Syndrom Alenky v říši divů postihuje děti a dospívající. Způsobuje zkreslené vnímání sebe sama i okolního světa

Máte občas pocit, že jsou některé části vašeho těla či okolní objekty větší, nebo naopak menší, než by být měly? Nebo se vám snad zdá, že se v některých momentech čas úplně zastaví a v jiných plyne výrazně rychleji, než je běžné? Ačkoliv to mnozí lidé považují za halucinace, na vině by ve skutečnosti mohl být syndrom Alenky v říši divů.