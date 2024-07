Popraskané rty jsou běžným problémem. Léčit je lze úpravou životosprávy či výměnou kosmetických produktů

Čemu se říká popraskané rty?

S popraskanými koutky úst se setkala většina lidí. Mohou být bolavé, šupinaté či se loupat. Kůže na rtech je tenčí a citlivější než na zbytku těla, a to z toho důvodu, že postrádá mazové žlázy, proto u nich existuje vyšší riziko vysušení a popraskání. Zároveň jsou mnohem více vystaveny povětrnostním vlivům než ostatní části těla.

U některých jedinců se však může vyvinout závažnější forma, která se nazývá cheilitida. Tu způsobuje zánět, jehož charakteristickým rysem je právě popraskaná kůže v koutcích či okolí rtů, postihuje ale i vnitřek úst. Popraskané rty a koutky jsou běžným jevem, ale pro některé mohou představovat vážnější zdravotní problém. [1, 2, 3]

Jaké mají popraskané rty příčiny?

Mezi nejčastější příčiny popraskaných rtů řadíme:

počasí,

nadměrné olizování si rtů,

dehydrataci,

nedostatek vitamínů a minerálů (např. vitamínu B a železa),

některé léky.

Popraskané koutky se mohou objevit v jakémkoli ročním období, ale v zimním k nim dochází přece jen nejčastěji, obzvláště pokud je vzduch studený a suchý či vane vítr. Suchý vítr totiž ze rtů odčerpává vlhkost, příčina popraskaných rtů však může být i přílišné slunění. Co se týče olizování si rtů, člověk má ve zvyku si suché rty olizovat, aby je zvlhčil, ale sliny z jazyka rty vlhkosti zbavují, čímž se vysoušejí a dochází k jejich popraskání.





Vyhnout byste se měli i pití alkoholu. Je možné, že rty budou také nepříznivě reagovat na chemické látky obsažené v balzámech a jiné dekorativní kosmetice. Zvyšovat pravděpodobnost vzniku popraskaných rtů tedy může používání produktů s látkami, jako je mentol, glycerin, fenol, kafr nebo kyselina salicylová.

Dalším rizikovým faktorem je užívání některých léků. Na mysli máme antibiotika, antihistaminika, diuretika, statiny, digoxin a léky používané při chemoterapii, ale i užívání retinoidů, lithia a vitamínu A (přirozeně se vyskytuje v mrkvích, listové zelenině, vejcích, mléčných produktech nebo rybím oleji). Často totiž mohou tyto léky vést k vysušení rtů nebo se jako vedlejší účinek uvádí dehydratace.

Prasklé koutky úst mohou přivodit i určité zdravotní potíže, jedná se například o autoimunitní onemocnění, onemocnění štítné žlázy, alergie či kvasinkové infekce. Nejčastěji se kvasinky objevují u lidí s oslabenou imunitou, např. u diabetiků. Pokud jste na nějakou složku vámi používaného přípravku alergičtí (vonné látky nebo pigmenty), alergen může zapříčinit vysušení, zčervenání či popraskání rtů.

Vyvolat je však může i infekce způsobená virem, bakterií nebo plísní. Dlouhodobé vystavení se ultrafialovým paprskům může mít za následek výrazné poškození rtů a vést k jejich vysušení a popraskání. Škodlivé účinky slunění mohou způsobit onemocnění zvané aktinická keratóza, při níž dochází k tvorbě krust na rtech. Tyto strupy nejsou samy o sobě nebezpečné, ale mohly by se stát rakovinotvornými, a proto je nutné je co nejdříve odstranit. Pokud se na rtu objeví malý puchýřek, může se jednat o opar. [4, 5, 6, 7, 8, 9]

Příznaky popraskaných rtů

Na rtech nebo v jejich okolí se může objevit jeden nebo více z těchto příznaků:

suchost,

odlupující se kůže,

šupinky,

vřídky,

otok,

zarudlost,

necitlivost,

svědění či pálení,

mírná bolest,

praskliny,

krvácení.

Popraskané koutky v těhotenství

Suché a popraskané rty se také často vyskytují v těhotenství. Zpozorovat je můžete už ve třetím trimestru, u některých žen však přetrvávají po celou dobu těhotenství. S popraskanými rty může souviset, že během těhotenství tělo potřebuje zvýšit množství tekutin podle toho, jak roste dítě. Zároveň ženu dehydratují ranní nevolnosti. Dalším důvodem může být zvýšený objem krve v těhotenství, ten může být u gravidní ženy až o 50 % vyšší, než je obvyklé. Riziko vzniku se rovněž zvyšuje, jestliže žena trpí preeklampsií.

Hydratovat se vám pomohou potraviny s vysokým obsahem vody, jako je okurka, špenát nebo meloun. Udržet si dostatek tekutin v těle a současně nepřetížit močový měchýř lze pitím vody po malých doušcích v průběhu celého dne.

Pozor by si těhotné či kojící ženy měly dát na produkty obsahující formaldehyd (souvislost s rakovinou a poruchami nervového systému), ftaláty (zvýšení rizika těhotenské cukrovky) a retinoidy (nebezpečné pro vyvíjející se plod nebo kojené dítě). Riziko představují i vysoké dávky kyseliny salicylové.

Popraskané rty u dětí

Děti jsou k popraskaným rtům náchylnější, a to z toho důvodu, že spíše než dospělí nedokážou potlačit nutkání si olizovat rty. Především jsou ohroženi kojenci a batolata, jelikož je běžné, že slintají, cucají si palce nebo dudlíky. Kromě již zmíněných opatření lze popraskaným rtům u kojenců předejít tím, že jim během dne budete jemně otírat ústa. Navýšit tekutiny u těch nejmenších je možné skrze potravu tvořenou z velké části z vody, jako je třeba polévka. [10, 11, 12, 13, 14, 15]

Diagnostika

Rozpraskané rty člověka zpravidla obtěžují jen krátkou dobu a nepředstavují pro něj nějaké nebezpečí. Obvykle se samoléčbou vyléčí za dva až tři týdny. Jakmile však přetrvávají delší dobu, mohou upozorňovat na nějaké zdravotní problémy a v tom případě je namístě navštívit doktora.

Oděrky, které se nehojí, mohou být známkou infekce nebo vážnějšího onemocnění, jako je rakovina či aktinická cheilitida. Příznaky infekce se projevují tím, že jsou rty oteklé, bolestivé nebo na dotek horké. Dále mívají tmavě růžovou až červenou barvu a na povrchu se mohou objevit bílé povlaky. Cheilitida se často přisuzuje infekcím a zánětlivým onemocněním, jako je např. Crohnova choroba. V cheilitidu se popraskané koutky mohou změnit v důsledku zubního traumatu a nadměrné produkce slin.

Pokud lékař zjistí, že jde opravdu o infekci, nejspíše vám předepíše antibiotika nebo antimykotický krém. Za účelem zjistit, čím jsou suché a popraskané rty způsobeny, může lékař trvat na biopsii, provedení krevního testu nebo testu na alergie. Náchylnější jsou k tvorbě popraskaných rtů lidé, kteří nosí ortodontická rovnátka či zubní náhrady. [16, 17, 18, 19]

Léčba popraskaných rtů

Léčba se odvíjí od toho, co popraskání rtů vyvolalo, obvykle jste však schopni ho vyléčit sami. Jak už bylo řečeno, rty nemají tukové žlázy, a tedy se nemohou samy zvlhčovat, tudíž co pomáhá na popraskané rty, je pít více vody. Rovněž můžete zlepšit stav rtů zapnutím zvlhčovače vzduchu, a to zejména v případě, že během spánku dýcháte ústy.

Několikrát denně byste si rty měli také mazat přírodními hydratačními přípravky, jako je balzám na popraskané rty nebo hustá mast, například bílá vazelína. Mast totiž udržuje vodu déle než oleje a vosky. Co se týče balzámu, nejvhodnější jsou ty s ochranným faktorem SPF 30 a vyšším. Balzám se zpravidla užívá v případě dočasných problémů, mast na popraskané rty se zato používá jako léčba dlouhotrvajících potíží.

Co na popraskané koutky rtů rovněž zabírá, je vyřadit nevhodnou kosmetiku. Pokud vás balzám na rty či rtěnka pálí, štípe či jinak dráždí, měli byste je přestat používat. Po dobu prasklých rtů byste se měli vyhnout přípravkům, které obsahují mimo již zmíněný eukalyptus, lanolin a aromatické látky, jako je příchuť skořice, citrusů či máty.

Naopak co pomáhá na popraskané koutky, jsou hypoalergenní produkty, výrobky bez parfemace nebo ty, které obsahují ricinový olej, ceramidy, dimetikon, petrolatum, olej z konopných semínek, bambucké máslo, minerální olej či složky chránící před slunečními paprsky, a sice oxid titaničitý nebo oxid zinečnatý. Vhodné je také použít na rozpraskanou suchou kůži peelingy, především ty obsahující cukr nebo jedlou sodu, jimiž suchou kůži lehce odloupnete. Nic pak nebude bránit tomu, aby se hojivé složky balzámů dostaly na postiženou oblast.

Mezi takzvané babské rady, co na popraskané rty do krve, patří povětšinou suroviny, které skladujete doma v kuchyni. Jako přírodní pomoc se používá med (vysoce hydratační, navíc obsahuje antioxidanty, jež předcházejí vzniku infekce), kokosový olej (působí proti zánětům a má zvláčňující účinek), okurka (hydratuje a obsahuje potřebné vitamíny a minerály), zelený čaj (bohatý na antioxidanty, ale také polyfenoly, které zmírňují zánět) a gel z aloe vera (zklidňuje a rehydratuje pokožku). [20, 21, 22, 23]

Prevence

K vyléčení a zabránění návratu popraskaných rtů stačí několik drobných úprav životního stylu. Předložíme vám i pár rad, které sice nic nestojí, dodržovat je však ze začátku nemusí být úplně lehké. Prvním krokem, jak na popraskané rty, je zajistit, aby byly praskající rty dostatečně hydratované. Toho lze dosáhnout následujícími postupy:

Vyhněte se kontaktu kovových ozdob se rty, tedy přidržování si ústy propisky, různé sponky při úpravě účesu, šperky během jejich zapínání nebo nošení piercingů. Pokuste se neolizovat si rty či si neokusovat šupinatou kůži, jelikož se při tom může odstraňovat zdravá kůže, což může zpomalit hojení a navíc způsobit krvácení.

V rámci prevence byste balzámy na rty neměli s nikým sdílet, může tak dojít k přenosu bakterií. Doporučujeme dbát zvýšené opatrnosti při nákupu kosmetických produktů. Vyhnout byste se měli produktům s nějakou vůní či příchutí a těm, co obsahují alergeny. Naopak se zaměřte na ty, které navíc chrání proti slunečnímu záření.

Vyplatí se i přestat kouřit, kouř z tabáku totiž může podráždit pokožku kolem rtů, která pak častěji praská. Kouření mimoto způsobuje i další problémy, jako jsou vředy v ústech či bolest dásní. Zároveň když klesne teplota, ochránit ústa lze pouhým jejich zakrytím šátkem.

Suché a popraskané rty mohou být důsledkem nedostatku vitamínů, proto zejména vegetariáni a vegani by měli dbát na to, aby do těla dostávali všechny potřebné látky, v tomto případě tedy zejména železo a vitamín B. [24, 25, 26, 27, 28]

