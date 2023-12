Dieta při Crohnově chorobě spočívá ve vyřazení některých potravin. Důležité je také dodržovat pitný režim

Crohnova nemoc je nepříjemný zdravotní stav, při kterém je potřeba dodržovat specifická nutriční doporučení. To, co pacient během dne zkonzumuje, má totiž zásadní vliv na průběh daného onemocnění. Pokud trpíte Crohnovou chorobou, váš ošetřující lékař by vám měl poradit, co byste měli jíst v průběhu relapsu a jaké potraviny je vhodné konzumovat naopak při remisi.