens. Dále se doporučují čaje s vrbovkou, olej z dýňových semínek nebo extrakt z kopřivy.

Krev v moči u dětí

Viditelná krev v moči se může objevit také u malých dětí. I v případě těchto pacientů může mít její přítomnost různé důvody. Jedná se například o:

Abnormálně vyvinuté močové cesty

Cysta nebo parenchymový můstek

Vyšší hladina minerálů v moči

Infekce močových cest

Horečnaté onemocnění

Imunitní záněty ledvin

Stejně jako u dospělých by v případě, že najdete krev v moči u dítěte, měla následovat okamžitá návštěva lékaře, který malého pacienta vyšetří a zvolí vhodnou léčbu.