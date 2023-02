Svědění hlavy způsobují lupy i dermatologické nemoci. Výsledkem může být ztráta vlasů

Trápí vás nesnesitelné svědění pokožky hlavy, ale zároveň marně hledáte zdroj obtíží? Tento nepříjemný problém může mít celou řadu příčin, přičemž ne všechny jsou oku na první pohled viditelné. Od špatné skladby jídelníčku, přes nevhodnou péči o vlasy až po dermatologické onemocnění a parazity. Přinášíme přehled faktorů, které mají na vznik obtíží nejčastěji vliv.

Ať už vás svědí kterákoli část těla, vždy se jedná o velice nepříjemný problém. A co teprve, když se vám nedaří původ obtíží odhalit? V takovém případě se totiž často jedná o začarovaný kruh, kdy jsou pacienti schopní si kůži rozškrábat až do krve, a to zas a znovu. K problému jako takovému se pak přidává ještě nebezpečí infekce a tvorba nevzhledných strupů.

Výjimkou v tomto ohledu není ani pokožka hlavy, jejíž poškození bývá ještě o poznání složitější, a to hlavně z důvodu, že se na hlavě nacházejí vlasy. Právě ty mohou být vlivem nejrůznějších dermatologických onemocnění viditelně poškozeny. K tomu, aby se jejich vypadávání či poškození zabránilo, je třeba včas odhalit příčinu obtíží a začít ji řešit. Ne vždy je ale problém na první pohled viditelný.

Kdy zpozornit?

Do jisté míry je svědění hlavy naprosto přirozeným jevem, v určitých situacích byste ale měli zpozornět, a to konkrétně v momentech, kdy:

Šampon proti svědění pokožky hlavy nepomáhá

Pokud vás svědění hlavy budí ze spánku

Když ve vlasech zpozorujete strupy, šupinky či vši

Když jsou místa, která svědí zároveň bolestivá na dotek

Nejčastější příčiny svědění hlavy

Příčin, které stojí za svěděním hlavy, je celá řada. Suchá a svědivá pokožka mže být například důsledkem nedostatečné míry hydratace, může ale rovněž souviset se stárnutím a některými kožními nemocemi. V některých případech mohou navíc projevy obtíží dosáhnout až extrémní intenzity.

Dříve, než se zaměříme na konkrétní nemoci, které mohou tento způsob obtíží způsobovat, je nutné říct, že svědění pokožky hlavy může být způsobeno i faktory, které si většina pacientů s problémem obvykle vůbec nespojí. Typicky se jedná o:

Fyzický nebo emoční stres

Hormonální změny

Změny teplot, ročních období

Špatná životospráva

Koření

Užívání některých léků

Znečištění ovzduší

Svědění hlavy je rovněž spojeno také s přibývajícím věkem, s kterým mívá pokožka tendenci se vysušovat. Nedostatečná hydratace ale není jediný problém, který se stárnutím souvisí. Jakmile totiž pokožka ztratí přirozenou vlhkost, její ochranná vrstva může být ohrožena škodlivými látkami a alergeny, které snadněji proniknou a způsobí mikrozáněty. Ty pak mohou vést k ještě většímu podráždění, které se kromě svědění projevuje také zarudnutím a pocitem napjatosti.

Problém v podobě svědění mohou rovněž způsobit i výrobky, které jsou určeny k péči o vlasy. Jedná se o různé šampony, laky na vlasy, ale také tužidla, gely a barvy.

Lupy

Jaká je nejčastější příčina svědění pokožky? Podle mnohých odborníků lupy, s kterými má alespoň jednu životní zkušenost zhruba polovina lidí. Ačkoli se v tomto případě nejedná o nic jiného než odumřelou kůži, může tento problém přinést celou řadu nepříjemností. Kromě toho, že hlava nepříjemně svědí, se na ní mohou objevit také nevzhledné boláky. Shluky odumřelé kůže, které se hromadí ve vlasech a následně vypadávají, navíc často ulpívají na oblečení, typicky na ramenech a horní polovině zad, kde působí estetický problém.

Nepříjemným příznakem, který lupy provází, je rovněž zarudlá pokožka. Tu mívají pacienti tendenci rozškrábat, kvůli čemuž je pak více náchylná k zanícení.

Seborea

Seborea je chronické neinfekční zánětlivé onemocnění kůže, které pro mnohé pacienty představuje hlavně společenský problém. Postižená pokožka, která se může nacházet i ve vlasech se projevuje narůžovělou barvou a pokud se neléčí, tvoří se na tomto místě žlutohnědé mastné šupiny, které mohou ale nemusejí svědět.

Ačkoli je seboroická dermatitida typická hlavně pro kojence, může se objevit v kterémkoli věku. Zpočátku její projevy navíc nemusejí být příliš viditelné. Mohou se například objevit pouze suché šupinky, které spousta pacientů považuje za lupy. Na vzniku onemocnění se podílí kvasinka rodu Malassezia, která se na povrchu kůže běžně vyskytuje a živí se produkovaným mazem. Pokud se tato bakterie přemnoží, pokožka reaguje zánětem a tvorbou nových buněk v nejvrchnější vrstvě pokožky. Odumřelé kožní buňky jsou pak vidět i pouhým okem jako šupiny a krusty.

Lupénka

Další příčinou obtíží může být lupénka. Jedná se o chronické autoimunitní onemocnění celého organismu projevující se právě na kůži. Snadno ho poznáte podle vystouplých zarudlých šupinatých skvrn. Tato místa pak mohou nepříjemně svědit, objevit se navíc mohou právě i na pokožce hlavy.

Tinea capitis

Ačkoli zní název trinea capitis jako exotické onemocnění, ve skutečnosti se jedná o plíseň, která postihuje pokožku hlavy. Pro pacienty se jedná o velice nepříjemné onemocnění, jelikož zasahuje až do konečků vlasů, čímž způsobuje jejich vypadávání. Pokud se problém neléčí, vznikají na hlavě holá místa, která se postupně rozšiřují.

Vši

Paraziti, kteří jsou noční můrou nejednoho rodiče, bývají také velice častou příčinou svědění hlavy. A přestože je jejich výskyt spojen spíše s mladší částí populace, typicky s dětmi školního a školkového věku, objevit se mohou i ve vlasech dospělého člověka. Mylná je rovněž představa, že se tyto parazité objevují jen u lidí, kteří nedodržují hygienu. Naopak, vši upřednostňují hlavy čisté.

Další příčiny svědění hlavy

Mezi další faktory, které mohou způsobit svědění hlavy, patří:

Alergická reakce

Svrab

Spálení pokožky hlavy od slunce

Prach a pot

Růžovka

Příliš pevný účes

Rakovina kůže

Svědění hlavy: babské rady

Kromě speciálních přípravků určených pro léčbu jednotlivých nemocí mohou s řešením problému pomoci i babské rady. Nápomocný je v tomto ohledu například jablečný ocet. Stačí přidat jednu až dvě polévkové lžíce do jednoho převařeného a vychlazeného hrnku vody a směs vmasírovat do pokožky vlasů. K oplachu lze rovněž použít také klasický ocet, který změní pH pokožky.

Podobným způsobem lze využít rovněž kávu, a to buď samotnou anebo v kombinaci s dalšími účinnými látkami. V kávě rozmíchejte čajovou lžičku medu a polévkovou lžíci žitné mouky. Pro lepší efekt lze přidat také pár kapek ricinového oleje. Touto směsí si následně umyjte vlasy, a nakonec ještě propláchněte decilitrem piva rozředěným stejným množstvím vody.

Myslete však na to, že babské rady rozhodně nejsou všelékem a na vážnější projevy svědivé pokožky nemusí stačit. Pokud máte podezření na některou z dermatologických nemocí anebo se váš problém dlouhodobě nelepší, rozhodně neváhejte s návštěvou lékaře.

Prevence

Jak na lupy a svědění hlavy? Ideálně prevencí! Kromě zdravého životního stylu, správné hygieny a používání hypoalergenních a šetrných přípravků je nutné myslet na to, že patřičná prevence nespočívá jen v pravidelném mytí vlasů. Rozhodně se nevyplatí podceňovat také vlasové vybavení, například čistotu hřebenů, které mohou být zdrojem infekce. Důležitým faktorem jsou také aktivity vedoucí ke snižování napětí. Vhodné je například pravidelné cvičení jógy, která pomáhá zmírnit stres, jež může vyústit právě v kožní onemocnění.

Zdroj: eucerin.cz, nivea.cz, womanonly.cz