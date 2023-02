Trápí vás zvýšená hladina kyseliny močové v krvi nebo moči? Pomoci může speciální dieta

Obsah kyseliny močové v těle člověka by měl být neustále vyvážený, což znamená, že by její množství v krvi nemělo přesahovat stanovené hodnoty. Pokud váš ošetřující lékař během krevních testů zaznamenal zvýšenou hladinu kyseliny močové v krvi, je nutné mít se na pozoru. Na vině by totiž mohlo být onemocnění označované jako dna. Co hodnoty kyseliny močové v krvi zvyšuje, jak je snížit a kdy škodí přítomnost kyseliny močové v moči?