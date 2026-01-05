Panna cotta recept: italská klasika je kvůli smetaně dost tučná. Tvarohová obměna dodá bílkoviny a lépe zasytí

Menu Zavřít
Dana Široká
05.01.2026
Panna cotta s čerstvým ovocem
Autor: Freepik.com/atlascompany

Pokud plánujete výlet do Itálie, měli byste určitě ochutnat místní dezert známý jako panna cotta. Vyniká jemností, plnou chutí a krémovou konzistencí. Základní recept na panna cottu se navíc skládá pouze ze čtyř surovin. Zvládnete ho tedy i v pohodlí domova.

Důležité je použít kvalitní smetanu, nevynechat vanilkový lusk a nechat skleničky s panna cottou dostatečně dlouho v lednici. Tento dezert je pochopitelně hodně bohatý na tuky a cukry, zatímco bílkoviny v něm prakticky nenajdete. Pokud si hlídáte figuru, máme pro vás alternativu ve formě receptu na tvarohovou panna cottu.

Co se dozvíte v článku
  1. Panna cotta recept: italská klasika
  2. Panna cotta z tvarohu: fit recept
  3. Původ panna cotty
  4. Panna cotta a její nutriční vlastnosti

Panna cotta recept: italská klasika

15 minut
4 porce

Ingredience

  • 500 ml smetany ke šlehání (33 % tuku),
  • 80 g cukru krupice,
  • 1 vanilkový lusk,
  • 6 g želatiny (asi 3 plátky),
  • maliny, jahody či borůvky na ozdobení,
  • volitelně ovocná omáčka nebo karamel.

Postup

  1. Plátky želatiny vložte do misky se studenou vodou a ponechte je v ní asi 10 minut, aby nabobtnaly.
  2. Smetanu nalijte do kastrůlku a nasypte do ní cukr. Vanilkový lusk podélně rozřízněte a vyškrábněte z něj semínka. Obsah lusku i vnější obal lusku vložte do smetany.
  3. Směs v kastrůlku promíchejte a dejte ji zahřát na střední plamen. Za stálého míchání smetanu pomalu zahřívejte, dokud se všechen cukr nerozpustí. Dejte si ale pozor, abyste směs udržovali pouze horkou (nesmí se vařit).
  4. Z horké smetany vyjměte vanilkový lusk. Plátky změklé želatiny důkladně vyždímejte a vložte je do kastrůlku. Směs neustále míchejte, dokud se želatina úplně nerozpustí.
  5. Obsah kastrolu nalijte do připravených formiček či skleniček. Počkejte, dokud panna cotta nezchladne na pokojovou teplotu. Poté můžete skleničky uložit do lednice.
  6. Skleničky s dezertem nechte v lednici chladit minimálně 4 hodiny. Ideální je však nechat je tam přes noc. Před podáváním ozdobte panna cottu čerstvým ovocem, ovocnou omáčkou či karamelem.
Hodnocení
4.7 8x

panna cotta s ovocnou omáčkou

Panna cotta z tvarohu: fit recept

15 minut
4 porce

Ingredience

  • 250 g polotučného či nízkotučného tvarohu ve vaničce,
  • 250 ml smetany ke šlehání nebo mléka,
  • 4–6 g želatiny (2–3 plátky),
  • 2–3 lžíce medu nebo javorového sirupu,
  • 1 vanilkový lusk,
  • kůra z ½ bio citronu,
  • maliny, jahody či borůvky na ozdobení,
  • volitelně ovocné pyré nebo domácí džem.

Postup

  1. Želatinu vložte do misky se studenou vodou a nechte ji asi 10 minut nabobtnat.
  2. V menším hrnci zahřejte smetanu (či mléko) a vmíchejte do ní med (nebo jiné zvolené sladidlo). Z vanilkového lusku vyškrabejte semínka a společně s luskem je dejte do smetany.
  3. Směs dobře promíchejte a zvolna zahřívejte na středním plameni. Měla by být jen horká, nesmí vřít. Plátky želatiny pořádně vymačkejte a přidejte do hrnce.
  4. Pokračujte v míchání a zahřívání, dokud se želatina zcela nerozpustí. Směs pak odstavte ze sporáku.
  5. V misce vyšlehejte pomocí šlehače tvaroh s citronovou kůrou do hladké konzistence. Postupně pak do tvarohu přilévejte smetanu s želatinou.
  6. Směs promíchejte, aby se všechny suroviny dobře propojily, a nalijte ji do čistých formiček či skleniček. Počkejte, než panna cotta vychladne.
  7. Následně skleničky s dezertem uložte minimálně na 3 hodiny do chladničky. Až bude panna cotta ztuhlá a vychlazená, můžete ji podávat ozdobenou ovocem či ovocným pyré.
Hodnocení
4.8 6x

Původ panna cotty

Italské slovní spojení „panna cotta“ lze do češtiny přeložit jako „vařená smetana“. Logicky se jedná o dezert pocházející z Itálie, a to konkrétně z oblasti Piemont. Není však úplně jasné, kdy a kde se objevila úplně první panna cotta. Nicméně podobné recepty na sladké mléčné dezerty se v Itálii objevovaly již dříve než ve 20. století.

Podle jedné z legend se panna cotta původně vyráběla z oslazené smetany zahuštěné rybí želatinou. Ta tehdy platila za běžné a dobře dostupné ztužovadlo. K ochucení se nepoužívaly žádné výrazné přísady, čokoláda ani ovoce. Panna cotta se buď polila jen troškou ovocné šťávy, nebo karamelu.

Dnes se fantazii meze nekladou a dezert se zdobí opravdu pestře – třeba čerstvým ovocem, ovocným pyré, karamelovou omáčkou, čokoládovou polevou nebo různými sladkými likéry.

Panna cotta a její nutriční vlastnosti

Panna cotta patří mezi dezerty bohaté na tuky a cukry. Jedna porce o hmotnosti cca 120 gramů obsahuje asi 250 kilokalorií, což lze přirovnat k polovině tabulky čokolády. Konkrétní hodnota se odvíjí od tučnosti použité smetany a množství cukru, které do ní zamícháte. Tyto dvě složky totiž panna cottě dodávají většinu zmiňovaných tuků a jednoduchých cukrů.

Tradičně se panna cotta připravuje z tučné smetany ke šlehání, která má obsah tuku 30–33 %. Tuk zajišťuje, že bude mít dezert krásně krémovou konzistenci a plnou chuť. Na druhou stranu také zvyšuje kalorickou hodnotu.

Bílkovin v ní naopak není mnoho, a to hlavně v porovnání s tvarohovými a jogurtovými dezerty. Takže pokud chcete doplnit denní dávku proteinů, můžete zkusit připravit tvarohovou verzi panna cotty. V panna cottě nenajdete ani vlákninu, která přispívá k pocitům sytosti.

Želatina, která se do smetanové směsi přidává za účelem perfektního ztuhnutí, je zdrojem kolagenu. Tato látka je potřebná pro správný vývoj a výživu kloubů, nehtů i pokožky. Nelze to ale brát tak, že vám sklenička panna cotty dodá velkou dávku kolagenu. Ten je v dezertu zastoupen spíše v menším množství.

Na panna cottě si zkrátka můžete klidně čas od času pochutnat. Je ale potřeba vnímat ji jako jakýkoliv jiný dezert – příležitostně neuškodí, ale kvůli vysokému obsahu tuků a cukrů není určena ke každodenní konzumaci.

Zdroje: kucharkaprodceru.cz, hriuk.org, allrecipes.com, tastingtable.com

