Zánět tlustého střeva může mít akutní i chronickou formu. Někdy se však nedá zcela vyléčit

Co je zánět tlustého střeva

Tlusté střevo je součástí trávicího traktu, který se skládá z několika orgánů, jimiž prochází potrava a tekutiny. Za určitých okolností se může tlusté střevo člověka zanítit a způsobit nepříjemné příznaky, kam patří břišní křeče, průjem a mnoho jiných potíží. Obecně se přitom pod pojmem zánětlivé onemocnění střev rozumí skupina poruch, které způsobují bolest a otok tohoto životně důležitého orgánu.

Zánět tlustého střeva neboli kolitida může mít velké množství příčin. V některých případech je způsoben krátkodobou akutní infekcí například z konzumace kontaminovaných potravin či vody, jindy je příznakem určitého chronického stavu, jako je Crohnova choroba, ulcerózní kolitida a řada dalších přetrvávajících problémů, které ovlivňují funkci střev. [1, 2, 3, 4]

Akutní zánět tlustého střeva

Za akutním zánětem tlustého střeva mohou někdy stát infekce způsobené různými druhy bakterií, jako jsou například Campylobacter, Salmonella, Clostridium nebo Shigella. Jednotlivé bakterie mají přitom na svědomí určité druhy průjmových onemocnění. Například Campylobacter vyvolává takzvanou kampylobakteriózu, Salmonella typhi zase způsobuje břišní tyfus a Clostridium difficile klostridiovou střevní infekci. [5, 6, 7]

Chronický zánět tlustého střeva

Do skupiny chronických zánětů střev pak patří celá řada nemocí různého původu. Typickým příkladem je třeba divertikulitida, cože je stav, který je způsoben malými výchlipkami nebo váčky ve stěnách střeva. Tyto váčky se odborně nazývají divertikly a právě od nich byl odvozen název této nemoci. Mezi ostatní druhy chronických zánětů střev pak dále patří:





ischemické kolitidy a enteritidy,

enteritidy a kolitidy při autoimunitních chorobách,

kolitidy při séronegativní spondylartritidě,

Behcetův syndrom,

colitis cystica profunda,

alergické enterokolitidy,

neutropenní kolitidy a eosinofilní kolitidy,

amyloidová kolitida,

uremická kolitida,

kolitidy při AIDS, imunodeficiencích, po transplantacích kostní dřeně,

kolitida při Hirsprungově nemoci,

diverzní kolitida,

přechodná kolitida. [8, 9]

Jaké má zánět tlustého střeva příčiny

Jak bylo výše uvedeno, zánětlivé onemocnění střev je zastřešující termín pro stavy, které způsobují zánět trávicího systému. Tyto potíže přitom často způsobuje ulcerózní kolitida a Crohnova choroba. Ulcerózní kolitida pak představuje chronický stav, kdy se jak tlusté střevo, tak konečník zanítí a vytvoří se vředy. Výzkumy prokázaly, že existuje několik možných příčin ulcerózní kolitidy:

Autoimunitní porucha : některé bakterie nebo viry mohou způsobit, že imunitní systém omylem napadne tlusté střevo, což způsobí zánět.

: některé bakterie nebo viry mohou způsobit, že imunitní systém omylem napadne tlusté střevo, což způsobí zánět. Geny : někdy může být příčinou potíží genetická predispozice.

: někdy může být příčinou potíží genetická predispozice. Životní styl: pravděpodobnost vzniku ulcerózní kolitidy mohou zvýšit faktory, jako je konzumace stravy s vysokým obsahem tuků, užívání antibiotik nebo perorální antikoncepce.

Podobně jako ulcerózní kolitida postihuje často tlusté střevo také Crohnova choroba. Toto onemocnění však může zasáhnout i jiné části trávicího traktu. V současné době nejsou příčiny Crohnovy choroby přesně známy, nicméně faktory, jako je stres či nevhodná strava, mohou způsobit zhoršení obtíží a zvýšit intenzitu příznaků této nemoci.

Další příčinou zánětu tlustého střeva může být mikroskopická kolitida. Existují přitom dva typy mikroskopické kolitidy, a to lymfocytární a kolagenní. Někteří vědci se však domnívají, že se může jednat o dvě různé fáze stejného stavu, spíše než o dvě samostatné nemoci. Odborníci si zatím nejsou jisti, co způsobuje mikroskopickou kolitidu, ale většina z nich se domnívá, že to může být způsobeno abnormální imunitní reakcí na bakterie v tlustém střevě.

Výše již bylo také zmíněno, že zánět tlustého střeva může vzniknout v důsledku infekce vyvolané určitými bakteriemi. Nákaza těmito bakteriemi pak může probíhat různými způsoby. Nejčastějšími příčinami vzniku infekce v tomto případě bývají následující faktory:

Kontaminovaná voda : pacient se může snadno nakazit uvedenými bakteriemi, pokud pije kontaminovanou vodu nebo plave v kontaminovaných jezerech, rybnících nebo řekách.

: pacient se může snadno nakazit uvedenými bakteriemi, pokud pije kontaminovanou vodu nebo plave v kontaminovaných jezerech, rybnících nebo řekách. Špatná hygiena : bakterie se obvykle vyskytují v syrovém mase. Pokud se člověk dotýká syrového masa a následně dojde ke kontaktu jeho rukou s ústy, mohou se bakterie přenést do jeho těla. Stejně tak je možné nakazit se v případě, že kontaminované maso leželo na kuchyňském prkýnku či jiné ploše nebo nádobí, což pacient neumyl a hned použil pro zpracování jiných potravin, které poté konzumoval.

: bakterie se obvykle vyskytují v syrovém mase. Pokud se člověk dotýká syrového masa a následně dojde ke kontaktu jeho rukou s ústy, mohou se bakterie přenést do jeho těla. Stejně tak je možné nakazit se v případě, že kontaminované maso leželo na kuchyňském prkýnku či jiné ploše nebo nádobí, což pacient neumyl a hned použil pro zpracování jiných potravin, které poté konzumoval. Nemoci přenášené potravinami: u člověka se může vyvinout infekce, pokud jí syrové nebo nedostatečně tepelně upravené potraviny, zejména pak maso či vejce.

Chronický nebo akutní zánět tlustého střeva někdy způsobuje také stav zvaný ischemická kolitida, k němuž dochází v důsledku snížení průtoku krve do tlustého střeva. Tento jev nastává, když se krevní cévy zúží nebo se ucpou. Kvůli nedostatečnému průtoku krve nedostávají buňky trávicího systému dostatek kyslíku, což může mít za následek odumření tkáně. [10, 11, 12, 13, 14, 15]

Zánět tlustého střeva: příznaky

Příznaky zánětu tlustého střeva závisí především na tom, co nemoc způsobuje. To znamená, že pro každou z výše uvedených příčin jsou specifické určité symptomy. Některé z nich přitom mají zmíněná onemocnění a stavy společné. Nejčastěji se jedná o průjem, nadýmání a bolesti břicha. Kromě toho pak doprovází zánět tlustého střeva projevy, mezi které patří:

Dále je poměrně běžné, že se mění při probíhajícím zánětu tlustého střeva barva stolice. Obzvláště na pozoru byste se pak měli mít ve chvíli, kdy z vašeho těla odchází řídká stolice zabarvená do černa. Tato barva totiž signalizuje, že se ve stolici nachází krev. V takovém případě byste neměli odkládat návštěvu lékaře. [16, 17, 18, 19]

Diagnostika

Jestliže máte podezření na zánět v tlustém střevě, protože se u vás výše uvedené příznaky objevují už delší dobu, pak je určitě potřeba navštívit svého praktického lékaře. Ten bude v rámci stanovení diagnózy nejprve zjišťovat vaši rodinnou anamnézu a dále ho budou zajímat podrobnosti o příznacích, které váš stav doprovází.

Vyšetření pak bude pravděpodobně pokračovat krevními testy. Má-li lékař podezření na střevní infekci způsobenou bakterií, bude potřeba provést výtěr z konečníku nebo test stolice. Pokud se domnívá, že za problémy stojí nějaké chronické onemocnění či nějaká závažnější nemoc, nejspíše vás pošle na kolonoskopii nebo na jedno z následujících vyšetření:

endoskopický ultrazvuk,

flexibilní sigmoidoskopie,

zobrazovací sken, jako je CT nebo MRI,

endoskopie horního trávicího traktu. [20, 21, 22, 23]

Jak probíhá léčba zánětu tlustého střeva

Při zánětu tlustého střeva léčba závisí především na jeho příčině. Pakliže jej způsobuje nějaká bakterie, bude potřeba dodržet lékařem stanovený režim, který obvykle zahrnuje klid na lůžku a dietetická omezení. Dieta při zánětu tlustého střeva je zcela zásadní, neboť prostřednictvím vhodně zvolené stravy dochází ke zmírnění příznaků nemoci.

U nemocí, jako je Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida, je pak zapotřebí nastavit speciální stravovací opatření. Při obzvláště akutní atace může být výživa dokonce podávána intravenózně. Dále je obvykle pacientovi předepsána šetřící dieta proti průjmu. Ta zahrnuje zejména konzumaci bílkovin, aby se snížila rychlost vyprazdňování a živiny se tak déle vstřebávaly.

Bohužel doposud neexistuje žádný lék, který by dokázal zcela vyléčit autoimunitní onemocnění, jako je ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba. Avšak změna životního stylu a užívání některých doplňků stravy a léčiv mohou snížit riziko jejich relapsu. V případech, kdy je příčinou kolitidy akutní stav, může léčba zahrnovat určité léky na zánět tlustého střeva, mezi které patří například:

léky proti průjmu,

aminosalicyláty,

antibiotika,

kortikoidy,

imunosupresiva,

protizánětlivé léky.

Kromě výše uvedených léčiv je pak možné užívat také některé doplňky stravy, které mají zmírnit příznaky a zamezit případnému vzplanutí nemoci. Některé výzkumy uvádějí, že například vitamín D pomáhá regulovat zánět, což bylo dokázáno v rámci experimentů na laboratorních myších, kdy došlo ke zlepšení stavu u zvířat, která měla kolitidu.

Některé starší studie pak naznačují, že zánět tlustého střeva může zmírňovat také gel z rostliny aloe vera. Uvádí se, že tato rostlina má protizánětlivé účinky, avšak pro potvrzení hypotézy o tom, že pozitivně ovlivňuje kolitidu, je zapotřebí provést ještě další výzkumy. Stejně tak má údajně protizánětlivé účinky také kurkuma nebo látka zvaná bromelain, která je obsažena v ananasech. [24, 25, 26, 27, 28]

Prevence zánětu tlustého střeva

Zánětu tlustého střeva způsobenému bakteriemi se dá předejít zejména správnou hygienou a konzumací dostatečně tepelně upravených potravin. Pokud zpracováváte syrové maso, vždy každou plochu, na níž se při vaření nacházelo, pečlivě umyjte, než ji použijete pro úpravu jiných potravin. Po manipulaci se syrovým masem si pak řádně umyjte ruce a snažte se také předcházet konzumaci kontaminované vody.

Pokud je příčinou zánětu nějaký chronický stav, tomu se bohužel obvykle předcházet nijak nedá. Jedná se totiž o problém, který je často dán genetickými predispozicemi jedince. Nicméně můžete se alespoň snažit zmírnit příznaky onemocnění a zabránit jeho případnému relapsu tím, že budete dodržovat následující opatření:

jezte menší jídla každé dvě až čtyři hodiny,

najděte zdravé způsoby, jak zvládat stres, jako je meditace, tai-chi, poslech hudby nebo procházky,

dopřejte si dostatek spánku a buďte fyzicky aktivní,

veďte si deník potravin, abyste identifikovali věci, které problémy spouštějí,

omezte potraviny, které dráždí střeva, to znamená zejména ty s vysokým obsahem vlákniny a kořeněné a mastné pokrmy nebo potraviny vyrobené z mléka,

omezte nápoje obsahující kofein, nápoje sycené oxidem uhličitým a alkohol,

nekuřte. [29, 30, 31, 32]

