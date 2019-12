Kolik přiberete v těhotenství? Záleží na genech, vůli i fyzické kondici

Váhový příbytek patří k těhotenství stejně jako ranní nevolnosti a únava. Některé maminky ale přibírají více, než je obvyklé. Často se totiž drží mylného pravidla, že během gravidity je nutné jíst za dva, a tento nesmysl používají jako omluvu svých těhotenských chutí a následného přejídání. Lékaři přitom doporučují zvýšit příjem pouze o 200 až 300 kilokalorií, což odpovídá například jednomu jablku denně.

Zdravé stravování je pro tělo velmi důležité a v těhotenství to platí dvojnásob. Gravidní ženy by měly nad svým jídelníčkem více přemýšlet, protože jím mohou ovlivnit zdraví svého dítěte, a ideálně zvýšit příjem vitamínů a minerálů. Místo toho se ale poměrně často stává, že ženy zvyšují své porce a používají pro to mylnou výmluvu: jím přece za dva.

Lékaři se přitom jasně shodují na tom, že zdvojnásobit svůj jídelníček rozhodně není třeba. Počet kilokalorií, které by těhotná žena měla přidat do svého jídelníčku, se pohybuje mezi hodnotami 200 a 300.

Jaká je ideální váha v těhotenství?

Přírůstek váhy v těhotenství je velmi individuální. Zatímco některé ženy přiberou průměrných 12 kilogramů, jiné pouhých 7, anebo naopak až 25. Přírůstek závisí na tom, v jaké kondici se žena nacházela před otěhotněním, na jejím metabolismu i na tom, jaké má geny. Protože zatímco některé nastávající maminky mohou sníst, na co přijdou, a kromě kilogramů spojených přímo s těhotenstvím nepřiberou vůbec nic, jiné se přísně hlídají, a přesto jim kila neustále stoupají.

Gravidogram

Ačkoli je přibírání na váze velmi individuální, do jisté míry se lze držet tabulky, která znázorňuje ideální hodnoty váhového růstu v těhotenství, neboli takzvaného gravidogramu. Ten příbytek na váze přisuzuje hned několika těhotenským faktorům:

Těhotenské faktory Příbytek na váze Váha plodu 2,5 - 3,7 kg Váha dělohy 1 kg Váha placenty 0,5 kg Váha plodové vody 1 - 1,3 kg Zvýšené množství krve 1 - 1,3 kg Zadržovaná voda, zvětšené prsy apod 4 kg

Podstatnou roli pak samozřejmě hraje také čistě tuková tkáň. Její množství je ale velice individuální. Váha plodu v těhotenství se pak samozřejmě vyvíjí v závislosti na jednotlivých týdnech. Na konci prvního trimestru (1 tt až 13 tt) váží dítě zhruba 23 gramů. Na přelomu druhého (14 tt až 27 tt) a třetího atakuje hranici 900 gramů. Nejvíce pak hmotnost roste v posledním trimestru (28 tt až 40 tt), na jehož konci se váha miminka pohybuje kolem 3 500 gramů.

Přibírání v těhotenství podle trimestrů

Jak už zaznělo výše, ideální váhový příbytek v těhotenství neexistuje a velice záleží na tom, v jaké fyzické kondici se nastávající maminka nacházela před otěhotněním. Zatímco ženám s podvýživou se doporučuje příbytek váhy i vyšší než 12 kilogramů, těm, které trpí nadváhou, se doporučuje jídelníček pečlivěji hlídat. Kromě toho, že nadměrný tělesný tuk zatěžuje orgány a kosti, mají ženy s nadváhou také větší riziko rozvoje těhotenské cukrovky či například preeklampsie.

Přibírání v 1. trimestru

V průběhu prvního trimestru není těhotenství na nastávajících maminkách zatím vidět. Děloha roste minimálně, může se ale výrazně zvětšovat objem poprsí. První trimestr navíc spousta maminek prožívá ve znamení těhotenských nevolností a s nimi spojeným zvracením, a tak se místo váhového přírůstku setkají spíše s hubnutím. Jiné ženy se naopak potýkají s neovladatelnými chutěmi, které zahánějí přejídáním. Podstatnou roli hraje také to, v jaké fyzické kondici byla budoucí maminka před otěhotněním.

A jaký je tedy ideální příbytek váhy v prvním trimestru? Průměrně se udává hodnota kolem 2 kilogramů.

Přibírání ve 2. trimestru

V momentě, kdy se těhotenství překlene do druhého trimestru, je už tělo ženy na změny navyklé. Ustaluje se hladina hormonů a mizí vlčí hlad, nevolnosti i netradiční chutě. V tomto období ženy obvykle najíždějí zpět na běžný jídelníček. Potraviny, které v prvních týdnech nemohly ani cítit, začínají opět beze strachu konzumovat a ustává i potřeba záchvatového přejídání.

Oproti prvnímu trimestru během druhého žena na váze přibývá podstatně rychleji. Obecně se uvádí, že se její tělesná hmotnost zvyšuje o 500 až 800 gramů týdně. Celkem by během tohoto období však neměla přibrat více než 8 kilogramů.

Přibírání ve 3. trimestru

Podobně jako ve druhém trimestru, i ve třetím se nárůst tělesné hmoty průměruje na 500 až 800 gramů týdně. Váha ale může také stagnovat, a to hlavně ze začátku tohoto období. Průměrný přírůstek váhy se pohybuje kolem 4 až 7 kilogramů s tím, že pokud by byl výrazně nižší či vyšší, je třeba problém konzultovat s lékařem.

Kdy začít hubnout?

Kdy přírůstek váhy v těhotenství začít řešit? Rozhodně až po šestinedělí! Pozor navíc na přísné diety, jejich držení během kojení nepřichází v úvahu. Dříve než se ženy, které během těhotenství přibraly, do hubnutí pustí, je dobré počkat, co s váhou udělají hormony. „Šťastnější“ ženy totiž začnou kila ztrácet samy od sebe, a to jen tím, že se jejich hladina hormonů uklidní a ony najedou na nový režim, který spočívá v péči o dítě. Pak je tu druhá skupina novopečených maminek, které nestíhají pravidelně jíst, zajídají stres a kila jim pak rychle naskakují.