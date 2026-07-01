Stroopův test: vyzkoušejte si, zda dokážete odolat rušivým podnětům

Stroopův test spočívá ve zdánlivě jednoduchém úkolu, a to určit barvu bez ohledu na význam slova. Přestože to může znít jednoduše, ve skutečnosti vám oddělit slovo od barvy může pěkně zamotat hlavu. Lze tak mimo jiné zjistit, jak obtížné může být překonat navyklé chování, v tomto případě čtení.
Stroopův efekt
Test je založen na Stroopově efektu. Jedná se o známý psychologický jev popsaný Johnem Ridleym Stroopem již v roce 1935. Názorně demonstruje, jak je náš mozek (ne)schopen zpracovat protichůdné informace, které jsou mezi sebou v kognitivním konfliktu, v tzv. interferenci. V důsledku toho obvykle dochází k pomalejším reakcím a vyšší chybovosti.
Ke změření Stroopova efektu slouží Stroopův test barevných slov, který je podrobněji popsán o pár řádků níže. Uplatňuje se v neurovědě, psychologii i vzdělávání, kde se pokládá za poměrně jednoduchý nástroj, jak u člověka změřit kognitivní flexibilitu, rychlost zpracování, selektivní pozornost a schopnost odolat rozptýlení.
Konkrétně se využívá například k posouzení kognitivního poklesu či následků traumatických poranění mozku. Průběžné procvičování pozornosti přitom může vést ke snížení Stroopova efektu a počtu chyb v čase.
Jak test funguje?
Po spuštění testu se v horní části obrazovky objeví slovo, které může, ale nemusí odpovídat jeho barvě. Vaším úkolem nicméně je soustředit se pouze na barvu textu a podle ní následně kliknout na stejnou barvu ze čtyř zobrazených možností (barevné obdélníky). Význam textu se snažte ignorovat. Pokud tedy uvidíte slovo „modrá“ napsáno červeným inkoustem, správně byste měli kliknout na obdélník s červenou barvou.
Test se skládá z dvaceti takových slov, po jeho dokončení se vám zobrazí počet chyb a celkový čas měřený v milisekundách. Opakováním Stroopova testu přitom lze zlepšit rychlost reakce a zvýšit svou efektivnost v situacích s více podněty.
Stroopův test
Vyzkoušejte také:
• Test barvosleposti
• IQ test
• Test paměti
• Test logického myšlení
• Test postřehu
• Test prostorové představivosti
Zdroje: focusaur.com, apa.org