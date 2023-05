Spálová angína postihuje hlavně děti. Jaké jsou její příznaky a proč je důležité nepodcenit léčbu?

K bolesti krku se přidala ještě vyrážka? Dost možná trpíte spálovou angínou. Infekční nemocí, kterou způsobují bakterie skupiny Streptococcus pyogenes. Ty v organismu nemocného produkují toxin, jenž má za následek typickou vyrážku. Jedná se o jednu ze dvou typů onemocnění zvaného spála.

Druhým typem je takzvaná ranná spála, která se stejně jako spálová angína projevuje vyrážkou. Ostatní příznaky však mohou být odlišné. Spálová angína se šíří vzduchem nebo kontaktem s předměty, které požíval nemocný – hračky, nádobí, ložní prádlo. Onemocnění postihuje především děti mezi 3 a 10 lety, může se však vyskytnout i u dospělých, kojence do 3 měsíců naopak nepostihuje vůbec.

Příznaky spálové angíny a její inkubační doba

Nemoc se u pacientů projeví zhruba jeden až pět dní od nákazy, a to typickými příznaky, kterými jsou:

Může se však objevit také bolest břicha a zvracení. K příznakům angíny se brzy přidává spálová vyrážka, která je charakteristická červenou barvou, může se ale objevit také bez zbarvení v podobě hrubé kůže. Vyrážka, která může ale nemusí svědit, se nejdříve vyskytne na břiše a postupně se šíří na hruď, do podpaží, loketních jamek, na stehna, dlaně a chodidla. Nejvýraznější však bývá v kožních záhybech.

Zhruba po 4 dnech začíná vyrážka mizet. U jedinců, kteří prodělali těžší průběh nemoci, se jejím následkem vyskytuje takzvaná zrohovatělá kůže, která se postupně odlupuje, někdy až po dobu několika týdnů. Kromě vyrážky se u pacientů vyskytují také tyto příznaky:

Zarudlé tváře

Bledá kůže kolem úst

Bělavé pupínky kolem nehtového lůžka a na ušních boltcích

Bílý povlak na jazyku, který se postupně loupe a mění za červenou barvu – takzvaný malinový jazyk

Průběh spálové angíny u dětí

Nemoc začíná náhle vysokou horečkou i zimnicí, únavou a bolestí v krku. Zpravidla dochází ke zduření mízních uzlin, které se nacházejí pod dolní čelistí, a zvětšení mandlí. Asi u poloviny dětí probíhá nemoc mírněji. Teplota je jen lehce zvýšená a bolest v krku není příliš intenzivní. U kojenců a mladších batolat se pak vyskytuje spíše hlenohnisavá rýma, kterou doprovází zvětšené mízní uzliny či zánět středního ucha.

Spálová angína u dospělých

U dospělých jedinců se nemoc objevuje spíše výjimečně. Mnohem častěji bývají přenašeči bez jakýchkoli příznaků.

Jak se spálová angína přenáší?

Spálová angína se nejčastěji šíří vzduchem či skrze předměty, kterých se nemocný dotkl. Mikroskopické částečky totiž ulpívají na rukách či předmětech denní potřeby, kde přežívají i několik dní. Nakazit se pacienti mohou také skrze otevřenou ránu. V tom případě se ale jedná o rannou spálu, která probíhá bez příznaků angíny. Oběma formami spály se lze infikovat opakovaně, a to hlavně na jaře a na podzim, kdy se obě onemocnění vyskytují nejčastěji.

Spálová angína a těhotenství

Specifikace pro onemocnění během těhotenství nejsou známy. Gravidní ženy podstupují stejnou léčbu jako ostatní pacienti.

Léčba

V případě, že se u vás nebo vašeho dítěte objeví příznaky spálové angíny, neodkládejte návštěvu lékaře. U této nemoci je totiž vždy nutná léčba antibiotiky. Důležitý je také dostatečný příjem tekutin a klidný režim, který by měl trvat minimálně týden. Mírné tempo by měli pacienti dodržovat ještě několik týdnů po odeznění příznaků.

Na projevy angíny, pro kterou je typické bolení v krku, lze použít kloktadla či spreje a pastilky. Proti bolesti hlavy a teplotě pak pomůže například Paralen, Panadol či Ibalgin.

Komplikace spálové angíny

Kromě toho, že neléčená nemoc může mít vleklý průběh, může vyvolat také záněty ledvin, poruchy nervové soustavy, srdce nebo revmatickou horečku. O nutnosti léčby antibiotiky vypovídá také fakt, že před objevením vhodné léčby, byla tato nemoc smrtelná.

Prevence nemoci

Vyhnout se nákaze na sto procent nelze. Prevenci však můžete pomoci správnými hygienickými návyky a okamžitou separací od nakažené osoby. A jelikož se toto onemocnění vyskytuje hlavně u dětí školkového věku, je důležité nakažené dítě izolovat od kolektivu, a to alespoň po dobu osmi dní. Po tuto dobu by měl nemocný používat vlastní nádobí a nedělit se o hračky s ostatními. Lidé, kteří přišli s nemocným do styku, by měli navštívit lékaře a nechat si udělat stěr z krku. V případě, že bude pozitivní, je potřeba ihned nasadit antibiotika.

Očkování proti spálové angíně neexistuje. Po prodělání nemoci se však stáváte imunní vůči tomu kmeni bakterie, který u vás nemoc vyvolal. Nezapomínejte také, že v České republice podléhají případy spály povinnému hlášení.