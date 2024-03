Superpotraviny obsahují antioxidanty, které pomáhají předcházet rakovině i jiným nemocem. Které to jsou?

Přestože název superpotravina není z vědeckého hlediska nijak podložen ani neexistují parametry, podle kterých lze určit, co je a není superpotravina, obecně se tímto termínem označují potraviny, které jsou bohaté na vitamíny, minerály a antioxidanty, případně na jiné zdraví prospěšné látky. Zajímá vás, které to jsou?

Co je superpotravina?

Se slovem superpotravina se můžete čím dál častěji setkávat v reklamních textech prodejců zdravé výživy, kde jim někteří lidé připisují až zázračné účinky. Za první superpotravinu byl ve 20. letech 20. století v rámci americké reklamní kampaně označen banán. Pojďme si tedy říci, co jsou superpotraviny a jaké mají účinky.

Jedná se o potraviny, které obsahují velké množství prospěšných živin, především minerálů, vitamínů a antioxidantů, a obvykle i malý počet kalorií. Někdy mohou být také označeny jako „superfood“ potraviny. Nicméně neexistují specifická kritéria, podle kterých by se potraviny mohly do této kategorie zařadit. [1, 2, 3]

Účinky superpotravin

Účinky superpotravin se odvíjejí od množství prospěšných živin, které obsahují. Minerály a vitamíny jsou nezbytnými látkami pro organismus, aby mohl správně fungovat. Antioxidanty pomáhají v těle neutralizovat volné radikály, které vznikají jako vedlejší produkt při tvorbě energie. Tyto volné radikály mohou přispět ke vzniku některých nemocí, jako jsou:





Veškeré superpotraviny obsahují především nadprůměrné množství antioxidantů a mohou tedy snižovat pravděpodobnost vzniku srdečně-cévních chorob. Je však potřeba zmínit, že účinky superpotravin nejsou prozatím dostatečně otestované a podle vědeckých standardů nic takového jako superpotravina neexistuje. To však nemění nic na tom, že mohou být prospěšné pro vaše zdraví. [4, 5]

Superpotraviny: které to jsou?

Potravinami, které získaly status superpotravin, jsou především bobule arónie a acai, avokádo, borůvky, brusinky, chia semínka a podobně. Nejvíce antioxidantů se tedy nachází v rostlinných zdrojích, a to zejména v ovoci (především v bobulích) a zelenině.

V každé superpotravině se však vyskytují odlišné typy antioxidantů, proto čím rozmanitější bude vaše strava, tím přínosnější bude pro vaše zdraví. Superpotraviny by tedy měly být součástí vašeho jídelníčku, ale nenahrazují pestrou stravu. Další živiny, na které mohou být tyto potraviny bohaté, jsou:

vláknina : podporuje trávení, pomáhá snižovat cholesterol a stabilizuje hladinu cukru v krvi,

: podporuje trávení, pomáhá snižovat cholesterol a stabilizuje hladinu cukru v krvi, zdravé tuky : mononenasycené a polynenasycené tuky pomáhají snižovat cholesterol a napomáhají předcházet srdečním onemocněním a mrtvici,

: mononenasycené a polynenasycené tuky pomáhají snižovat cholesterol a napomáhají předcházet srdečním onemocněním a mrtvici, flavonoidy: mají protizánětlivé a antikarcinogenní vlastnosti. [6, 7]

Superpotraviny: seznam

Jak jsme si již uvedli výše, většina superpotravin je rostlinného původu. Ale jak jsme si zároveň zmínili, neexistují žádné parametry, které by rozlišovaly, co superpotravina je a co není. Můžeme tedy do této skupiny zařadit také ryby, které jsou bohaté nejen na vitamíny a minerály, ale také na zdraví prospěšné tuky. V tomto seznamu si tedy představíme nutričně bohaté suroviny, které by ve vašem jídelníčku neměly chybět.

Avokádo

Avokádo je bohaté především na mononenasycené tuky, které podporují zdraví vašeho srdce. Kromě toho je avokádo bohaté na draslík, jehož množství je větší než v banánu.

Bobule

Bobule obsahují velké množství antioxidantů a flavonoidů. Dále jsou bohaté na aminokyseliny, vlákninu, minerály a vitamíny, především K, E a C. V posledních letech je přitom hojně doporučovaná například kustovnice neboli goji.

Dejte si však pozor na konzumaci většího množství tohoto plodu, neboť často obsahuje také pesticidy. Zdravých bobulí pak existuje celá řada, ale mezi nejdoporučovanější se řadí především tyto:

arónie (obsahuje největší množství antioxidantů),

acai,

borůvky,

maliny,

třešně,

brusinky.

Tmavá listová zelenina

Tmavá listová zelenina je bohatá na vitamíny A, C, E, K a vitamíny B. Dále také obsahuje velké množství karotenoidů, železa, hořčíku, draslíku a vápníku. Patří sem především:

kapusta,

špenát,

mangold,

zelná řepa,

brokolice,

tuřín,

řeřicha,

brukev,

rukola.

Losos

Losos se řadí mezi tučnější ryby, které jsou bohaté především na prospěšné omega-3 kyseliny. Ty podporují zdraví vašich cév a srdce. Kromě toho je bohatý na proteiny a také na vitamíny A, B a D, které působí na mozek, cévní systém i oči.

Chia semínka

Tato semínka původem pocházejí z Mexika a Guatemaly a jsou bohatým zdrojem vlákniny, antioxidantů, bílkovin a vitamínů i minerálů, jako je hořčík, fosfor, železo a zinek.

Zelený čaj

Zelený čaj je bohatý nejen na antioxidanty, ale také na polyfenolické sloučeniny, jež mají protizánětlivé účinky. Jedním z nejprospěšnějších a nejznámějších antioxidantů obsažených v zeleném čaji je tzv. epigalokatechin galát neboli EGCG.

Jedná se o látku, která je schopna velmi silně působit z hlediska epigenetiky a má mezi potravinami nezastupitelné místo z hlediska prevence rakoviny a kardiovaskulárních chorob.

Skořice

Nejenže toto koření příjemně voní, ale také pomáhá předcházet zánětům a stabilizovat hladiny cukru a cholesterolu v krvi. Právě z toho důvodu bývá základem středomořské stravy, která je bohatá na bylinky a koření.

Česnek

Česneku se také někdy lidově přezdívá přírodní antibiotikum, neboť podporuje imunitu a působí protizánětlivě. Silnější účinky má především syrový česnek, ale ještě zdravější může být fermentovaný černý česnek, který je bohatý na antioxidanty. [8, 9, 10, 11, 12]

Superpotraviny: existuje žebříček?

Výše uvedené potraviny patří mezi nejdoporučovanější, přesto nelze sestavit jasný žebříček, který by určil, která superpotravina je lepší než ostatní. Při výběru superpotravin není potřeba utrácet velké množství peněz, ani hledat jednu konkrétní specifickou potravinu.

Klíčem ke zdravému stravování je rovněž konzumace sezónních a lokálních potravin, čímž zvýšíte pravděpodobnost, že budou suroviny zralé, čerstvé a plné prospěšných živin. Dalšími surovinami, které jsou považovány za superpotraviny, jsou například následující:

hroznové víno,

hořká čokoláda,

vajíčka,

luštěniny,

sója,

ořechy,

dýňová a slunečnicová semínka,

kefír,

olivový olej,

zázvor,

kurkuma,

sladké brambory,

spirulina,

tráva z mladého ječmene,

houby portobello a shiitake,

mořské řasy. [13, 14]

Zdroje: spotrebitele.dtest.cz, medicalnewstoday.com, health.clevelandclinic.org, celostnimedicina.cz, healthline.com, everydayhealth.com, vimcojim.cz