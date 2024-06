Spánek patří mezi základní biologické potřeby člověka. Dle nové studie má na zdraví vliv také doba usínání

Pokud chodíte spát po jedné hodině noční, máte vyšší riziko duševního onemocnění. Je jedno zda jste ranní ptáče nebo sova. Takhle jednoduše a poněkud ostře zní závěr nové britské studie vědců z Imperial College v Londýně. Konkrétně máte větší pravděpodobnost výskytu duševních a neurovývojových poruch, poruch chování, depresí a generalizované úzkostné choroby.

Výzkumníci analyzovali data 73 888 dospělých lidí žijících v komunitách ve Velké Británii, přičemž 56 % z toho byly ženy. Průměrný věk účastníka studie byl 63,5 let a průměrná délka spánku činila 7 hodin denně. Výsledky byly publikované v časopise Psychiatry Research.

Vedoucí studie Jamie Zeitzer, PhD, profesor psychiatrie a spánkové medicíny na Stanfordské univerzitě, zmiňuje teorii nazvanou „The Mind After Midnight“, která naznačuje, že mozek pozdě v noci funguje jinak než ve dne, což by mohlo mít dopad na duševní zdraví.





„Myslíme si, že to souvisí s tím, že lidé jsou izolováni, když jsou vzhůru pozdě v noci, takže jim chybí podpora, která přichází se socializací, nebo dokonce s vědomím, že někdo jiný je vzhůru,“ vysvětlil Zeitzer pro Medical News Today.

„Teorii podporuje spánková věda,“ řekla Sara Wong, PhD, výzkumná pracovnice v laboratoři Franks-Wisden na Imperial College London, která se studie neúčastnila. Dále uvádí, že pozdní uléhání zkracuje dobu spánku, což nejvíce ovlivňuje takzvaný REM spánek (z anglického „rapid eye movement“ – rychlý pohyb očí), který je důležitou součástí spánkového cyklu.

„REM spánek má silnou vazbu s regulací nálady – tj. čím méně REM, tím horší nálada. Dále se jeho změny považují za rizikový faktor mnoha neuropsychiatrických poruch, jako je deprese, úzkostná porucha a posttraumatická stresová porucha,“ vysvětlila Wong. Doplnila však, že úloha REM spánku v těchto dějích není dosud jasná.

„Šli jsme do studie s tím, že zjistíme, že nejdůležitějším aspektem duševního zdraví je vyrovnanost – to znamená, že ranní ptáčata by měla vstávat brzy a sovy by měly zůstat vzhůru dlouho. Velmi nás překvapilo, že u sov to neplatí. Neznamená to, že být nastavený jako sova nemůže být prospěšné pro duševní zdraví, ale obecně řečeno, pozdní uléhání do postele má negativní vliv na duševní zdraví,“ komentuje Zeitzer.

Studie zahrnovala pacienty pouze z Velké Británie. Byly by výsledky jiné, kdyby se odehrávala studie v jiné zemi? A co takové Španělsko či Island, které leží mimo svou reálnou časovou zónu? Může být zde usínání po jedné zdravé? Můžeme pouze spekulovat, vědci se neshodnou. Pokud ale budeme respektovat výsledky studie a chceme něco udělat pro naše zdraví, choďme do postele před první hodinou ranní.

Zdroj: www.medicalnewstoday.com, www.sciencedirect.com