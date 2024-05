Alzheimerova choroba: komu hrozí a jaké jsou příznaky?

Alzheimerova choroba je závažné onemocnění mozku, které postihuje především pacienty starší 65 let, a o něco častěji ženy. Bývá také nejčastější příčinou demence, vlivem které jsou pacienti stoprocentně odkázání na pomoc druhých.

Příznaky a stádia Alzheimerovy choroby

Ztráta paměti

Nemoc se může rozvíjet nenápadně. Varovným signálem zpravidla bývá to, že starší osoba neustále něco hledá a nechává věci na neobvyklých místech – například klíče v troubě. Nepamatuje si činnost, kterou vykonávala před několika vteřinami, ani to, co měla k obědu, ale dokáže vám dopodrobna odvyprávět příběh, který se jí stal před padesáti lety. Do jisté míry zapomínáme všichni – například telefonní čísla, po čase si ale vzpomeneme. Lidé nemocní Alzheimerem však zapomínají mnohem častěji, a nakonec si nevzpomenou vůbec.

Potíže s řečí a orientací v prostoru a čase

Postupem času se objevují také potíže s řečí, nemocný si nemůže vzpomenout na slova, a tak k jejich vysvětlení používá opisy: „To, jak se tím odemykají dveře,“ a podobně. Pacient nemá ponětí, jaký je den, měsíc či rok.

Zhoršující se racionální úsudek a abstraktní myšlení

Lidé trpící Alzheimerovou chorobou mohou při vykonávání nějaké činnosti zapomenout na dítě, které mají zrovna na starost. Mohou dokonce zapomenout, že nějaké takové dítě vůbec existuje. Často se nevhodně oblékají. Například si berou několik vrství košil na sebe. Pro lidi s Alzheimerem bývá najednou nemožné platit složenky, protože úplně zapomenou, co čísla znamenají a k čemu jsou.





Změna osobnosti

Nemocný ztrácí zájem o činnosti, které do té doby rád vykonával. Může být agresivní, sobecký či mrzutý. Pacient si na rozdíl od okolí nemoc neuvědomuje, své blízké nepoznává a obviňuje je ze spiknutí, krádeží a lží. Ti to často velmi špatně nesou.

V končeném stádiu nemoci má člověk problém s chůzí, stravováním nebo udržením moči. Opakuje pár slov dokola nebo nemluví vůbec. V tento okamžik je plně závislý na pomoci druhých.

Demence

Jedním z důsledků Alzheimerovy choroby je demence. Alzheimerova nemoc stojí za 50 až 60 % případy. Demence v průběhu času zhoršuje některé funkce mozku, například paměť, myšlení, jazyk, plánování a také osobnost. A jaké jsou nejčastější příznaky demence?

Problémy s pamětí

Problémy s myšlením a plánováním

Problémy s vyjadřováním

Neschopnost rozpoznávat lidi a věci

Změna osobnosti

Příčiny Alzheimerovy choroby

Příčiny nemoci zatím nejsou zcela známé. Na jejím vzniku se pravděpodobně podílí hned několik faktorů, z nichž jeden je dědičnost a druhý stáří. Se zvyšujícím se věkem pravděpodobnost onemocnění stoupá. Onemocnět ale mohou i mladší lidé. Ve středním věku typicky onemocní boxeři, u nichž je nemoc způsobena také častými otřesy mozku.

V České republice je výskyt Alzheimerovy choroby momentálně odhadován na 100 tisíc obyvatel, se stárnoucí populací však bude nemocných výrazně přibývat. Podle průzkumů častěji onemocní ženy, u nichž nemoc souvisí s hormony a delší průměrnou délkou života.

Léčba

Léčba Alzheimerovy choroby zatím neexistuje, nemocní jsou tak závislí na lécích, které tlumí příznaky. Ty ale účinně pomáhají jen v raných stádiích nemoci. Choroba je sama o sobě smrtelná. Průměrná doba přežití se udává osm let od prvních příznaků. Proto je velmi důležitá včasná diagnóza a nasazení léků, které průběh nemoci zpomalí.

Nemocní užívají kognitiva, která zlepšují funkce jako myšlení, paměť či orientaci a zabraňují odbourávání acetylcholinu, který je důležitý pro přenos nervových signálů. Tyto medikamenty se užívají hlavně na začátku nemoci nebo u středně pokročilých stádií. Pacientům pomáhají také hypnotika, tedy léky na poruchu spánku, neuroleptika na odstranění agresivity a neklidu, antidepresiva a léky proti úzkosti.

Pozitivní účinky přináší i pravidelné užívání CBD.

Prevence

Prevence proti nemoci neexistuje. Její vznik nelze ovlivnit ani zdravým životním stylem a dostatkem pohybu. Takto posílený organismus je v případě onemocnění však schopný nemoci déle odolávat. Doporučuje se také mozek trénovat – namáhat ho luštěním křížovek a poslechem hudby.