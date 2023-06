Menstruace v těhotenství může signalizovat závažné komplikace. Kdy vyhledat lékaře?

Můžu být těhotná a mít menstruaci?

Vzhledem k tomu, že je menstruační cyklus během těhotenství hormonálně blokovaný, k menstruaci v pravém slova smyslu nedochází. Menstruační krvácení totiž signalizuje odplavení děložní sliznice a neoplodněného vajíčka. Pokud ovšem k oplodnění dojde, vajíčko se v děloze uhnízdí (nastane takzvaná implantace) a sliznice naopak zesílí.

Na otázku, jestli menstruace může opravdu nastat i během těhotenství, je tedy odpověď záporná. Často se však objevuje vaginální krvácení z jiných příčin, které na první pohled vypadá jako klasická menstruace v těhotenství. Jelikož ale nedochází k vyplavování děložní sliznice a neoplodněného vajíčka, o menstruaci se vlastně nejedná.

Pokud je toto krvácení během těhotenství slabé, pravděpodobně se jedná o následek implantace oplodněného vajíčka do dělohy. Silné a bolestivé krvácení však značí problém, který je nutné co nejrychleji řešit se svým ošetřujícím lékařem. Na vině by totiž mohl být třeba samovolný potrat nebo mimoděložní těhotenství. [1, 2, 3, 4, 5]

Menstruace, nebo těhotenství?

Začala jste krvácet, ale zároveň máte pocit, že byste mohla být v jiném stavu? V případě nejistoty, zda se opravdu jedná o menstruační krvácení, nebo došlo k početí dítěte, je nejlepším řešením udělat si těhotenský test. Pokud krvácíte v normálním termínu, pravděpodobně to není menstruace v těhotenství a negativní test by vám měl tuto domněnku potvrdit.

Při dalších pochybnostech pak můžete navštívit svého gynekologa, který provede ultrazvuk nebo odběr krve a dá vám spolehlivou odpověď. Je-li žena opravdu těhotná a přesto v počátečních týdnech dochází k lehkému krvácení, na vině může být rozkolísaná hladina hormonů, což je na začátku gravidity zcela normální. [6, 7, 8, 9, 10]

Implantační krvácení

Hovoří-li žena o tom, že se dostavila slabá menstruace v těhotenství, pravděpodobně se jedná o takzvané implantační krvácení. To se objevuje přibližně ve stejnou dobu, kdy měla přijít očekávaná menstruace, tedy zhruba 11. nebo 12. den po oplodnění. Může působit jako první menstruace při těhotenství, ale ve skutečnosti se o menstruační krvácení nejedná.

Pokud tedy máte pocit, že se dostavila menstruace v těhotenství a pozitivní test vám potvrdí, že se opravdu můžete těšit na přírůstek do rodiny, nepochybně se jedná o implantační krvácení. S tím se po oplodnění setká až třetina žen, přičemž většinou mívá podobu lehkého špinění, která trvá jeden až tři dny. Dostavit se však mohou také další z prvotních příznaků těhotenství, kam patří:

Implantační krvácení bývá způsobeno zahnizďováním oplodněného vajíčka v silně prokrvené děložní sliznici. Jedná se tedy o naprosto přirozený proces, kvůli kterému se nastávající maminky nemusí nijak výrazně znepokojovat. Lékaře je nutné vyhledat pouze v případě, že krvácení neustává, je příliš silné nebo ho doprovází také další nepříjemné zdravotní komplikace. [11, 12, 13, 14]

Špinění z nedostatku gestagenů

Některé nastávající matky po oplodnění zaznamenají špinění nebo lehké krvácení, které souvisí s nedostatkem gestagenů. Jedná se o ženské pohlavní hormony, které jsou potřebné pro udržení správného průběhu těhotenství. Pokud jich má pacientka málo a v době, kdy by se jinak měla dostavit menstruace, začne špinit, měla by vyhledat lékaře. Ten může předepsat umělý gestagen, který pomůže s udržením těhotenství. [15, 16, 17, 18, 19]

Krvácení po sexu v těhotenství

Jelikož je poševní sliznice během gravidity více prokrvená, jakékoliv výraznější podráždění může snadno způsobit natržení cévky, což vede k lehkému špinění nebo krvácení. Těhotenské hormony pak mají vliv také na děložní čípek, který je v průběhu těhotenství obvykle mnohem citlivější než ve chvíli, kdy se ženské tělo na příchod potomka nepřipravuje.

Pokud se něco děložního čípku dotkne nebo pokud se cokoliv ocitne v jeho těsné blízkosti, může dojít ke slabému krvácení. Právě z toho důvodu může nastávající matka krátce po pohlavním styku zaznamenat na spodním prádle stopy krve a to samé platí i bezprostředně po fyzikální prohlídce. Jestliže se špinění neopakuje a není příliš silné, nemusíte propadat panice. [20, 21, 22, 23]

Menstruační bolesti v těhotenství

Implantační krvácení spolu s dalšími prvotními symptomy gravidity mohou na ženu působit jako bolestivá menstruace na začátku těhotenství. Vlivem hormonálních změn se totiž často objevují také lehké křeče v podbřišku, které připomínají premenstruační syndrom. Bolest jako před menstruací v těhotenství by tedy neměla nastávající matky nijak výrazně znepokojovat.

Pociťujete-li menstruační bolest v těhotenství včetně opakujících se křečí v podbřišku, které vás zneklidňují, vždy je samozřejmě lepší poradit se o svých obtížích s ošetřujícím lékařem. Existuje však i celá řada dalších příčin, které mohou být zodpovědné za pocit menstruace v těhotenství. Bolesti v kterémkoliv trimestru může vyvolat například:

orgasmus – zvýšený průtok krve v pánevní oblasti a kontrakce dělohy způsobené orgasmem mohou způsobit rozvoj slabých křečí,

– zvýšený průtok krve v pánevní oblasti a kontrakce dělohy způsobené orgasmem mohou způsobit rozvoj slabých křečí, prokrvování dělohy – v průběhu těhotenství posílá tělo do dělohy větší množství krve, než je obvykle, což může mít za následek pocit nepříjemného tlaku v dané oblasti,

– v průběhu těhotenství posílá tělo do dělohy větší množství krve, než je obvykle, což může mít za následek pocit nepříjemného tlaku v dané oblasti, dehydratace – nedostatečný příjem tekutin může u pacientky vyvolat Braxton-Hicksovy kontrakce, které jsou typické pro druhou polovinu těhotenství,

– nedostatečný příjem tekutin může u pacientky vyvolat Braxton-Hicksovy kontrakce, které jsou typické pro druhou polovinu těhotenství, infekce močových cest – pokud se u nastávající matky rozvine zánět močových cest, tyto komplikace obvykle souvisí s nepříjemnou bolestí nebo tlakem v pánevní oblasti, přičemž další projevy zahrnují zakalenou moč (někdy se stopami krve), pálení při močení nebo zvýšenou teplotu.

Jednou z možných příčin, proč se objevuje bolest břicha jako před menstruací v těhotenství, je částečné či úplné oddělování placenty od stěny dělohy. K tomu u některých pacientek dochází ve 3. trimestru před narozením miminka, ale může to být klidně i o něco dříve. Nastávající maminky si pak stěžují na silné a přetrvávající bolesti břicha, bolesti zad nebo vaginální krvácení. Důležité je okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. [24, 25, 26, 27]

Silné krvácení v těhotenství

Pokud byl vás těhotenský test pozitivní a přesto se dostavilo silné krvácení nebo jiné výrazné příznaky menstruace v těhotenství, je na místě neprodleně vyhledat lékaře. Ačkoliv krvácení v těhotenství v době menstruace může mít banální příčinu, jako je překrvení sliznice nebo pohlavní styk, na vině mohou být také mnohem závažnější zdravotní komplikace.

Co dělat, pokud se objeví silné krvácení, které vypadá jako normální menstruace v těhotenství? Nastávající matka by měla v každém případě zpozornět a co nejrychleji vyhledat lékařskou pomoc. Menstruace během těhotenství to samozřejmě není, ale krvácení může signalizovat, že je něco v nepořádku s miminkem. Proto je nutné situaci okamžitě řešit.

Příčiny krvácení v 1. trimestru:

implantační krvácení,

příliš velká námaha,

infekce,

změny děložního čípku,

samovolný potrat,

mimoděložní těhotenství,

molární těhotenství

Příčiny krvácení ve 2. a 3. trimestru:

potrat,

odtržení placenty,

děložní polypy,

prasknutí dělohy,

placenta praevia (nízké uložení placenty),

vasa praevia (cévy mimo placentu a pupečník),

předčasný porod či dilatace děložního hrdla.

Krvácení po skončení prvního trimestru těhotenství obvykle vyžaduje lékařskou pomoc. Ať už se jedná spíše o déletrvající špinění, nebo pacientku trápí silné krvácení, nejlepším řešením je ihned vyhledat ošetřujícího lékaře, který provede potřebná vyšetření a rozhodne o nejlepším řešení situace, nebo se případně vydat na pohotovost. [28, 29, 30, 31, 32, 33]

Probíhající potrat

Krvácení nebo špinění na začátku těhotenství patří mezi hlavní příznaky probíhajícího potratu. Kromě toho se objevují také nepříjemné křeče podobné menstruačním bolestem, které se vyskytují hlavně v břiše, v dolní části zad nebo v pánevní oblasti. To může nastat především během 1. trimestru, ale výjimkou není ani samovolný potrat ve 2. trimestru těhotenství.

Zatímco implantační krvácení obvykle doprovázejí pouze slabší bolesti, které mohou připomínat premenstruační syndrom, křeče a krvácení při potratu většinou trvají několik dní a problémy se dokonce mohou postupem času zhoršovat. Obáváte-li se, že je něco v nepořádku a vaše obtíže by mohly souviset s potratem, okamžitě kontaktujte lékaře. [34, 35, 36, 37]

Mimoděložní těhotenství

Silné krvácení, které doprovází také velká bolest v malé pánvi (obvykle pouze na jedné straně), může být způsobeno také mimoděložním těhotenstvím. V tomto případě se oplodněné vajíčko neuchytí v děloze, ale místo toho si najde místo ve vejcovodu (tubární těhotenství), v děložním hrdle, ve vaječníku nebo v břišní dutině. Žádné z těchto místo ovšem není k vývoji nového života uzpůsobené.

Vzhledem k nepříznivým podmínkám pro správný vývoj embrya dochází mimo dělohu k odumření plodu. Pokud těhotenství pokračuje, hrozí riziko krvácení, prasknutí vejcovodu, kde se vajíčko při mimoděložním těhotenství nejčastěji usídluje (až 95 % případů), a následné sepse. Nejsou-li komplikace dostatečně rychle podchyceny, hrozí dokonce i smrt pacientky.

V současné době lékaři na našem území zaznamenávají více než 1400 případů mimoděložního těhotenství ročně, což jsou asi 2 % všech probíhajících těhotenství. Příčiny mohou být různé, od málo pohyblivých vejcovodů přes stavy po zánětech až po endometriózu. Jelikož tento stav ohrožuje pacientku na životě, je nutné embryo co nejrychleji odstranit. [38, 39, 40, 41, 42]

Molární těhotenství

Jako molární těhotenství nebo také gestační trofoblastická nemoc se označuje situace, kdy u pacientky dochází k nekontrolovatelnému růstu zárodečné tkáně neboli trofoblastu. Její buňky se pak mění na cystický útvar, který svým tvarem připomíná hrozen vína (tzv. mola). Právě kvůli tomu se můžete setkat také s označením zásněť hroznová.

Mola se rychle zvětšuje a může vyplnit celou děložní dutinu. Pokud jde o příznaky, dochází ke krvácení a objevuje se také nevolnost nebo zvracení. Embryo v tomto případě buď vůbec nevznikne, nebo zanikne brzy po jeho vytvoření. Jedná-li se o částečnou molu, plod se sice může po nějakou dobu vyvíjet, ale těhotenství i zde vyústí v potrat nebo musí být ukončeno, jelikož dítě není možné donosit. [43, 44, 45, 46]

Předčasný porod

V pozdní fázi těhotenství může vaginální krvácení naznačovat, že se ženský organismus již připravuje na příchod dítěte na svět. Několik týdnů nebo dnů před samotným porodem většinou odchází hlenová zátka, která dobře utěsňuje děložní čípek, chrání plod před různými škodlivinami a tvoří tedy jakousi přirozenou ochrannou bariéru.

Hlenová zátka vypadá jako shluk čirého, hustého a lepkavého hlenu, který svou konzistencí připomíná gel. Může mít ovšem i krémové až bíložluté zbarvení a někdy se dokonce mísí s krví, což může nastávající maminky vystrašit. Pokud k odchodu hlenové zátky dojde před 37. týdnem těhotenství a zároveň se objeví zesilující kontrakce, tupé bolesti v dolní části zad, tvrdnutí břicha nebo odtok plodové vody, mohlo by se jednat o předčasný porod. [47, 48, 49, 50]

Kdy vyhledat lékaře?

Jakékoliv špinění nebo krvácení, které navozuje pocit menstruace v těhotenství, může být pro ženu potenciálně nebezpečné. Pokud se kdykoliv během gravidity objeví silnější krvácení nebo nepříjemné déletrvající bolesti břicha, je načase okamžitě kontaktovat lékařskou pomoc. To platí i v případě, že krvácení doprovází horečka, zimnice, děložní kontrakce nebo jakékoliv jiné obtíže. [51, 52, 53, 54]

Zdroje: maminkam.cz, otehotneni.cz, medixa.org, gynmedico.cz, healthline.com, nhs.uk, medicalnewstoday.com, nhsinform.scot, verywellfamily.com, nutriklub.cz, webmd.com, my.clevelandclinic.org, mayoclinic.org, wikiskripta.eu