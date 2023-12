Zánět středního ucha u dětí patří mezi poměrně běžné stavy. Většinou mívá velice rychlý nástup

Zánět středního ucha u dětí

Zánět středního ucha (otitida) patří mezi nejčastější choroby dětského věku. Jedná se o bolestivé onemocnění, které se rozvíjí vlivem virové či bakteriální infekce. Kvůli tomu se ve středouší hromadí tekutina, která nemůže normálně odtékat pryč. Později se mění na hlen nebo hnis, jenž pak tlačí na ušní bubínek, což je pro malého pacienta velmi nepříjemné.

Ačkoliv otitida někdy potrápí také dospělé pacienty, mnohem častěji se s ní potýkají malé děti, a to především kojenci, batolata a předškoláci. Čím dříve přitom pacient touto chorobou onemocní, tím větší riziko recidiv v jeho případě hrozí. Minimálně jednu epizodu akutního zánětu středouší pak během svého života podle lékařů prodělá:

12–62 % dětí do 1 roku věku,

50–84 % dětí do 3 let věku,

60 % dětí do 7 let věku.

V závislosti na délce trvání příznaků lékaři rozlišují akutní a chronickou formu zánětu středního ucha. U dětí se nejčastěji objevuje akutní varianta, která má rychlý nástup a většinou se rozvíjí v noci. Malí pacienti se s ní typicky setkávají v zimě, kdy přecházejí z teplého interiéru ven a zase zpátky a jejich organismus bývá oslabený. Rozvoji onemocnění pak přispívá také pobyt v kolektivu (škola, školka). [1, 2, 3, 4]

Proč zánět středního ucha trápí hlavně děti?

Důvodem, proč zánět středního ucha trápí hlavně malé pacienty, je anatomická stavba jejich ucha. Konkrétně je nutné zaměřit se na spojení nosohltanu se středním uchem prostřednictvím Eustachovy trubice, která pomáhá vyrovnávat tlak v uchu a ze středouší odvádí nežádoucí tekutiny. U dětí je nicméně kratší a mívá menší sklon k nosohltanu, takže se zde snadněji šíří infekce.





Malé pacienty často trápí rýma, kašel a nachlazení, což vede k otékání výstelky Eustachovy trubice. Ta se pak vlivem přítomného otoku zužuje a bývá méně průchodná, a proto se ve středním uchu začne hromadit přebytečná tekutina. V té se rychle množí viry a bakterie, které mohou mít následně na svědomí vznik bolestivého zánětu. [5, 6, 7, 8]

Příčiny zánětu středního ucha u dětí

Zánět středního ucha se většinou rozvíjí na podkladě nějakého respiračního virového onemocnění horních dýchacích cest, na které může nasednout také bakteriální superinfekce. Původcem obtíží přitom bývají třeba adenoviry, virus influenzy A a B nebo také respirační syncytiální virus. Může se ovšem jednat také o rinoviry nebo třeba o reoviry.

Mezi bakteriemi dominuje Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae a Moraxella catarrhalis. U novorozenců však může zánět středního ucha způsobit také bakterie Escherichia coli. Svou roli zde ovšem hrají také další faktory, jako je například alergie, oslabená imunita, dysfunkce sluchové trubice nebo sociální prostředí.

K rozvoji zánětu středního ucha jsou náchylnější děti se zvětšenou nosní mandlí i malí pacienti potýkající se s rozštěpovou vadou nebo s porušením ušního bubínku. Vyšší výskyt zánětu středního ucha nicméně lékaři registrují také u dětí s poruchou motility cilií (vlivem Kartagenerova syndromu) nebo s některými kraniofaciálními deformitami.

Rizikové faktory dále zahrnují také předčasný porod, nízkou porodní hmotnost nebo třeba pobyt novorozeného miminka na jednotce intenzivní péče. Určitý vliv pak může mít i skutečnost, zda žena dítě kojí, jestli dítě umí správně smrkat nebo jestli používá dudlík. Kromě toho k rozvoji zánětu středního ucha přispívá pasivní kouření nebo extraezofageální reflux. [9, 10, 11, 12]

Příznaky zánětu středního ucha u dětí

Poznat na malých pacientech, že se potýkají se zánětem středního ucha, může být někdy značně obtížné. Děti totiž neumí dostatečně vyjádřit, co přesně je trápí, a často bývají nervózní nebo podrážděné. Rodiče by proto měli věnovat pozornost veškerým změnám, které u svého dítěte zaznamenají, a v případě jakýchkoliv pochybností by měli raději vyhledat lékaře.

Pokud jde o to, jak poznáte, že by se mohlo skutečně jednat o akutní zánět středního ucha, soustřeďte se především na to, jak se dítě chová. Napovědět vám může třeba to, když si bude neustále ukazovat na ouško nebo si mnout okolní oblast. Celkově pak bude dítě podrážděné, neklidné a plačtivé. Kojence pak většinou trápí průjem a malí pacienti typicky nechtějí přijímat žádnou stravu ani tekutiny.

Dalším signálem, který napoví, že se děti potýkají s akutním zánětem středního ucha, pak může být náhlá ztráta sluchu, s níž se pojí také infekce horních dýchacích cest. U malých pacientů, kteří prozatím nejsou schopní jasně se vyjadřovat, ovšem nemusí rodiče tento problém hned odhalit. Kromě toho je možné pozorovat hnis vytékající ze zvukovodu, začervenání v oblasti ucha nebo zřetelné napuchnutí.

Jak se projevuje zánět středního ucha u dětí?

Děti si neustále sahají na ouško,

okolí ucha mají nateklé a horké,

neklidně se převalují v posteli a nemohou spát,

projevují svou bolest neutišitelným pláčem,

odmítají cokoliv jíst a pít,

trápí je zvýšená teplota nebo horečka,

kromě nechutenství se může objevit průjem a zvracení,

jejich bolesti se zhoršují vleže nebo v průběhu noci,

nepříjemné pocity se stupňují při pláči a kašli,

v některých případech může dojít k prasknutí bubínku.

Pokud jde o chronický zánět středního ucha, ten se obvykle projevuje hlavně svěděním nebo pálením ucha, zatímco bolest nebývá tak intenzivní a většinou naprosto chybí zvýšená teplota. Malí pacienti trpící chronickým zánětem středního ucha nicméně bývají mnohdy označováni za nepozorné nebo neposlušné, protože nereagují na požadavky svého okolí. Ve skutečnosti však na vině bývá jejich nedoslýchavost, kterou chronická otitida často způsobuje. [13, 14, 15, 16]

Léčba zánětu středního ucha u dětí

Pokud vašeho potomka trápí některé z výše zmiňovaných potíží, je čas vyhledat lékaře. Ten určí diagnózu prostřednictvím vyšetření označovaného jako otoskopie nebo také pomocí dalších speciálních nástrojů. Léčba zánětu se pak v akutní fázi soustředí hlavně na zmírňování bolestí. Lékař pacientovi nasadí například protizánětlivé léky (tablety, sirupy nebo čípky) a vhodné ušní kapky.

Kromě toho je nutné zaměřit se také na celkové odeznění obtíží, a to odstraněním přebytečné tekutiny ze středního ucha (může dojít k propíchnutí bubínku), a případně také na obnovení sluchu. Jedná-li se o akutní zánět středního ucha, důležité je zabránit přechodu do chronického stádia. Malí pacienti by proto měli dostatečně odpočívat a dodržovat veškerá doporučení ošetřujícího lékaře.

Ve většině případů se akutní zánět středního ucha podaří během několika dnů úspěšně vyléčit. Pokud jsou ovšem potíže závažnější nebo lékař diagnostikuje hnisavou otitidu, pravděpodobně bude nutné nasadit antibiotika. Kromě toho mohou pomoci také nosní kapky určené k uvolnění nosní dutiny, jestliže se dítě zároveň potýká s rýmou. [17, 18, 19, 20, 21]

