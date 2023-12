Příznaky trombózy se někdy nemusí vůbec projevit. Nejčastěji se však jedná o bolest a otok končetin

Co je žilní trombóza?

Žilní trombóza představuje závažný zdravotní stav, při kterém dochází ke vzniku krevní sraženiny (trombu) v žilním řečišti. Toto onemocnění může pacientovi způsobit trvalé následky nebo vést až k jeho úmrtí. Platí, že riziko výskytu žilní trombózy roste s věkem člověka, přičemž lékařské statistiky uvádějí, že se jedná o třetí nejčastější kardiovaskulární nemoc vůbec.

Většinou se trombus vytvoří v žilách dolních končetin, ale vzácněji může postihovat také paže nebo velké žíly v hrudní a břišní dutině. Jedná se přitom o proces poměrně složitý a k jeho vzniku je zapotřebí působení vnitřních i vnějších faktorů, které ovlivňují srážlivost a tok krve. Odborníci pak rozlišují dva typy tohoto onemocnění, kterými jsou:

hluboká žilní trombóza, povrchová žilní trombóza. [1, 2, 3, 4]

Hluboká žilní trombóza

Hluboká žilní trombóza je poměrně častý stav, který ročně postihuje jednu až dvě osoby z tisíce. U mladých lidí do 30 let věku se objevuje spíše vzácnějí. Naopak nejvíce se vyskytuje u seniorů nad 65 let, a to až 10krát častěji než u mladších lidi. Nejčastěji se hluboká žilní trombóza rozvine v hlubokých žilách dolních končetin, a to zejména v lýtkách a podkolení, avšak může zasáhnout také například žíly pánevní oblasti či jiné tělesné partie.

K tomuto nebezpečnému zdravotnímu stavu dochází obvykle v důsledku kombinace několika různých příčin. Za nejrizikovější faktory jsou přitom považovány změny ve složení krve, které nastávají například kvůli poruchám srážlivosti krve nebo vlivem užívání některých léků. Dalším rizikovým faktorem je pak zpomalení krevního toku, k němuž dochází v důsledku imobility, dlouhého sezení (například při cestování letadlem), vzniku křečových žil a tak dále.





Za vznik trombu může být ale zodpovědné také poškození vnitřních žilních stěn, které mohlo způsobit nějaké zranění, diabetes, zánět, kouření nebo i stárnutí. Obzvláště ohrožené jsou pak ženy, které kouří a zároveň také užívají hormonální antikoncepci. Obecně se pak má za to, že riziko výskytu hluboké žilní trombózy stoupá s přibývajícím věkem a s vysokou tělesnou hmotností. [5, 6, 7]

Jaké má hluboká žilní trombóza příznaky?

Asi nejběžnějším příznakem hluboké žilní trombózy je intenzivní bolest končetiny v místě, kde se nachází trombus. Bolest je pak buď vázaná na chůzi či jiný pohyb, nebo může být trvalá a projevovat se i v momentě, kdy je pacient v klidu. Často také dochází k otoku končetiny nebo její části, přičemž nateklé místo může, ale nemusí být bolestivé. Mezi další běžné příznaky hluboké žilní trombózy pak patří:

teplý povrch kůže v místě otoku,

červeně až fialově zabarvená kůže,

žíly v blízkosti povrchu kůže mohou být větší než obvykle,

bolest břicha nebo bolest v boku (když krevní sraženiny postihují žíly hluboko uvnitř břicha).

silná bolest hlavy a/nebo záchvaty (u krevních sraženin postihujících žíly v mozku).

Pokud se u pacienta vytvořil trombus v žíle horní končetiny, může tento stav doprovázet mimo výše uvedené příznaky také bolest krku nebo ramene. Také se v některých případech dostavuje bolest, jež se pohybuje směrem od paže k předloktí, a postižená osoba může pociťovat i celkovou slabost v zasažené ruce.

Někteří pacienti však mnohdy vůbec netuší, že se u nich rozvinula hluboká žilní trombóza, dokud se krevní sraženina neutrhne a neputuje do plic, kde způsobí akutní plicní embolii. Tento stav se pak projevuje bolestí na hrudi, dušností, vykašláváním krve, motáním hlavy a mdlobami. Pokud máte příznaky hluboké žilní trombózy, je nezbytně nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. [8, 9, 10, 11]

Povrchová žilní trombóza

Povrchová žilní trombóza nastává v důsledku vzniku krevní sraženiny v žíle nacházející se těsně pod povrchem kůže. Obvykle se tyto sraženiny vyskytují v dolních končetinách, ale občas se mohou objevit také v pažích nebo krku. Kombinace zánětu žilní stěny a trombózy se pak označuje jako takzvaná tromboflebitida.

Tento zdravotní stav pak lékaři dále dělí do dvou skupin podle toho, kde se trombus nachází. Trombóza tak může být buď varikózní, což znamená, že trombus vznikl na varikózních neboli křečových žilách, nebo nevarikózní, která se týká ostatních žil. Varikózní skupina je přitom až desetkrát častější než druhá zmíněná varianta.

Povrchová žilní trombóza může potkat úplně každého člověka, nicméně zdroje uvádějí, že postihuje více ženy než muže. Tento stav je obvykle způsoben nějakým úrazem, imobilizací, obezitou nebo následkem určité operace. Na vině však může být také užívání hormonální antikoncepce, těhotenství, autoimunitní onemocnění či některé trombofilní stavy, jako je například nedostatek proteinu C a S či leidenská mutace. [12, 13, 14]

Příznaky povrchové žilní trombózy

Projevy povrchové žilní trombózy jsou velmi podobné jako u hluboké žilní trombózy. Také u tohoto typu onemocnění dané symptomy nemusí pacienti vůbec zaznamenat a na výskyt trombu se přijde až ve chvíli, kdy se utrhne a způsobí nějaké škody na zdraví. V obou případech je tak nutné jednat rychle, jelikož pacient bývá v takové situaci ohrožen na životě. Pokud vás zajímá, jaké má povrchová žilní trombóza příznaky, pak se jedná o následující projevy:

bolest postižené oblasti,

zánět kůže podél žíly,

ztmavnutí nebo zčervenání kůže nad žílou,

otok končetiny,

teplá nebo horká kůže v postiženém místě. [15, 16, 17, 18]

